Paco Núñez insiste: “España necesita ocho votos del PSOE de Castilla-La Mancha para salvarse de este despropósito”

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha intervenido hoy durante el Pleno de las Cortes regionales para volver a insistir, como ya hizo vía carta a Emiliano García-Page, en que es “el único” que puede “parar” la amnistía a los independentistas vinculados al procés en Catalunya.

Paco Núñez le ha recordado al presidente castellanomanchego sus propias palabras, para incidir en un mensaje con el que el PP lleva martilleando desde hace varias semanas. “Page dijo que se trata de no ser neutrales ante las injusticias. Lo comparto: no es momento de escudarse en la lealtad al PSOE”.

“¿Con quién está? ¿Con Sánchez o con España?”, le preguntaba al también secretario general de los socialistas castellanomanchegos, ausente en ese momento del Salón de Plenos del Parlamento regional.

“España necesita ocho votos del PSOE de Castilla-La Mancha para salvarse de este despropósito”, ha dicho Núñez tras conocerse el acuerdo entre PSOE y Junts que se ha conocido en las últimas horas y que garantiza un gobierno progresista en España. El PP castellanomanchego sigue reclamando que los diputados de la región en el Congreso de los Diputados impidan la investidura de Pedro Sánchez. En este punto advertía, entre otras cosas, de un hipotético referéndum de independencia de Catalunya del que hoy mismo se desmarcaban tanto Junts como ERC en el Parlament catalán.

El presidente ‘popular’ apela a los ocho diputados del PSOE castellanomanchego en el Congreso de los que ha dicho “son gente del aparato de García-Page” entre los que incluye a tres exalcaldes -los de Guadalajara, Albacete y Toledo-, el secretario general del PSOE en Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo y el número dos del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez.

Y es que, en su opinión, el acuerdo del PSOE con los independentistas “pone en riesgo a España” y ha advertido a los socialistas de la región que “serán los responsables del precipicio social, político y económico” que en su opinión supondrá “entregarse” al independentismo. Una postura que ha calificado de “vergonzosa”.

Después ha vinculado la economía castellanomanchega al acuerdo de gobernabilidad de España y cree que “altera por completo el marco fiscal nacional y autonómico”.

En el Parlamento castellanomanchego hoy se han debatido dos enmiendas a la totalidad a los presupuestos de esta comunidad autónoma, presentadas por PP y Vox. Ambas fuerzas parlamentarias han aprovechado sus intervenciones para sacar a colación el acuerdo PSOE-Junts.

Para Núñez ese acuerdo provocará que los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2024 y que ahora comienzan a debatirse “serán inválidos porque están condicionados por un acuerdo del que advertíamos en la enmienda a la totalidad, y que hoy constatamos, entre PSOE y Junts”.

“Quién va a Page la factura que les ha prometido Sánchez? ¿Cuánto le va a costar a cada castellanomanchego? Porque lo pagaremos entre todos”, aseguraba.

“Desde el corazón de España unidos evitemos la ruptura de España y la desigualdad que llegará a los españoles. No me considero ciudadano de segunda y no permitiré que los castellanomanchegos lo sean”, ha concluido.

Vox respaldaba las tesis del PP con sus propios argumentos y con un mensaje también repetido en las últimas semanas, el de la “traición”. El presidente del Grupo Parlamentario de ultraderecha, José Manuel Moreno ha pedido a los diputados de la bancada socialista que “recapaciten”.

PSOE: “Page no manda en los diputados del Congreso”

Ha sido el diputado Fernando Mora quien ha intervenido por el Grupo Parlamentario socialista y ha reconocido que hoy es un día “complicado”. También decía que serán los jueces los que determinen si la ley de amnistía que ha de aprobarse en el Congreso de los Diputados se ajusta a la Constitución.

Ha defendido que “el presidente Page ha encarado de frente la cuestión de la amnistía” diciendo lo mismo dentro del partido que a los medios de comunicación. Asimismo, a Núñez le ha dicho que ni es diputado nacional ni Page es diputado es nacional, por lo tanto “no manda en los diputados del PP de Castilla-La Mancha en el Congreso, ni Page manda en los diputados del PSOE en el Congreso”, ha aseverado.

Vox “actuará en los parlamentos, gobiernos, tribunales y en las calles”

En paralelo, y desde la sala de prensa del Parlamento regional, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox Iván Sánchez ha advertido de que el partido actuará en “los parlamentos, en los gobiernos, en los tribunales y en las calles” contra la amnistía, mientras seguía en debate en el salón de plenos.

“España vive una situación de extrema gravedad para la unidad nacional, la convivencia y la democracia. Vivimos un golpe como en el 2017, pero esta vez se perpetra desde La Moncloa”, resaltó el portavoz.

El diputado de ultraderecha cree que el gobierno de España “ha pasado de ser ilegítimo a ser directamente ilegal” al cometer el “acto de corrupción más grave” y “dinamitar el Estado de derecho”. “Cada uno de los diputados que apoyen la Ley de Amnistía o la investidura de Pedro Sánchez son también directamente responsables del ataque a la unidad y a la concordancia en España”, señaló.

Entre estos “responsables” incluyó también a Emiliano García-Page, al igual que ha hecho el PP de manera muy insistente en las últimas semanas. “Llamamos a la movilización constante y de forma pacífica. No podemos permitir el ataque a la unidad nacional ni a España. Llamamos a otras fuerzas políticas a unirse con nosotros en defensa de España”, resaltó el portavoz de la extrema derecha.

Por eso, resaltó, el grupo de Vox propuso al PP que se “unieran” para hablar en el Pleno sobre la condonación de la deuda y la amnistía y que “se posicione el señor Emiliano García-Page”.