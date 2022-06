Unidas Podemos-IU quiere que Guadalajara le retire la medalla de oro a Juan Carlos I de Borbón

El Grupo municipal Unidas Podemos-IU ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Guadalajara para proponer la retirada de la medalla de oro de la ciudad a Juan Carlos de Borbón, obtenida en abril de 1978. “Desde las informaciones previas a la abdicación en 2014 de Juan Carlos de Borbón no hacemos más que conocer investigaciones de la Justicia española, suiza y del Reino Unido, procesos que, en nuestro país, no llegan más lejos porque los tribunales le consideran inviolable en el tiempo que fue Jefe de Estado pero no porque fuera inocente en un sentido más mundano y menos legalista”, ha recalcado José Morales.

Morales también ha apuntado a las dos regularizaciones fiscales de más de 5 millones de euros que el Emérito ha reconocido que no pagó. “Pero los procesos se amontonan y, a la vista de informaciones periodísticas, ya tiene abierta otra causa por ingresos no declarados tras su abdicación, momento en el que ya no sería inviolable e irresponsable”, afirma. “La conducta de Juan Carlos de Borbón no ha sido ejemplar. Es algo que compartimos Unidas Podemos-IU y Felipe VI, que no le deja venir a España a la prueba de la Copa del Mundo de Vela”, ironizan desde el grupo municipal.

Es por eso que proponen seguir el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento en vigor y abrir un expediente para determinar “si todos estos antecedentes que comentamos son para quitarle la medalla de oro de la ciudad, lo que en nuestra opinión es evidente”. “No creemos que un defraudador fiscal deba compartir galardón con, por ejemplo, el personal sanitario”, recalcan.