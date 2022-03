El feminismo vuelve a inundar las calles de Castilla-La Mancha: “Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y protesta”

Eva Lorenzo tiene 13 años y quería ir a la manifestación del Día de las Mujeres en Cuenca, pero no pudo porque es de un pueblo. "Creo que las mujeres y los hombres deberíamos estar al mismo nivel en todo, y no siempre se ve eso. Muchas veces, aunque sea sin querer, no somos iguales", reflexiona la estudiante de sexto de Primaria.¿Por qué es importante el feminismo para ella? "Por ejemplo, cuando jugamos al fútbol en el cole, nos sentíamos mal, porque al final sólo jugaban ellos. Lo hablamos con ellos, se dieron cuenta y ahora jugamos todos", explica.

"Me gustaría ir a la manifestación para ver cómo se defienden nuestros derechos. El Día de la Mujer es importante, porque a los hombres se les puede olvidar lo importantes que somos nosotras", recalca. Unas 600 personas acudieron a la manifestación en la capital conquense; el movimiento feminista no pudo llegar a un acuerdo para el manifiesto pero se instaló un micrófono abierto al final del recorrido, en Plaza de España. La manifestación comenzó en la Plaza de Toros.

El feminismo ha regresado a las calles de Castilla-La Mancha y lo ha hecho en grande. Tras el parón del año 2021 por la crisis sanitaria, miles de personas se han unido a las convocatorias en todas las capitales de provincias y otras localidades de la región. Ya por la mañana se vieron concentraciones en varios puntos de la región, de la mano de instituciones, organizaciones y sindicatos hayan protagonizado diversas concentraciones en sus sedes para conmemorar este Día Internacional de las Mujeres.

La Red Feminista de Castilla-La Mancha, integrada por diversas asociaciones de localidades de toda la geografía ha preparado las reivindicaciones, alrededor de un manifiesto en el que dejan claro que todavía queda mucho para avanzar en igualdad.

Una de las primeras manifestaciones en arrancar ha sido la de Albacete, que además ha sido la más multitudinaria de la región. Desde las 18.00 horas, alrededor de 2.000 mujeres y hombres han salido a la calle realizando el recorrido desde el Molino de la Feria hasta el Altozano, convocados por la Coordinadora local del 8M. La manifestación ha arrancado con total normalidad en una tarde donde ha brillado el sol y predominan las mascarillas moradas al grito de diversas reivindicaciones:

Tres chicas menores de edad marchaban juntas en Toledo. "Yo he venido, aunque no sabía si me iban a dar permiso. Pero he escuchado tantas tonterías en mi casa, que he dicho, tengo que venir sí o sí", explica una de ellas. No han querido dar su nombre, pero están convencidas de la importancia del feminismo. "Yo tengo muchos problemas psiquiátricos, y estoy cansada de que siempre se diga que es ansiedad. No es ansiedad. Necesitamos más perspectiva de género en el estudio médico". En Toledo, la manifestación por el Día de las Mujeres volvió a salir dividida en Toledo, liderada primero por el Consejo de la Mujer con presencia institucional como la alcaldesa, Milagros Tolón, portavoces municipales y representantes sindicalistas y de organizaciones como Médicos del Mundo.

La asociación Bolo Bolo ha cerrado esta manifestación, lamentando el carácter "transexcluyente" de las dos convocatorias, tanto la institucional como la de la Plataforma 8M. Ricardo Vicente, presidente de la asociación, ha lamentado que no se tenga en cuenta al colectivo trans y su "lugar dentro del feminismo". La siguiente manifestación, convocada por la Plataforma 8M Toledo, ha salido sobre las 19.00 horas. Entre ambas convocatorias se han sumado centenares de personas, una asistencia multitudinaria que no se veía hace muchos años. "Esta marcha no es de fiesta, es de protesta", recalcaba el colectivo, y el inicio de la marcha estuvo marcado por un grito contra la guerra en Ucrania.

Colectivos de pueblos de la región, como las Sagreñas Violetas o Feministas de Pueblo han querido marcar la importancia de las mujeres del entorno rural. Desde las Sagreñas apuntaban: "Hay que reivindicar y luchar por la igualdad, porque pueden pasar cosas mucho peores. Nos quieren llevar hacia atrás y no hacia adelante". Las Feministas de Pueblo aseguraban estar hasta "el moño" pero también ser "suaves como el agua", carácter propio de las mujeres castellanomanchegas.

"Estoy hasta las tetas de hacerte las croquetas", "Manolo, manolito, la cena, tú solito", fueron algunos de los cánticos reivindicativos que se escucharon, junto a "Sola, borracha, quiero llegar a casa" o "no es un caso aislado, se llama patriarcado". También se entonaron las canciones 'Ay Mama' de Rigoberta Bandini y 'Un violador en tu camino'. Familias enteras acudieron a la convocatoria, y las mujeres más jóvenes gritaban "el patriarcado me da patriarcadas" o "no me llamo guapa". La marcha acabó en la Plaza de Zocodover, donde hubo un momento de silencio y se leyó un manifiesto que reivindicaba que las mujeres "debemos ser protagonistas y de nuestra salud".

Unas mil personas, según apuntan fuentes policiales, acudieron a la convocatoria de protesta en Ciudad Real. La Asamblea Feminista fue la convocante de la marcha y leyó un manifiesto que rezaba: "Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia". Esta frase de Simone de Beauvoir tiene una especial relevancia hoy. Estamos aquí de nuevo, 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres, una fecha para exigir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como para denunciar las desigualdades que todavía padecemos en muchos ámbitos de la sociedad".

"Queremos dejar claro que no permitiremos que se sigan vulnerando nuestros derechos, los derechos de las mujeres: exigimos igualdad y que cesen las violencias y discriminaciones que sufrimos en todos los ámbitos".