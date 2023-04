La sonada ruptura del pacto de Gobierno de Albacete se queda en la renuncia de sólo un concejal de Ciudadanos

La ruptura del pacto de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos que anunció este martes el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, al final se ha quedado en una única renuncia: la del concejal de Ciudadanos Arturo Gotor. El resto de ediles, Vicente Casañ, Laura Avellaneda y Julián Ramón García, mantendrán su acta hasta el fin del mandato.

El socialista anunció la ruptura del pacto tras conocerse las declaraciones de la coordinadora regional de Ciudadanos, Carmen Picazo, quien pedía su dimisión tras una información en la que se acusaba a Sáez de conocer desde hace meses la polémica filtración del examen de acceso a la Policía Local de la ciudad. Picazo también acusaba a Sáez de corrupción.

Pero no sólo no se ha producido esta ruptura, sino que los ediles del grupo municipal de Ciudadanos han querido enviar un mensaje a Carmen Picazo. “No vamos a tolerar ninguna imposición, ninguna postura que no sea consensuada”. Así lo señaló el vicealcalde de Albacete, Vicente Casañ, que acompañaba a Emilio Sáez a un acto público en Albacete y que va a asumir las competencias de Obras Públicas e Infraestructuras que ostentaba Gotor.

“No podemos caer en el error de azuzar árboles porque algunas piensan que van a reportar frutos a mayores. Trabajo, lealtad, honestidad, cara alta y manos limpias”, resaltó el político que también fue alcalde de la ciudad en los primeros dos años de la legislatura.

“Yo no voy a entrar en el barro”

El socialista Emilio Saéz aseguró que sigue trabajando por la ciudad y lamentó que haya empezado el “circo mediático de las elecciones”. “Los partidos tomarán las decisiones que consideren. Yo no voy a entrar al barro”, recalcó. Este martes, el alcalde anunciaba la ruptura del pacto, después de que Carmen Picazo, la coordinadora de Ciudadanos, pidiese su dimisión.

Pero este miércoles, ha comparecido junto a Vicente Casañ para enviar un mensaje claro: que sigue contando con el grupo municipal de Ciudadanos. “Me corresponde seguir trabajando por la ciudad, seguir explicando qué hemos hecho y para ello cuento con los tres concejales que me han acompañado durante estos cuatro años en el equipo de Gobierno. Se mantienen sus competencias”, aseveró. Además, añadió que “no le sorprende” la dimisión de Gotor y ha resaltado que sólo renuncia a sus competencias, no a su acta de concejal. Todo, insistió, con “normalidad y tranquilidad”. “La ciudadanía no quiere que haya ruido”, aseveró.

Notario para zanjar el asunto de los 'WhatsApp'

Por otra parte, Emilio Sáez, ha señalado que ha convocado a un notario en el Ayuntamiento para dar fe junto con el Jefe de los Servicios Informáticos municipales de que “todavía a día de hoy no he sido conocedor” de los mensajes de 'WhatsApp' que publicó 'El Mundo' este martes de una ex asesora del PSOE que supuestamente conocía la filtración de los exámenes a la Policía Local y cuya causa ya fue archivada. “En ningún momento la noticia habla de la Policía Local. No lo dice porque no es verdad”, resaltó el alcalde.

Además, ha asegurado que prepara dos querellas: una contra el ex marido de la ex asesora socialista, a quien acusa de haber utilizado información privada que se envió por 'WhatsApp', y otra contra Carmen Picazo, coordinadora de Ciudadanos. “Lo que me llamó ayer, me lo tiene que demostrar judicialmente”, resaltó. Ante la petición de dimisión de Picazo, aseguró que “por supuesto” que no va a dimitir porque no quiere entrar en el “juego mediático” que le parece “obsceno”. “Que cada uno gestione la campaña como estime. La mía es en positivo”.

Vicente Casañ, por su lado, aseguró ante los medios de comunicación que “hace tiempo” que dejó de recibir instrucciones de Carmen Picazo. “Yo reconozco en ella una líder regional. Nosotros estamos con el encargo que recibimos hace cuatro años y lo estamos desarrollando, incluso los puntos más delicados y difíciles de conseguir”. De esta manera, también deploró que es “lamentable” que la política local albaceteña se vea “tambaleada” por unas “publicaciones interesadas” que, a su juicio, buscan “conseguir rupturas de pactos”.

Carmen Picazo, “a la espera”

Por su parte, Carmen Picazo valoraba esta mañana que estaba “a la espera” de cómo se llevaría “burocráticamente” el cese del resto de concejales, que finalmente no ha sucedido. “La situación es la que es. Si el alcalde de Albacete no ha prestado siquiera explicaciones, sino que ha dado por roto el pacto de Gobierno, entendemos que por eso se ha producido el decreto de cese del concejal de Ciudadanos”.

Por su parte, el grupo municipal de Unidas Podemos han vuelto a deplorar que se pretenda “poner patas arriba” al Ayuntamiento, anteponiendo los intereses partidistas y electoralistas de los tres partidos implicados en el suceso: PP, PSOE y Ciudadanos. Así lo ha señalado la concejal Nieves Navarro, que ha recalcado que hablar de asuntos de la ida privada de las personas es algo que “no tiene que estar en el foco mediático ni en ningún otro lado”.

“Consideramos que la realidad es que no va a llegar a ningún sitio puesto que los concejales van a seguir excepto Arturo Gotor”, han señalado en declaraciones a este medio. Para Unidas Podemos, esto “demuestra la descomposición absoluta que tiene Ciudadanos en la ciudad de Albacete y en todo el Estado. Ahora hay como dos ciudadanos por un lado Carmen Picazo y por otro los que están en el Ayuntamiento que caminan por su lado porque no se ponen de acuerdo”. “No nos vamos a prestar a formar parte de este espectáculo lamentable, que creemos que es ante las próximas elecciones porque están muy nerviosos. Además, creemos que la política es mucho más seria de propuestas y mejoras para la ciudadanía donde siempre estaremos Unidas Podemos”, concluye la concejala.

Por su parte, la concejala del Grupo Popular, Llanos Navarro, ha criticado “una nueva mentira del señor Sáez porque ayer anunció que rompía el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Albacete, y hoy comprobamos que no ha sido así, que lo ha dejado como estaba”.