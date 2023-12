Afectados por los impagos de Cereales Roldán reclaman en Horcajo el pago de sus deudas

“Roldanes, ladrones y estafadores”, “dónde está el dinero”, “pagadnos ya”, “no podemos ni comprar turrón”. Estas han sido algunas de las frases que una veintena de afectados por lo impagos de la empresa Cereales Roldán, de Horcajo de Santiago, han vertido este viernes tanto en la plaza de España como en el mercadillo de la localidad conquense.

Venidos desde diferentes puntos como Tarancón, Toledo o Guadalajara, los afectados han reclamado este viernes a la empresa cerealista que les paguen todo lo que se les debe, que oscila, según sus estimaciones, en entre 7 y 10 millones de euros.

Los manifestantes han lanzado proclamas y mostrado pancartas en la sede social de la empresa, en la plaza de España, frente al Ayuntamiento que dirige la ‘popular’ María Roldán y hermana del administrador de la empresa ahora en concurso de acreedores, para desplazarse después hasta el mercadillo que se instala cada viernes en el entorno del parque Adolfo Suárez.

Manuel, Higinio o José son algunos de estos agricultores a los que se les debe entre 95.000 euros e incluso 500.000 euros, y han asegurado durante la manifestación que lo único que estaban haciendo es reclamar lo que es de ellos. “Hace más de dos años dimos nuestro trigo y nuestro girasol a Cereales Roldán, y no hemos visto ni un duro”, han lamentado.

Estos agricultores llevaban una década trabajando para la empresa. Cuando el padre la gestionaba nunca hubo ningún problema de impago. Tras su fallecimiento siguieron vendiéndoles su materia prima, “y en ningún momento pensábamos que no íbamos a cobrar”. Los problemas comenzaron a llegar a partir de 2021, según el relato de los agricultores.

Pero fue el mes de julio de este 2023 cuando la empresa presentó concurso voluntario de acreedores, y los afectados se han encontrado con que, en 2021, según han declarado visto lo descrito por el administrador concursal, “se movieron 22,5 millones de euros, y en existencias hay 1,4 millones de euros que han desaparecido”, así que tampoco parece que puedan cobrar lo que se les debe.

“Hemos intentado contactar con ella a través del presidente regional del PP, Paco Núñez, dijo que iba a intentar mediar con María Roldán, pero la alcaldesa le dijo que no quería saber nada de los agricultores”, han manifestado. “Lo único que dijo es que sus abogados se entendieran con los nuestros, pero no ha llegado nada a quien lleva nuestra defensa”. “Cereales Roldán se niega a hablar con nosotros, no sabemos por qué ha entrado en concurso, porqué cerro, no sabemos absolutamente nada”, apostillan.

Así, han querido dejar claro en el pueblo de los Roldán que esa familia “debe dinero y no lo paga”, y volverán a manifestarse en Horcajo de Santiago el próximo viernes 5 de enero para ver si la festividad de los Reyes Magos “remueve conciencias” y pagan el dinero que se les debe.

Los vecinos, por lo que se ha podido ver en el paseo que han hecho desde la plaza hasta el mercadillo, parece que no han recibido muy bien a los manifestantes, puesto que ha habido algunos que se han encarado a las familias que llevan años sin cobrar, asegurando los horcajeños que los Roldán son “unas bellísimas personas”.

“Claro, es que a los agricultores del pueblo se les está pagando en metálico, y por eso aquí nadie se queja de la alcaldesa ni de los Roldán en general”, han asegurado los agricultores, quienes ademán han lamentado estar pagando con sus impuestos el sueldo de María Roldán como diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha y que según la última declaración de bienes publicada en octubre de 2023 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, asciende a más de 50.000 euros en 2023 incluyendo la indemnización por la disolución de la cámara parlamentaria autonómica por los comicios de mayo.

Además, ahí se puede ver que Roldán poseía participaciones de la empresa cerealista por valor de 750 euros hasta este mismo 2023, cuando las vendió.

En total, los agricultores estiman que hay unas 200 familias que no han recibido los pagos por parte de Cereales Roldán.