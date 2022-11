César García Magán: “Los jueces no tienen la culpa de las dificultades de la ley del solo sí es sí”

“Los jueces no tienen la culpa de las dificultades de la ley del 'sí' es 'sí'. Somos conscientes de las dificultades jurídicas y las consecuencias con un poco de alarma social, justa, que se ha producido. Cuando una ley se ve que es imperfecta, se resuelve en el Parlamento. Los jueces no tienen la culpa, no hay que culpabilizar, o mejor, responsabilizar a los jueces”.

El flamante nuevo secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, entró en el debate de las polémicas en torno a las reducciones de penas para maltratadores al término de su primera Asamblea Plenaria tras ser elegido.

“En un ordenamiento jurídico, no es bueno que haya este tipo de cambios. Si se producen es que algo falla”, recalcó Magán en una densa comparecencia pública en la que abordó cuestiones relacionadas con los abusos, el 25-N, el 'caso Gaztelueta' o la petición de un “consenso” en materia de vida y educación.

La violencia contra la mujer, “execrable”

“La violencia contra la mujer es condenable, execrable, nunca justificable, preocupante para nuestra sociedad”, señaló Magán, quien advirtió el “índice alto en franjas de edades jóvenes”. Recordando su experiencia en América Latina, “donde hay una cultura lamentablemente demasiado machista”, el obispo auxiliar de Toledo subrayó que “no tiene ninguna justificación y es muy preocupante. No cabe el discurso fácil de que son ciudadanos que vienen de otras latitudes geográficas, etnias y otros colores. Es transversal a todo, es un problema muy serio”.

Magán también se posicionó en defensa de la propuesta cristiana de matrimonio y vida, aunque admitió que, legalmente (y en contra de lo que pensaban la veintena de obispos que hace años se manifestaron en la calle contra la ley del matrimonio igualitario), “en la ley civil se califica (como matrimonio) otro tipo de uniones legalmente en la legislación española”. Sí apuntó Magán que la Iglesia propone “el modelo de familia que está en el Evangelio”, lo que “no implica condenar a nadie”.

“Jesús no se 'inventó' el matrimonio”

“En el contexto de una sociedad democrática y plural, la Iglesia tiene el derecho de vivir según ese modelo y de proponerlo, y eso no significa ninguna exclusión de nadie, como aportación al bien común integral”, señaló Magán, quien reclamó “un consenso” en torno a este tipo de leyes, también a las relativas a la educación. “Sería bueno el consenso, porque sin quitar valor a la democracia representativa, el núcleo de la democracia no está solamente en que cada cuatro años depositemos una urna, eso también se hace en regímenes totalitarios”.

“Jesús no se inventó el matrimonio, se ‘inventó’ la Eucaristía, pero la institución del matrimonio ya existía. En Roma y Grecia había otro tipo de uniones, pero desde un punto de vista jurídico el derecho romano…. Jesucristo coge esa institución y decir que cuando se da entre cristianos se da un sacramento”, matizó.

Justicia restaurativa e indemnización a las víctimas

Otro de los temas estrella fue el de los abusos a menores. En este punto, tras condenar, de nuevo sin matices la pederastia clerical, el nuevo secretario anunció la aprobación de un protocolo marco de prevención y actuación en caso de abuso, que incluye la “justicia restaurativa” que, como apuntó, puede suponer indemnizaciones a los supervivientes de abusos, así como la creación de fondos diocesanos para su atención médica y psicológica.

Preguntado sobre una posible reunión de la plenaria con asociaciones de víctimas, en la línea del encuentro que mantuvo en febrero el cardenal Omella con algunas de ellas, Magán señaló que “hay que caminar en este sentido”, mostrando su disponibilidad. En este punto, el portavoz se refirió a un caso, que está sub íudice en la justicia civil sobre un sacerdote de su diócesis, asegurando que siempre se había actuado conforme a la ley.

Finalmente, y preguntado por el 'caso Gaztelueta', Magán subrayó que si bien “uno de los principios de la ley penal es que no es retroactiva” (la actual norma sí permitiría enjuiciar canónicamente a un laico), lo cierto es que “el Papa, en este caso, como legislador supremo, ha hecho una derogación del principio de irretroactividad”, por lo que el profesor del Opus Dei condenado por la justicia civil podría ser juzgado en el ámbito eclesiástico, a pesar de las abruptas disgresiones de supuestos expertos.

