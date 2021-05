Un corto que narra la lucha de dos mujeres contra la violencia sexual, ganador del concurso de Abycine y Amnistía Internacional

El proyecto de cortometraje “Las Semillas de Kivu”, dirigido por Néstor López y Carlos Valle con guión de Teresa Bellón y Dirección de Producción a cargo de Paula Palacios es el ganador del X Concurso de Proyectos de Cortometraje Amnistía Internacional - Abycine 2021. Este corto documental que narra la increíble lucha de Denis Mukwege y Nadia Murad contra la violencia sexual contra las mujeres desde hace más de 20 años en el Congo es el proyecto se estrenará en la XXIII edición del Festival Internacional de Cine de Albacete-ABYCINE.

La convocatoria supone una ayuda de 5.000 euros para la producción de un cortometraje versado en Derechos Humanos, el valor añadido de estrenarse en uno de los festivales de cine más importantes de España, Abycine, y la consultoria especializada por la distribuidora Banatu Filmak.

'Las Semillas de Kivu'

Una mujer congoleña sufre de media unas 17 violaciones en toda su vida, la mayoría de ellas son violaciones en grupo realizadas por las guerrillas como arma de guerra. En KIVU (RD Congo) en el corazón del conflicto de las guerrillas, un ciudadano congoleño, ginecólogo de profesión, Denis Mukwege, ha construido su propio hospital al que acuden mujeres de todo el país.

En este hospital, Denis y su equipo reconstruyen los sexos destrozados de estas mujeres, que llegan al hospital en condiciones deplorables y que son usadas como armas de guerra. Ellas no solo recuperan su integridad física, sino también la esperanza de poder empezar una nueva vida, una segunda oportunidad. ¿Por qué las ocurre esto? Porque son la base de la sociedad y los hogares, y al atacarlas destruyen los poblados y ciudades del enemigo. Ellas son la sal de la tierra congoleña, ellas son las semillas de todo el país. Esto ha llevado a que Denis sea un enemigo delas guerrillas y su vida esté amenazada.

El hospital recibe un nuevo impulso con la llegada de Nadia Murad, una activista feminista que fue secuestrada durante años por el ISIS, y desde entonces su historia inspira en aquellos lugares donde se ha perdido toda esperanza. Denis y Nadia recibieron el Premio Nobel de la Paz en 2018 por esta causa. Todo cambia con la llegada de Pepe Castro, más conocido como THE PEACE SHOOTER, un retratista español que dejó todo lo que tenía para recorrer el mundo en busca de todos los premios nobel de la paz para su proyecto fotográfico.

"Luz de la esperanza"

En el trabajo se trata la violencia sexual contra las mujeres y su uso como arma de guerra. "El arma de guerra que impera en el Congo es la violación sistemática a mujeres". De este modo, el documental es un estudio sobre el rol de las mujeres en la sociedad, vital para la prosperidad del Congo, frente al que las han hecho creer que tienen, condicionándolas desde que nacen. Por esa razón, veremos "la decadencia de un poblado cuando las mujeres son rechazadas al considerarlas las culpables de sufrir la violación y no las víctimas".

"La violencia sexual es una de las armas de guerra más extendidas en países subdesarrollados, amparándose en el caso omiso sobre el tema de la comunidad internacional, que es aprovechada por las guerrillas para explotar y vender recursos naturales al exterior y realizar un control que sin la creencia patriarcal no podría llevarse a cabo de una manera silenciosa y barata, económicamente hablando", recalcan.

En este sentido, es una "luz de la esperanza". "El arte como herramienta de sanación y unión de culturas: El arte y la expresión artística nos igualan como personas". El book fotográfico que realiza el retratista manchego Pepe Castro es una "trama vital" en esta historia, pues a través de captar sin fisuras los momentos de la sanación física, consigue la sanación psicológica de las mujeres en el estado de recuperación más peligroso del hospital.

Jurado

El jurado del concurso, durante estos 10 años, ha estado compuesto por el responsable de Comunicación de la sección española de Amnistía Internacional, miembros del Grupo Local de Amnistía Internacional de Albacete y Abycine. 'Semillas de Kivu' presentó un dossier "completo y muy profesional" con antecedentes documentales. "Una historia que cautivó en la lectura y en la parte audiovisual al jurado".

Y este año, el jurado también ha decidido otorgar una mención especial, a otro proyecto, escrito y dirigido por Raquel Colera, “Cosas de Chicos”, que cuenta la historia de Marta quien es feliz siendo la líder y única niña en su grupo de amigos, donde el género nunca ha supuesto un obstáculo en su amistad. Pero la llegada de Loren, un chico adolescente, hará que los amigos de Marta cambien su relación y su mirada hacia ella, sacudiendo su inocencia, su amistad y su mundo. Un proyecto al que el jurado le augura éxitos y una larga trayectoria.

En el jurado de este año, Évelin R Molano, la hasta ahora coordinadora del grupo local de Amnistía Internacional en Albacete, ha aprovechado para despedirse, ha coincidido el décimo aniversario del concurso, con sus diez años en la coordinación, a los que se suman, más de 20 años en Amnistía Internacional, y 17 en el grupo de Albacete. En sus palabras “Una etapa maravillosa, humana, de la que he aprendido muchísimo, y de la que me llevo grandes amigas, amigos y familia. Esto simplemente supone que mi activismo pasa a otra etapa, que hay que dar paso a las nuevas ideas, generaciones y personas. No me desvinculo de la organización ni de la firme creencia de la lucha, desde donde cada una está, por los Derechos Humanos”.