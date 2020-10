Page dice que habrá "más controles" a la gestión económica del Gobierno y lo anunciará durante el Debate sobre el Estado de la Región

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que planteará que se puedan realizar “más controles económicos y de gestión” al Ejecutivo castellanomanchego y a todos sus organismos además de instituciones que reciben fondos regionales como la Universidad de Castilla-La Mancha durante el Debate sobre el Estado de la región que se celebrará los días 7 y 8 de octubre. "Lo tiene que hacer un organismo oficial. Reduciremos trámites pero no controles".

En opinión de García-Page “se van a necesitar más controles financieros” del dinero que va a llegar desde el Estado y desde la Unión Europea para que no se produzca ningún “pelotazo”.

“Estoy dispuesto a una auditoría económica más allá de la que hace el Tribunal de Cuentas” ha asegurado.

No será la única novedad que avance en la cita con las Cortes regionales de esta semana. “Pretendo hacer decenas de anuncios y compromisos, algunos reformulados debido a la pandemia” y en todos, aseguraba “vamos a buscar consensos sobre la base de mejorar aspectos pactados con empresarios, sindicatos, FEMP…”

Lo decía durante la presentación de la Ley Suma que establecerá “un nuevo modelo de urbanismo” en la región y que el presidente ha calificado de “estratégica” para Castilla-La Mancha.

En este contexto resaltaba la necesidad de “llegar a acuerdos” -esta ley forma parte del acuerdo con Ciudadanos dentro del Pacto de Reconstrucción de Castilla-La Mancha- y de hacerlo también en panorama nacional.

“Hay que llegar a acuerdos. España requiere valientes y serlo no está en la radicalidad. Insultar es fácil pero no conduce a nada. No digo que no haya que ser claro, criticar y ser duro. Eso es conveniente”.

Se refería, en particular, a los Presupuestos General del Estado. "No es ninguna broma" y ha valorado la actitud de Ciudadanos y de su líder nacional, Inés Arrimadas que "está en disposición de negociar un presupuesto determinante, el más importante de los últimos 20 años".

Un aspecto que también resaltaba el presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, que ha estado en el acto de presentación de la Ley Suma. “Estamos generando una sociedad de locos cada vez más radicalizada con mensajes políticos que apuestan por la división”, lamentaba.