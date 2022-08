Una pedanía confinada y una carretera cortada por el incendio de nivel 1 declarado en Yeste (Albacete)

Más de cien personas han trabajado ya en el incendio declarado a las 13:52 horas de este jueves 18 de agosto en Yeste, Albacete. La pedanía de La Tejeruela ha debido ser confinada mientras que la carretera AB-51 ha sido cortada a la altura del fuego.

El fuego pasó a nivel 1 alrededor de las 15:00 horas, debido a que afectaba a bienes de “naturaleza no forestal”. Todavía no se conoce el tipo de incendio, ya que el aviso de incendio no ha sido verificado, según el portal de información Fidias.

Medios de Andalucía han sido enviados para apoyar a las labores de extinción del fuego.