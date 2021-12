El presidente de las Cortes celebra que a la cámara de Castilla-La Mancha no haya entrado "el discurso del odio"

Alarcos, una pequeña localidad de la Manchuela conquense fue el lugar de nacimiento del primer Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el 3 de diciembre de 1981. Este viernes, la Iglesia de Santa María de Alarcos volvió a ser un sitio de celebración, con el acto institucional que conmemora los 40 años de la aprobación inicial del Estatuto y también los 43 años de la Constitución de 1978. El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha celebrado que la introducción de las autonomías ha permitido que todas las regiones puedan tener su "autogobierno".

"La organización territorial ha garantizado la igualdad y la solidaridad. Claro que reconocemos la diversidad, incluso las diferencias dentro del territorio, pero sobre todo se garantiza la igualdad y eso es lo más importante. Ése es el éxito de la Constitución que ha descentralizado organizativamente el país, pero que sigue siendo un país unitario con enormes avances y enorme progreso y libertad tras 40 años de dictadura. También una muy considerable mejora de vida de ciudadanos y ciudadanas del país. Es algo que debemos reivindicar a pesar de quien quiera utilizar las diferencias asentándose en ocasiones en manipulaciones históricas para dividir el país", reclamó Bellido en su discurso.

En este sentido, ha recalcado que la región nación con el "orgullo" de ser parte de España y de respetar el "articulado y el espíritu de igualdad y solidaridad". Bellido recordó que fueron "muchas" las reuniones que finalmente desembocaron en el texto que se aprobó en la misma localidad de Alarcos. El presidente de las Cortes recordó el papel de figuras como José Bono, antiguo portavoz del PSOE en la ponencia del texto, o de Javier de Irizar, que preside el Consejo Consultivo de la región actualmente y entonces fue también miembro de la mesa que trabajó durante "dos días fríos".

"No queremos confrontar con todo, queremos trabajar con todos. Sin autonomía, nuestra tierra estaría peor. Hemos conseguido grandes avances y hemos podido gestionar cuestiones que preocupan mucho a la ciudadanía, y esto se ve en cada pueblo y en cada ciudad", resaltó. Bellido también recortó que se han llevado a cabo cinco reformas, por ahora, del Estatuto, para asumir más competencias, distribuir tributos y para reducir el número de diputados. "Yo defiendo que si hay que hacer una reforma, ha de hacerse con el máximo consenso aquí en Castilla-La Mancha y en el Congreso de los Diputados. Es fundamental que las reglas del juego estén pactadas por todas las formaciones políticas posibles", aseveró.

Cortes de Castilla-La Mancha, sin odio

Bellido también ha celebrado que en las Cortes castellanomanchegas no haya entrado "el discurso del odio". "Me siento muy orgulloso", afirmó, apuntando al "discurso que criminaliza la infancia, que niega la violencia que se ejerce contra las mujeres". "Nuestras cortes son un ejemplo y me gustaría que el resto de parlamentos e instituciones públicas mantuviesen este consenso", señaló. Se refiere a que la Cámara regional es la que "más leyes ha aprobado" en las regiones, unas Cortes "muy productivas" y muchas de las leyes con "grandes consenso", o con mayoría o sin votos en contra.

De este modo, ha resaltado especialmente la Ley de Despoblación, "estando en una localidad pequeña de la manchuela conquense". Por otro lado, ha avanzado que "en breve" el Parlamento autonómico pondrá en marcha "algunas pequeñas reformas" para garantizar el acceso de todas las personas "a todos los espacios más relevantes" del edificio, se seguirá trabajando con la interpretación en lengua de signos, en traducir todas las leyes a un lenguaje sencillo "para que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha tengan acceso a la legislación que se produce en la región", se instalarán bucles magnéticos y se seguirá apostando por el Braille, a fin de conseguir que las Cortes "sean realmente la casa de todos y de todas".