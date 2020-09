Los escenarios de ‘Amanece, que no es poco’ pierden habitantes y estas son las propuestas para solucionarlo

Al comenzar ‘Amanece, que no es poco’, Teodoro (Antonio Resines) y su padre Jimmy (Luis Ciges) llegan a un pueblo donde no ven a nadie. Este último lamenta: “Aquí no hay ni dios, ¿o es que son todos unos hijos de puta? ¿O unos hijos de puta que se hacen pasar por fantasmas?”. Es la escena de la película de José Luis Cuerda, rodada en los pueblos albaceteños de Liétor, Ayna y Molinicos, que sus habitantes no quieren que se haga realidad. “No queremos que haya viajeros que llegan y no encuentran a nadie por sus calles”, ha afirmado Juan Ángel Martínez, presidente de la Asociación de Turismo Rural Sierra del Segura y también del grupo de fans de la película, los ya famosos ‘Amanecistas’.

Molinicos y el mural amanecista a cielo abierto en homenaje a José Luis Cuerda

Martínez, también alcalde de Ayna, ha comparecido en la comisión sobre despoblación de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha recordado que la comarca de la Sierra del Segura ha perdido un 25% de su población en los últimos 20 años. Frente a ello, el turismo rural se ha convertido en la principal herramienta para frenar este problema, sobre todo en una zona con un entorno patrimonial y cultural bien conservado. “Es muy apreciado por los viajeros pero debe ir acompañado de medidas para fijar población o cometeremos el grave error de convertir los pueblos en parques temáticos sin gente que viva en ellos”, ha recalcado.

Por ello, ha desgranado una serie de propuestas encaminadas a promover el turismo sostenible, pensando sobre todo “en nuestros mayores, nuestra historia, nuestra gastronomía, la arquitectura tradicional y las pequeñas explotaciones agrícolas”.

En primer lugar ha pedido facilitar la compra directa a los agricultores locales que no están dados de alta en las grandes actividades del sector, para “dar valor al producto de cercanía y temporada, que cada vez tiene más demanda”. Y junto a ello, ha demandado luchar contra la estacionalidad en el turismo para conseguir que la demanda no solamente se centre en puentes, vacaciones y fines de semana.

Igualmente, el alcalde de Ayna ha propuesto poner en marcha un plan de viajes de personas mayores en alojamientos rurales al estilo del IMSERSO, pero enfocados a grupos reducidos para habitantes de grandes ciudades que buscan viajar a entornos rurales. Pero también ha remarcado que debe acompañarse de un plan de gestión y promoción para comercializar y “vender” iniciativas ya puestas en marcha como la red de senderos, los centros de interpretación o los miradores de la comarca.

Otras propuestas que ha realizado se centran en mejorar los planes de empleo y los cursos de formación atendiendo a características de la zona como la poca población o la dispersión geográfica; así como avanzar en el futuro decreto de municipios turísticos “sin caer en el error de utilizar las comarcas administrativas, que están pensadas para compartir servicios pero no para el turismo, ya que hacen que el turista no tenga claro dónde viene”.

Ventajas fiscales y flexibilidad para pequeños negocios

El presidente de los ‘Amanecistas’ se ha centrado asimismo en la necesidad de que se aprueben ventajas fiscales e incentivos como la reducción de impuestos en las comarcas rurales, junto con cuotas de autónomos adaptadas a los ingresos del medio rural. Todo ello junto con una Ley del Suelo adaptada a esta realidad: “Hay muchos cortijos o casas de labranza antiguos que no siempre se pueden reconvertir para su uso debido a la normativa o a la no existencia de planes de ordenación municipal que contribuyen a la pérdida de población”.

Finalmente, ha pedido mayor flexibilidad para la creación de pequeños negocios de turismo rural que pueden generar puestos de trabajo, y sobre todo, ha pedido cuantas medidas sean necesarias para que el medio rural “no sea un lugar para vivir de segunda categoría en cuanto al acceso a las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas y que, pese a los esfuerzos, ni la fibra óptica ni la cobertura móvil llegan a todos los alojamientos”. “Desde el sector queremos ser parte de la solución y nos ofrecemos para seguir trabajando conjuntamente”, ha concluido.