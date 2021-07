Un “entorno digital secreto” para que las víctimas de violencia machista puedan pedir ayuda y subir pruebas de forma anónima y segura

Más allá del 016, el teléfono estatal de ayuda a las víctimas de violencia de género, administraciones y asociaciones de todo tipo trabajan de forma diaria y constante para combatir las agresiones y crímenes machistas que siguen produciéndose cada semana o en ocasiones, cada día, en España. En la provincia de Ciudad Real, casi en el límite con la de Jaén y en pleno Campo de Montiel, se encuentra la localidad de Terrinches. Es un municipio pequeño pero que desde hace dos semanas ha proyectado en la comarca y en otras comunidades autónomas una iniciativa pionera y revolucionaria para este objetivo. Se trata de Vi2Gen, una herramienta digital creada para ayudas a las víctimas de estas violencias permitiendo que puedan pedir ayuda mediante el contacto directo con profesionales. Así lo garantizan “de forma segura, anónima y sin dejar rastro”.

Desde el Centro de la Mujer de esta localidad, sus trabajadoras Inma Delgado, Gema Piña y María Perez explican a elDiarioclm.es que esta iniciativa es diferente de otras herramientas puestas en marcha desde las administraciones porque en este caso no es necesario descargarse ninguna aplicación ni registrarse, ya que se accede mediante un código QR o un enlace directo a la página web del Ayuntamiento de Terrinches.

Es también un “entorno secreto” para la víctima ya que, además de poder acceder de forma anónima, solicitando ayuda y asesoramiento a las técnicas del Centro de la Mujer de Terrinches, también da la posibilidad de poder subir pruebas como fotos, vídeos o audios sin necesidad de guardarlos en el teléfono o cualquier dispositivo. Esto último provoca en algunas ocasiones que las víctimas sean descubiertas por su agresor, por lo que mediante esta pasarela, esas pruebas quedan seguras por medio de un sistema de “encriptado”. Así, después serán útiles ante un procedimiento judicial. De hecho, no se pueden manipular, ni siquiera por la propia usuaria que las sube. De ahí su “seguridad probatoria”.

¿Cómo funciona?

En cuanto a su funcionamiento, se accede desde un código QR, que se encuentra en carteles, 'flyers' y demás material divulgativo impreso que el Ayuntamiento ya lleva tiempo difundiendo, así como en las redes sociales del Centro de la Mujer de Terrinches. Se puede entrar a la web del ayuntamiento de Terrinches, en la cual existe más información, así como un vídeo tutorial acerca de lo que es y cómo se utiliza esta herramienta

“El formulario es sencillo y no es obligatorio facilitar ningún dato personal, existiendo la posibilidad de entrar de forma anónima. Además puedes elegir a qué profesional dirigir la consulta, área psicológica, jurídica o social. Lo único que hace falta exponer es lo que te sucede a ti o la persona de tu entorno que crees que necesita ayuda. Una vez enviado se genera un código personal que la persona que lo utiliza deberá memorizar o guardar para poder acceder en sucesivas ocasiones”, explican las trabajadoras del Centro de la Mujer.

Cuentan asimismo que su autoría se debe al hijo de una víctima de violencia de machista. “Ni él ni sus hermanos sabían cómo actuar, ya que estaban sufriendo la violencia de género y sus secuelas en silencio y durante mucho tiempo, hasta que pudieron poner la denuncia y recabar todas las pruebas para poder probarlo, una labor difícil y complicada para las mujeres que están en esta situación”.

El creador de Vi2Gen es desarrollador de ‘software’ y está muy implicado en temas sociales, por lo que puso a su empresa a trabajar en la creación de una herramienta que pudiera ayudar a personas que como él habían tenido esta necesidad y permitiese a las mujeres pedir ayuda. Una vez que tuvo listo el proyecto, se puso en contacto con las técnicas del Centro de la Mujer de Terrinches, por el vínculo y unión que había con ellas, ya que su madre fue atendida desde este recurso. Inma, Gema y María han asesorado y colaborado con el mismo, probando la herramienta antes de su puesta en marcha, con el fin de fuera lo más accesible posible para las mujeres potenciales usuarias de la misma.

Las tres son profesionales especializadas en violencia de género y por su experiencia son conocedoras de la mejor forma de poder llegar a todas las mujeres que estén viviendo alguna situación de este tipo o sospechen que pueda ser así. Les pareció una herramienta de mucha utilidad para empezar a implantarse en la zona y a la vez difundir su utilidad de forma extensa a otros territorios. Han recibido en todo momento el apoyo del Ayuntamiento de Terrinches y ya hay otros municipios que están utilizándola.

Esta herramienta lleva disponible en la web del Consistorio municipal desde hace tres semanas y es accesible para todas las mujeres que la necesiten. Se está dando a conocer por medio de una campaña de difusión en redes sociales, además de cartelería 'flyers' y pegatinas impresas, que las técnicas están pegando y repartiendo por todos los municipios de su ámbito de actuación para conseguir que llegue a todas las mujeres, así como a través de los medios de comunicación.

Para víctimas, familiares y amigos

“Además, no debemos olvidar que esta herramienta no solo es de utilidad para las víctimas, sino para familiares y/o amigos que quieran ayudarlas a dar el paso de pedir ayuda, ya que a través de la misma pueden solicitar información y asesoramiento de cómo actuar. Cualquier persona puede colaborar simplemente recomendando e informando sobre esta herramienta. De hecho la campaña se dirige a todas las personas: a las que la necesitan, animándolas a que lo hagan y pidan ayuda, y a las que no, pero que compartiendo y dando difusión, están ayudando a otras mujeres”, recalcan.

De hecho, la idea es que partiendo de este municipio, ese “entorno seguro digital” se extienda a todo el territorio, ya que “entendemos que va a ser una herramienta fundamental, de la que ninguna administración con competencias en violencia de género debería prescindir, por lo novedoso de la misma, ya que en la actualidad no existe nada parecido, ni que aporte tanta seguridad”.