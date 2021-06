El Gobierno de Page “valoraría” que Cospedal renunciara a privilegios como expresidenta de Castilla-La Mancha si fuera condenada

Al Gobierno de Castilla-La Mancha no le “alegra” el proceso judicial sobre la Operación Kitchen por el cual la expresidenta de la región María Dolores de Cospedal está imputada junto con su marido, Ignacio López del Hierro. En este sentido, aunque no es asunto que esté actualmente “sobre la mesa”, ha afirmado al respecto que “valoraría” que la también ex secretaria general del PP renunciara a los privilegios de los que disfruta como expresidenta de la comunidad autónoma si fuera condenada por estos hechos.

El PSOE espeta al líder del PP castellanomanchego que “el tiempo del silencio cómplice ha acabado” tras admitir Cospedal que habló con Villarejo

“No nos emociona verla pasar por los juzgados, pero tiene que dar muchas explicaciones. Ayer dio algunas para parece que no dio todas. Estamos en plena investigación y judicialización de un proceso muy grave de policía política para la sustracción de pruebas de la financiación ilegal del PP, que sí quedó probada”, ha recalcado la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández.

A este respecto, ha insistido en que se trata de “un asunto muy feo” que Cospedal se dedicara a “sustraer pruebas de un delito”. “Si se terminara probando que ha habido una operación de la mal llamada policía política, sería extremadamente grave y en ese caso cada uno deberá asumir sus responsabilidades y no echar balones fuera”.

En cuanto a la posibilidad de que la expresidenta castellanomanchega dejara de disfrutar de sus privilegios, ha detallado que el Ejecutivo autonómico trabaja actualmente únicamente con “inputs” que le llegan del proceso judicial y que para ello tendría que estudiar si cambiar o no la Ley del Consejo de Gobierno. “Si hubiera una condena, lo podríamos valorar pero ahora no está encima de la mesa”, ha concluido.