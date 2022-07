El incendio en la Sierra Norte de Guadalajara tiene una evolución “muy favorable”

El incendio originado en Valdepeñas de la Sierra, en la Sierra Norte de Guadalajara, está siguiendo una evolución “muy favorable” durante este miércoles y, si la situación continúa así, el centenar de personas que fueron desalojadas este martes de la zona podrían regresar a sus casas. A esta hora, 19.30 de la tarde, el fuego sigue en nivel operativo 2.

Así lo han confirmado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, que han explicado que en la reunión que se producirá en la tarde de este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado -estaba prevista para las 19 horas pero se ha retrasado- será donde se decida si se produce este regreso de los vecinos a sus viviendas.

El fuego ha afectado ya a más de 3.000 hectáreas y ya en la mañana de este miércoles el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, había avanzado que las siguientes horas serían “determinantes” para amortiguar el avance que el incendio registraba por la cabecera norte.

Actualmente, un total de 54 medios y 225 personas están trabajando para poder controlar las llamas. En concreto, se están enfrentando al fuego 11 medios de extinción aéreos, con 13 personas; 41 medios de extinción terrestres, con 188 personas; 2 medios de dirección y coordinación, con 5 personas, y 19 personas más pertenecientes a personal interno.

En Tortuero ya hubo un incendio hace nueve años: “Estaba ya todo medio recuperado”

Los alcaldes de las localidades de Valdesotos y Tortuero -dos de los municipios que han sido desalojados por el incendio forestal originado en Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara)- han agradecido la labor de los bomberos forestales durante las últimas horas, ya que ello ha impedido que las llamas llegaran a las casas y a los animales.

En declaraciones a Efe, el alcalde de Tortuero, Ismael Moreno, ha elogiado el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que está activada desde este martes por la tarde en este incendio forestal, y ha celebrado que en su municipio no hay ninguna casa afectada y el casco urbano está bien, ya que el fuego no llegó finalmente a la zona urbanizada, aunque ha señalado que desconoce cómo está el término municipal en su conjunto, porque “hay una parte” que está afectada, aunque no sabe el alcance.

Moreno ha explicado que el desalojo del municipio comenzó cuando vieron el fuego “a apenas diez kilómetros”, por lo que cuando les dieron el aviso de desalojo, ya estaban en ello, y ha relatado que fueron “momentos de tensión e incertidumbre”, porque los vecinos no sabían “qué iba a pasar con las casas”.

Cerca de 40 personas, en su mayoría mayores, abandonaron la localidad, aunque “hoy están ya más tranquilos porque saben que sus casas están bien”, ha declarado el alcalde de este municipio que hace nueve años se vio afectado por otro incendio, mayor al de estos días. Al respecto, ha lamentado que “estaba todo ya medio recuperado y ahora otra vez arrasado”.

“Lo hemos pasado muy mal durante la noche”

También la alcaldesa de Valdesotos, Irene Vicente, ha admitido en declaraciones a Efe que durante la noche lo han pasado “muy mal” porque se veían las llamas desde el municipio y ha agradecido que “los bomberos forestales se han dejado la piel para salvar animales y casas”.

Vicente ha explicado que el municipio fue desalojado sobre las 19.00 horas de este martes por la evolución del fuego -que a mediodía de este miércoles ya ha afectado a 3.000 hectáreas- y ha precisado que en el pueblo hay unos sesenta vecinos, muchos de ellos mayores, que se han ido a otras residencias y “algunos al campamento habilitado en el polideportivo de Uceda”.

La alcaldesa de Valdesotos ha explicado que ese término municipal no se ha visto muy afectado por las llamas, aunque se decidió desalojar porque se encuentra en el fondo de un valle y se acumulaba el humo y, de momento, no saben cuándo podrán volver los vecinos a sus casas, puesto que se está a la espera de la evolución del incendio y del viento.

Con todo, ha comentado que desde primera hora de esta mañana, cuando se han reincorporado los medios aéreos, “se ve más abajo el fuego y parece que va mejor”, pero ha apuntado que la evolución del incendio depende “del viento y demás factores”.

Irene Vicente también ha señalado la posibilidad de que el incendio haya sido intencionado e incluso se sabe “quién lo hizo, porque ya ha habido varios” conatos en esta zona en los últimos días, que pudieron ser controlados.

También ha lamentado que los incendios alcanzan mayor envergadura porque “no hay mantenimiento del monte”, porque “no dejan hacerlo” a los ayuntamientos o a los agricultores y ganaderos de las zonas.

En el polideportivo de Uceda, donde se levantó anoche un campamento para albergar a los desalojados de la zona, se encuentran 57 personas de Tortuero, Valdepeñas de la Sierra, Valdesotos e incluso Puebla de Valles, según ha señalado a Efe el alcalde de Uceda, Francisco Javier Alonso, quien se encuentra en esta instalación donde afirma voluntarios y miembros de Cruz Roja están informando a los desalojados.