La sesión de tarde de la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región ha dejado un largo e intenso careo entre Emiliano García-Page, presidente castellanomanchego y el líder del PP, Paco Núñez. El debate entre ambos se ha prolongado durante más de dos horas. Contra pronóstico el presidente ‘popular’ no ha centrado su intervención en un mensaje que viene repitiendo desde hace semanas e incluso meses: la necesidad de bajar impuestos.

Ayer mismo, y por sorpresa, se reunía con Juan Manuel Moreno Bonilla. Buscó el apoyo del presidente andaluz antes de enfrentarse a Emiliano García-Page en las Cortes regionales. Así que esta mañana el presidente castellanomanchego ya apuntaba durante su discurso, con ironía, lo “interesante” que iba a ser debatir durante la tarde con Paco Núñez “después de su viaje a Sevilla”.

La primera andanada contra los ‘populares’ y sus propuestas la lanzaba García-Page nada más empezar. Y era a cuenta de los impuestos.“¿Y si Putin se vuelve todavía más loco? Que la gente tenga claro quién recorta y quién no. O quién baja los impuestos a los ricos. El debate será interesante después del viaje de ustedes a Sevilla”.

García-Page ha avanzado su propuesta fiscal, basada en deducciones concretas, pero sin aplicar una reducción generalizada en el IRPF. Y lo hacía imitando a Moreno Bonilla que hace unos días lanzaba el anzuelo fiscal a los empresarios catalanes. “Todos los empresarios que tengan miedo en otros territorios, que se vengan. No tienen que tener miedo en el ámbito fiscal. No vamos a aumentar impuestos”, ha dicho García-Page.

El presidente avanzaba que iba a lanzar unos “200 anuncios” y ha dejado para el final las cuestiones agrarias y del agua. Hoy tocaba hablar de Castilla-La Mancha, decía, y no tanto de otras cuestiones como el debate estrella nacional, los impuestos.

Por la tarde ha sido el turno de los grupos parlamentarios. El líder del PP castellanomanchego, Paco Núñez, ha dejado la cuestión fiscal aparcada hasta bien entrada su intervención. En esta ocasión, su discurso tenía cierto corte ‘presidencialista’ y mirando hacia la cita electoral de 2023.

Comenzaba con un recuerdo a las víctimas de la pandemia, “a las que tanto echamos de menos” para, a renglón seguido, hacer su propio balance sobre la gestión de García-Page y le acusaba de “falta de humanidad. Será usted un presidente que pasará de forma vergonzosa a la posteridad. Otro se hubiera marchado, pero le interesó más la poltrona”, mientras Page le acusaba de “juego sucio en los peores momentos de la pandemia. No ayudaron nada”.

Señor Page, actúa usted como el rey Sol y con autocomplacencia. Parece que la región es suya Paco Núñez — Presidente del PP de Castilla-La Mancha

Ha tildado a García-Page de actuar como “el rey Sol”, también de “autocomplacencia” en la que parece que “la región es suya” y también le ha pedido que “escuche” porque “no toca calle”, ya que “le suben y le bajan del escenario. Hay streaming para que no le pregunten los periodistas”, le afeaba.

Y García-Page le ha devuelto los ‘piropos’ tras el encuentro ayer a última hora con el presidente andaluz y tras rodearse hoy en las Cortes de diferentes dirigentes del PP. “ A mí hoy no han venido a apoyar los presidentes provinciales ni tampoco de Ferraz. Me ha parecido verle acomplejado”.

García-Page ha llegado a ‘jugar’ durante el duelo verbal con la candidatura de Paco Núñez. “Yo creo que a estas alturas será usted candidato. No hay tiempo… No me preocupe”, ironizaba. “Yo ya lo soy. Me enteré por la web de mi partido”.

Los impuestos

Y han hablado de política fiscal. Núñez interpreta el anuncio de rebaja fiscal de García-Page, a base de deducciones, como el intento de “buscar un titular en la prensa nacional, pero sin bajar impuestos y así no enfadar a Sánchez. ¿Sabe quién pierde? Pierden los castellanomanchegos”, le decía Núñez al presidente. “Si no hubiera inflación ni siquiera me estaría planteando deducciones”, le respondía Page.

“Hoy un político solvente ha dicho que va a bajar el IRPF y el IVA de la cesta de la compra. Lo ha dicho Feijóo. Usted dijo que era un político solvente. ¿Va a hacer lo mismo?”, argumentaba Núñez. “Y no culpe a Putin. La inflación ya era elevada antes de la guerra en Ucrania. Pregunte a su consejero”, decía Núñez mientras que el jeje del Ejecutivo regional

“Me ha decepcionado en materia de impuestos. Propone un agujero de 1.000 millones y no sé de dónde va a sacarlo. Es demagogia, de la mala”, argumentaba el presidente castellanomanchego. “No explica en su propuesta cuántos docentes hay que despedir, cuántos sanitarios o cuántos centros hay que cerrar”.

“Nosotros tenemos pactado con empresarios y sindicatos que no vamos a subir la presión fiscal. No lo haremos. Pero tampoco voy a ir a la rebaja fiscal a granel”, insistía García-Page que ha acusado al PP de “no tener credibilidad en materia de impuestos”.

El presidente ‘popular’ también ha justificado su reunión con el presidente andaluz. “He llegado un acuerdo con Moreno Bonilla. Andalucía será referente en el sur de Europa”, decía. Ha sido entonces cuando directamente ha pedido el voto. “Si me dan su confianza en mayo tendremos un acuerdo con Andalucía su evolución también lo será en Castilla-La Mancha”.

Núñez se ha referido también a la política sociosanitaria. “¿Cómo va la negociación de los 800 millones de euros de la Dependencia que nos debe el Gobierno de España?”, le preguntaba, reclamando “estabilidad jurídica” para el Tercer Sector y un “modelo de convenios” para no depender de las subvenciones. . “Me abochorna que hable de Dependencia. ¡Pero si la destrozaron! Hasta le pusieron tasa a los dependientes para revisar su situación”, respondía García-Page.

“En siete años no ha recuperado la carrera profesional sanitaria”, continuaba Núñez reprochando al presidente. “Hay que modernizar la Atención Primaria”. Después ha pasado a evaluar la política educativa. “Se ha olvidado de nuestros docentes. Necesitan menos burocracia”. Reclama modernizar la FP y reforzar la figura del tutor. “Lo haré cuando yo sea presidente de Castilla-La Mancha”, decía en clave electoral.

“Fueron ustedes los que suprimieron la carrera profesional”, le respondía García-Page. “Para recuperarla tendremos que recuperar antes a los profesionales que despidieron”.

Núñez volvía a apostar por el Deporte, y como ya hizo en debates anteriores, reiteraba su propuesta de crear una Consejería específica. Se ha centrado después en el sector agropecuario. “No llegan a final de mes. ¿Qué respuesta les da usted?”, espetaba. También le ha pedido a García-Page ir más allá en cuestiones de bienestar animal: “Hay que devolver la Ley de Bienestar Animal al Congreso. Si es autónomo, y un verso suelto como dice, diga a sus diputados que voten devolverla al Consejo de Ministros. Si no, será usted un sanchista”.

Ha tenido usted que ser de Cospedal, de Casado, de Feijóo, de Ayuso… Sea usted mismo. Es el único que ha dejado claro que para ser presidente tiene que rendirse a Vox Emiliano García-Page — Presidente de Castilla-La Mancha

Los ciudadanos juzgan a Ayuso a Moreno o a mí que hemos ganado. A usted no sé. No es necesario ser tan sectario. No hay un socialista bueno ha llegado a decir. Yo no voy hacer eso. Me vale que se baje a Andalucía para hablar con una persona con la que ya antes tenía buena relación. ¿Usted cree que Andalucía es la referencia del mundo mundial ahora? Me parece una exageración. Me gustaría que tuviera actitudes más centradas. Lo pinta usted todo tan dramático… ¿Todo está tan mal? Hay que ser un poco ponderado. Y entiendo que quiera ser presidente. Claro que cabe el riesgo de que usted sea presidente. Vamos a debatir, pero yo no pienso que todo lo que haga el PP sea un desastre. Ni los de Podemos ¿eh?

Hombre a estar alturas decir que todo lo que ha hecho el PP ha sido siempre una maravilla… ¡Si usted no ha mencionado ni una sola vez a Cospedal! Reniegan por omisión. Yo no tengo problema en hablar de Bono o Barreda. Todavía no sé por qué le eligió Cospedal. No estoy en las intrigas del PP.

El careo entre ambos políticos se ha prolongado durante dos horas y media. Page ha ofrecido a Núñez hablar de acuerdos. “Cuando quiera. Yo no me levanto pensando en quién me mueve la silla. Ni lo que voy a durar después de las elecciones. Sé que es duro trabajar con ese ambiente. Ha tenido usted que ser de Cospedal, de Casado, de Feijóo, de Ayuso… Sea usted mismo. Es el único que ha dejado claro que para ser presidente tiene que rendirse a Vox”.

“Sea usted coherente: dijo que, si Susana Díaz no era secretaria general del PSOE, dejaría la política”, le respondía el presidente del PP quien ha retado a Page a un nuevo “cara a cara”, pero en sede parlamentaria.

Ciudadanos: “Page va de superestrella”

La presidenta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos cree que García-Page vive “en su burbuja”, que ha “agotado su crédito” y que Castilla-La Mancha “tiene que despertar”. Carmen Picazo lo decía tras escuchar al presidente regional. De él dice que se presenta como “una superestrella para intentar darnos lecciones” y ha vuelto a tirar de uno de sus mensajes más repetidos durante la legislatura: “No nos conformamos” porque el presidente regional “no cumple lo que promete ni tampoco lo que pacta, ni ejecuta lo que presupuesta”.

Picazo ha calificado el Gobierno de García-Page de “régimen socialista, tras un régimen conservador. Estamos muy cansados de regímenes”. También le ha afeado de no rendir cuentas de forma regular a través de sesiones de control en el Parlamento.

“Hemos visto al Page de siempre. El del triunfalismo. Le llaman el presidente de los milanuncios.com. Hoy nos ha dado 190. ¿Eran al peso? Algunos ya los había hecho y los ha incumplido”.

También se ha referido al Partido Popular. “Enfrente tenemos un ”recambio conservador“ y, en realidad, ”hay muy poco que conservar de cuando gobernaron Castilla-La Mancha. En clave también electoral ha asegurado que “Castilla-La Mancha necesita un cambio” y que los ciudadanos “no necesitan tutelas. Les trata usted como a menores de edad”.

La líder de Ciudadanos también ha entrado en el debate fiscal. “Bajar impuestos no puede ser un eslogan, sino una convicción. Nosotros lo llevamos pidiendo años”, para reclamar después una “verdadera” reforma educativa o “una revolución científica”. Ha hablado del sistema de pensiones, de “políticas ecologistas serias”, decía, mientras se paraba el debate momentáneamente al detectarse un olor a quemado. “Creemos que es un coche en el exterior”, decía el presidente de las Cortes Pablo Bellido, que ha reanudado la sesión.

Firmamos un pacto con ustedes por la reconstrucción tras la COVID", pero Picazo reconocía que el presidente regional "nos tomó el pelo. Nos han defraudado Carmen Picazo — Presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos

Picazo ha centrado buena parte de su intervención en cuestiones generales que defiende Ciudadanos en todo el territorio nacional, pero no tanto en cuestiones concretas para Castilla-La Mancha y citando a Cataluña y también al PSOE nacional y a Pedro Sánchez en varias ocasiones porque, en su opinión, practican “un izquierdismo a la inversa que castiga a las regiones más pobres”. Ha dedicado también parte de su discurso en definir “qué es ser liberal”, en concreto ha citado que supone buscar “una Castilla-La Mancha con fuerza y liderazgo en España”.

“Es usted un líder en marketing político pero como gestor deja bastante que desear”, le decía a García-Page, porque “Castilla-La Mancha está entre las peores regiones en desempleo” o a la “cabeza de la siniestralidad laboral”. Ha acusado a PP y PSOE de “no respetar” las Cortes regionales, dadas las constantes ausencias de sus líderes regionales.

“Firmamos un pacto con ustedes por la reconstrucción tras la COVID”, pero Picazo reconocía que el presidente regional “nos tomó el pelo. Nos han defraudado”. En este aspecto, añadía, “la mayoría absoluta no sirve para justificar la cobardía de no explicar en esta región lo que pasó en la pandemia. Tiene que dar la cara. Hay cosas que no entiendo. No me conformo con pasar página. Yo ni olvido, ni perdono”.

“Le agradezco el tono sosegado”, le respondía García-Page para a continuación afearle “un cierto tonillo ofensivo en lo personal. No soy ni soberbio, ni super héroe”. Después le reprochaba otras críticas. “No diga que no cumplo. Nos pidieron aumentar el número de asesores y lo hicimos. Son cuatro y tienen el mismo número que nosotros. Ya está bien de demagogia”.

No sin cierta sorna se refería a la defensa de lo “liberal” por parte de Carmen Picazo y las “experiencias” en España. “Son ustedes ultraliberales en los ingresos y comunistillas en el gasto. ¿Dé donde vamos a sacar el dinero? ¿No hay que cobrar impuestos? ¿Qué liberal es ese?”.

Sobre Ciudadanos, decía Page, “me gustaría saber a qué palo se quedan. Hay que ser más claro. Han querido quitar al PP y no les ha salido, como a Podemos con el PSOE”.

Podemos, que no tiene escaño en las Cortes castellanomanchegas, hará balance mañana del debate parlamentario. Aunque a su líder autonómico José Luis García Gascón no le ha sentado nada bien el comentario que el presidente hacía por la mañana. “El populismo barato que emergió de las crisis de 2007. No tenían ni idea de lo que pasaba ni qué pedir. Se basaban en atacar a los partidos que hemos tenido el honor de gobernar España en democracia. Está en retroceso claro. Es el tiempo del realismo”

La crítica a Page es de toda la izquierda de Castilla-La Mancha y del país. Y es por pactar con la derecha y atacar a las fuerzas y medidas progresistas una y otra vez. No por defender la región, pues nadie peor que él al mando de CLM. @PodemosCLM es esperanza progresista 2023. pic.twitter.com/T8OZH9Yy1R — José Luis García Gascón (@jlgarciagascon) 4 de octubre de 2022

A García-Page tampoco se le ha escapado que hoy mismo que Cuenca Ahora, miembro de la iniciativa ‘España Vaciada’ ha anunciado asamblea el próximo 22 de octubre para plantear si concurre a las elecciones. “Florecen los partidos regionalistas y hasta comarcalistas. El partido regionalista de Castilla-La mancha es este gobierno desde el primer día”, decía al rematar su primera intervención matinal. “Siempre defendiendo a Castilla-La Mancha por delante de cualquier cosa y siempre pensando en ampliar el beneficio de España y no en favor de descuadrar el puzle nacional”.