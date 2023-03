El alcalde de Villar de Cañas rechaza dimitir pese a ser expulsado del PP

El alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Saiz, ha rechazado dimitir después de que el Partido Popular lo suspendiera de militancia por insultar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y no ha descartado concurrir a las elecciones municipales del 28 de mayo con otro partido.

En declaraciones a EFE, Sáiz ha asegurado que, “como los futbolistas buenos”, ha recibido “muchas ofertas” de otros partidos políticos para concurrir en sus listas en los próximos comicios de mayo, si bien no ha especificado cuáles le han contactado. Él, por el momento, no ha decidido si se presentará o no para revalidar la Alcaldía que dirige desde hace 28 años, pues lleva siete legislaturas consecutivas al frente del Consistorio como alcalde del PP: “No sé si me voy a presentar, tengo que mirar por mi pueblo. Lo último que haría yo sería dañarlo”, ha señalado.

Saiz asegura que está “muy tranquilo” porque el pueblo de Villar de Cañas y su familia le han trasladado su apoyo, al igual que “todos” los alcaldes del PP de Cuenca, de Albacete y “la mitad” de los de Ciudad Real. “Los que me conocen saben como soy. Todos me han dicho que me apoyarán haga lo que haga”, ha afirmado. No así el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, que todavía no se ha puesto en contacto con el regidor, según ha dicho.

El PP abrió un expediente informativo contra el edil conquense el pasado mes de febrero por unos comentarios vejatorios hacia la titular de Igualdad, a raíz de su relación con el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias.