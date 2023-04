Las Cortes de Castilla-La Mancha advierten al líder del PP: con coche oficial, no se pueden cobrar dietas de kilometraje

Las Cortes de Castilla-La Mancha han respondido a la petición del diputado del PP y líder de la formación en Castilla-La Mancha, que la pasada semana solicitó “regularizar” los cobros percibidos en las dietas por kilometraje que, según admitió el propio Paco Núñez en un escrito al Parlamento regional, no eran correctos -había cobrado de más- y lo achacaba a “un error administrativo”.

Ahora resulta que Paco Núñez en realidad no debió cobrar nada porque dispone de coche oficial y si lo ha utilizado para acudir a sus compromisos como parlamentario, resulta ser incompatible con el Reglamento de la Cámara castellanomanchega. Así se desprende del escrito de respuesta de las Cortes regionales al también candidato del PP a presidir la Junta.

Según confirman fuentes de la institución a elDiarioclm.es le reclaman que aclare si en sus desplazamientos al Parlamento regional en Toledo ha usado o no el vehículo oficial del que dispone. Y es que, en este último caso, habría incompatibilidad para cobrar dietas de locomoción de acuerdo al Reglamento de las Cortes. Fuentes de las Cortes regionales han confirmado que ingresó por este concepto 14.560 euros.

PSOE: “Tiene que devolverlo”

Hoy, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que el escrito del Parlamento autonómico es “muy contundente” y que “es incompatible tener coche oficial y cobrar dietas”.

En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la presentación de la candidatura de la alcaldesa de Toledo y candidata a la reelección, Milagros Tolón, el dirigente socialista ha afirmado que la misiva es “muy clara” y ha señalado que, tal y como recoge el Reglamento de las Cortes en su artículo 11.4: si un diputado regional dispone de vehículo oficial, no puede recibir dietas de kilometraje para compensar los desplazamientos desde su domicilio.

“Estamos ante un caso grave porque ningún portavoz, ningún presidente de un grupo parlamentario, ni del PP, ni del PSOE, ni de Ciudadanos, ni de Podemos, a lo largo y ancho de nuestros cuarenta años de autonomía han estado haciendo uso al mismo tiempo del coche oficial y cobrando dietas ilegales”, ha apuntado.

En este contexto, ha añadido que además del Reglamento de las Cortes, esta circunstancia de incompatibilidad se recoge en el Real Decreto 462/2002, del 24 de mayo, sobre las indemnizaciones por razón del servicio en el ámbito estatal.

De este modo, el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos ha afirmado que se trata de que Núñez “tiene que devolver la totalidad y se trata también de depurar responsabilidades políticas y legales”, de modo que ha afirmado que “se trata de devolver la integridad de lo cobrado”.

Y ha agregado que “se trata también de que el Tribunal de Cuentas asuma una investigación para depurar posibles responsabilidades legales”, al tiempo que ha dicho que “desde el PSOE creemos que se puede haber cometido algún delito de prevaricación, incluso algún delito de falsificación documental”.

“Porque alguien en el grupo parlamentario popular ha estado pasando unas dietas que no existían, certificando unos viajes que no correspondían y liquidando, por tanto, y pidiendo una liquidación de un dinero que no le correspondía al PP, a su candidato, al señor Núñez”, ha señalado.

Gutiérrez ha incidido en que “es un hecho grave, porque no solo se trata de una cuantía importante, sino que se trata también de una forma de actuar”.

Por otra parte, el dirigente socialista ha criticado que la intención del candidato del PP a la Junta, Paco Núñez, sea “parecerse a Madrid con los sobresueldos, a Andalucía con Doñana, y a Castilla y León en gobernar con Vox”.

“Y eso es lo que nos ofrece el candidato del PP, que dice que quiere un Gobierno en Castilla-La Mancha como Andalucía, como Madrid o como Castilla y León”, ha lamentado Gutiérrez y ha concluido que “a nosotros nos consta que hay muchos dirigentes locales del PP que están diciendo que ellos están dando la cara por el partido y que el señor Núñez lo que está haciendo es poner el cazo”.