"La pandemia no nos puede mermar las fuerzas para gestionar nuestro Ayuntamiento y solucionar los problemas de la ciudadanía"

Muy pocos días lleva Milagros del Barrio como la nueva alcaldesa de Esquivias, tras prosperar una oción de censura que desbancó al PP de la Alcaldía del Ayuntamiento y se la dio a Izquierda Unida y al PSOE, que gobernarán juntos en los dos años que quedan de legislatura. Fue una decisión política que se presentó contra la ahora exalcaldesa del PP, Almudena González, que se hizo con el puesto después de que el PP consiguiese en 2019 con el mismo número de concajels que Izquierda Unida, a quienes superó por sólo 30 votos. Entonces, IU y el PSOE no consiguieron llegar a un acuerdo, que ahora sí ha fructificado.

Como "políticas inertes" calificaron el trabajo que había llevado a cabo el Partido Popular entonces. El PSOE, por su parte, quiso valorar que el nuevo Gobierno nacía "fruto de un diálogo que ha habido durante tiempo entre IU y PSOE ante la parálisis absoluta y la desidia que hay de gestión en el Ayuntamiento de Esquivias desde que el PP tomó las riendas". Además, los socialistas resaltaban que los 'populares' habían entrado en "situación de desidia y parálisis".

"Nos hemos encontrado un montón de trabajo a realizar, con proyectos encima de la mesa que tenemos que resolver de inmediato", relata a este medio Milagros del Barrio. El primero de ellos: los presupuestos para este año, pues siguen funcionando con las últimas cuentas que aprobó Izquierda Unida en 2019. "Necesitamos aprobar este documento acreditativo que rija las actuaciones que va a llevar a cabo el municipio. Es nuestro primer objetivo", explica la nueva regidora. Además de ello, han tenido reuniones con las para solucionar "problemas" como el contrato del agua de la localidad.

"Necesitamos tener en cuenta los proyectos conjuntos que tenemos que llevar a cabo", explica del Barrio, así como las ayudas que debe solicitar el municipio. También están planeando el Pleno en el que se acreditará a los distintos conejales del área. En cuanto al PSOE, la alcaldesa se muestra tranquila de lka relación que tendrán en estos dos años de Gobierno conjunto. "No somos formaciones tan distintas. Lo que queremos es trabajar por el pueblo. Somos un grupo de vecinos y vecinas que han sido nombradas por el pueblo y que vamos a trabajar codo con codo. Tenemos buena armonía en el trabajo, y estamos haciéndolo muy bien y muy a gusto", asegura.

"Paralización" del municipio

"La moción era necesaria por la paralización que ha tenido el municipio. Entendemos que la pandemia ha sido un varapalo, era una situación que desconocíamos. Pero la pandemia no puede paralizar la gestión de un Ayuntamiento", afirma la alcaldesa toledana. Y es que lamenta que el pueblo ha sufrido "dos años de paralización total", ya que no se ha aprobado ni siquiera un presupuesto. "Estaban trabajando con el de 2019 que dejó el anterior Gobierno de Izquierda Unida", afirma.

Esto, relata, ha llevado a la pérdida de "bastante dinero", ya que considera que no se aprovecharon las medidas de estabilidad que permitió el Gobierno de España a los Ayuntamientos españoles con superávit para poder gastar el dinero de remanente. "Por eso hemos tenido que tomar esta decisión", señala del Barrio. También lamenta que se ha "llegado muy tarde para poder amortiguar la pérdida de los vecinos de Esquivias", incluso a pesar de la colaboración que han tenido entre IU y el PSOE. "Llegamos tarde para ayudar a las familias vulnerables, al comercio, la hostelería, para poder dar las ayudas pertinentes".

Sin embargo, insiste en que tienen "ganas e ilusión", y que la gestión municipal debe ser trabajando y aprendiendo a vivir con la pandemia. "La pandemia no nos puede mermar las fuerzas para gestionar nuestro Ayuntamiento y solucionar los problemas de la ciudadanía. No podemos decir, como está pasando esto, no podemos hacer nada. Eso es algo intolerable en una administración, porque es justamente cuando tenemos que tomar medidas. Sabíamos a lo que llegábamos, que nos enfrentábamos a un riesgo. Pero sabemos que se puede trabajar y hacer cosas, a pesar de la pandemia", concluye del Barrio.