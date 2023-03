El alcalde del PP que vejó a Irene Montero no optará a la Alcaldía de Villar de Cañas: “Metí la pata”

El alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, ha confirmado que no optará a la reelección en este pueblo conquense. El edil fue suspendido de militancia por el Partido Popular después de que, en unas declaraciones machistas, asegurase que la ministra de Igualdad Irene Montero “tiene llagas en la boca de chupársela al coletas”.

Ahora ha asegurado que da un paso al lado para no perjudicar ni al pueblo, ni al partido ni al proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense. En declaraciones a Europa Press tras tomar la decisión, ha querido insistir en que metió la pata, y si por ello tiene que pagar no presentándose a los comicios, lo asume.

“No quiero hacer perjuicio a mi pueblo ni al tema del ATC”, ha certificado Saiz a Europa Press, quien ha indicado que la decisión es dar un paso al lado y tirar de lista, de forma que el hasta ahora 'número dos', Alejandro Pernías, pasará a ser el cabeza de cartel para pedir el voto para el Partido Popular.

Ahora dice que nunca valoró presentarse por otro partido

Hoy ha querido dejar claro que en ningún momento había valorado presentarse por otro partido, aunque en declaraciones a la agencia EFE no lo zanjó, e incluso rechazó dimitir. Ahora asegura que ha mostrado toda su disposición para colaborar con la candidatura del PP en todo lo que pueda ayudar. “Yo voy a estar aquí, no me voy del pueblo. Lo que les haga falta”, ha zanjado.

José María Saiz ha gobernado siete legislaturas con mayoría absoluta en la localidad, desde que ganara por primera vez en las elecciones municipales de 1995.