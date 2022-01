Críticas a la concesión de un terreno al Obispado de Albacete en plena polémica por las inmatriculaciones

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado el expediente para la solicitud de concesión de un terreno en el barrio de Cañicas-Imaginalia-Llanos del Águila al Obispado de la ciudad para la construcción de una parroquia, ante la existencia de una nueva solicitud por parte de dicha entidad. El Consistorio ha cambiado el formato de entrega y ahora será una concesión y no una cesión para hacer efectiva la entrega temporal de la parcela. Se trata de un terreno de más de 2.600 metros cuadrados y valorado en más de un millón de euros.

A la vista de la nueva petición del Obispado de Albacete, sobre el solar, la Junta Local de Gobierno acordaba dar trámite a la solicitud de concesión por un plazo de 75 años. El Obispado de Albacete formalizó en noviembre de 2018 la petición de cesión de un terrero para construir una Iglesia, futura sede de la parroquia de San Juan Pablo II en estos barrios, ya que en los últimos años ha crecido notablemente por su urbanización.

El pasado mes de abril, el Obispado volvió a presentar una nueva instancia en el Ayuntamiento. Todo ello después de paralizarse en dos ocasiones en un proceso de cuatro años la cesión de este solar a la Diócesis de Albacete y por la polémica que generó esta operación en la ciudad. Desde Albacete Laica-Europa Laica indican que la primera vez que pidieron el terreno fue para construir una Iglesia, la segunda vez para actividades pastorales y esta tercera para llevar a cabo la parroquia junto con actividades de Cáritas.

“El Ayuntamiento lo plantea como una concesión directa. ¿Por qué se le debe privilegiar de esta manera a una organización en particular? Es mucho suelo público el que el Ayuntamiento le ha dado”, explica Fernando Cuartero, coordinador de Albacete Laica-Europa Laica.

En este caso solicitaba la concesión administrativa de la parcela ubicada en la calle Simone de Beauvoir. Además, este proyecto incluiría un nuevo centro de Cáritas, que dispondría de un centro de formación especializado en nuevas tecnologías, despachos para el servicio de Mediación Jurídica y una tienda ‘outlet’ para el programa de reciclaje de ropa ‘Fuera de Serie’. Así lo afirma la concejala de Patrimonio, María José López Ortega, quien añade que se trata de un “terreno en el que se construirá una parroquia vinculado a la acción social que desarrolla Cáritas y con ello ofrecerían unas acciones de carácter social y de interés general”.

Estos terrenos son municipales, lo que significa que son de todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Entonces para poner en marcha cualquier proceso hay que cumplir una serie de requisitos. “Lo normal es que tengan el interés general y que repercuta en el bien estar de la ciudadanía. Por el momento se han cumplido todos los requisitos”, explica la concejala.

El expediente administrativo publicado hace unos días en el tablón de anuncios de la Plataforma de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Albacete se encuentra en este momento en el periodo de sugerencias, alegaciones o reclamaciones. Todas ellas se estudiarán desde el negociado de Patrimonio, donde se valorarán para realizar un informe final para comunicar si se procede o no la concesión. “Un proceso reglado que pasará por Comisión Informativa y por la Junta de Gobierno Local porque estamos hablando de un bien público”.

Momento de sugerencias, alegaciones o reclamaciones

Desde Albacete Laica-Europa Laica, están formulando alegaciones para oponerse a este “despropósito”. La principal cuestión por la que se oponen es porque el Obispado de Albacete ya ha recibido en muchas ocasiones diferentes suelos públicos de forma gratuita. “Y pedimos que el Obispado sea inmatriculado también, ya que son muchas propiedades las que se les ha cedido de forma gratuita a una única organización”, indica Fernando Cuartero. En este sentido, también se preguntan qué pasará cuando pasen los 75 años. “Creemos que cuando pasen esos años nadie se va acordar y así se lo quedarán”, añade.

También el Ayuntamiento de Albacete considera que toda organización puede presentar alegaciones por no estar de acuerdo con esta concesión, por ello se abre este periodo. Pero desde el Consistorio señalan que hay una petición por parte del Obispado de Albacete y que hay que contestarla. “El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento, pero aún no lo ha resuelto”, añade. En este sentido, señala que ese terreno lo tendrían durante esos años, a menos que hubiera un incumplimiento en cuanto a la finalidad indicada en un primer momento. “Es un procedimiento totalmente transparente”.

Pero Albacete Laica apunta que esta concesión debería ser por licitación como dice la Ley y no por un procedimiento administrativo. Inciden en que esta organización está teniendo privilegios al recibir tanto suelo público cuando hay otras que lo necesitan más. “No está justificado este trato de favor. Lo primero que deberían hacer es justificarlo para saber por qué los servicios sociales deben privatizarse en organizaciones. Además, si el Ayuntamiento deja llevar a cabo esas funciones, lo que deberían hacer los servicios públicos municipales es saber si van a ser servicios privados, si se decide hacer así, privatizarlos, que por lo menos haya competencia”, argumenta el coordinador.

La asociación expone que en Albacete existen muchas propiedades que tiene el Obispado de la ciudad y que actualmente se encuentran inmatriculadas, aparte de los terrenos que les ha dado el Ayuntamiento. Piden que se justifique este privilegio con esta organización y consideran que la Iglesia está aumentando su patrimonio “a costa de suelo público”. Por su parte, el Ayuntamiento argumenta que no deben mezclarse términos. “Si se debe algo, que se pague, si tienes un derecho, se va a dar, pero si tienes una obligación, cúmplela. No se debe vincular un expediente con otro, porque no lo vincula la Ley”, concluye.

Finalmente, la asociación laica indica que la Administración está haciendo dejación de sus funciones porque no quiere “pararle los pies a esta organización voraz”. “No nos oponemos a que se haga una parroquia en esa ubicación pero que adquiera el solar y lo paguen”, detalla Fernando Cuartero. “Otra opción es llevar a cabo una permuta con otro terreno que tenga el Obispado en la ciudad. Ya lo decía Cervantes hace 400 años: con la Iglesia hemos topado”, concluye Cuartero.