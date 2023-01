Toledo salda su deuda con Rafael Canogar y acogerá 31 obras del artista en una muestra permanente

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha firmado este jueves, en el Palacio de Fuensalida un contrato de comodato por el que el artista toledano Rafael Canogar va a ceder un total de 31 de sus obras para ser expuestas en el museo Victorio Macho de la ciudad de Toledo, firma por 10 años prorrogables que permitirá albergar, de momento, 28 pinturas y tres esculturas realizadas por el artista entre 1973 y 2022.

García-Page ha dicho que este pago “en diferido” de Toledo y de Castilla-La Mancha salda una deuda al contar por fin con “un espacio de esta envergadura” con Canogar. “Era un debe de la ciudad, un agujero negro, un problema, más allá de los problemas cotidianos de la vida pública”, ha señalado, asegurando que esta ciudad “no solo sale ganando mucho con esta aportación” gracias en parte a la financiación de su Gobierno.

Aquí se juntan varias “inquietudes” como son la artística de Canogar; y la logística, cultural e institucional de Gregorio Marañón, quien “está en el origen de casi la mitad de las cosas que se han hecho en el ámbito cultural de Toledo; y con la inquietud de Eduardo Sánchez Butragueño, que se alía con Marañón para hacer cosas ”que parecen imposibles“.

Toledo “le debe a Rafael mucho” y por ello García-Page pide “disculpas por el enorme retraso” al pagar lo adeudado. Eso sí, también ha admitido que se trata de un acto “egoísta”, ya que la ciudad se verá beneficiada; además de un “acto de justicia”.

La presidenta de la Real Fundación de Toledo, Sandra Falcó, ha dicho por su lado que hoy arranca un proyecto que “va a dar muchas alegrías a la ciudad”, a lo que ha sumado su intención de que esta exposición permanente sea “una puerta abierta” para acoger más exposiciones. Canogar “es uno de los principales representantes del formalismo, que domina la pintura, la escultura y el grabado”, con un espíritu que le llevó a participar en 1957 con Saura, Fito, Serrano o Ayllón en El Paso para jugar “un papel fundamental en las segundas vanguardias españolas”.

Exposición permanente

Fructífero artista con exposiciones en más de 50 museos internacionales y 90 nacionales, presente en más de 30 países. “Estamos orgullosos de tenerte en Toledo con una exposición permanente”, ha dicho, recordando que solo dos obras de Canogar están presentes en la región, ambas donadas por el artista. Con este espacio “se salda una deuda pendiente con el artista” al ofrecer una “cuidada” muestra del trabajo de Canogar, con 28 pinturas de gran formato elegidas por el artista y Alfonso de la Torre, comisario del espacio.

Estará en el Museo Victorio Macho, adaptado a las necesidades espaciales de la muestra y para recuperar un espacio creado como taller del escultor, posteriormente equipado como sala de exposiciones. Un proyecto que completa la oferta cultural de la Fundación en sus instalaciones permitiendo, de esta manera, que Roca Tarpeya esté disponible para actividades y eventos “con un elevado atractivo internacional, en plena judería y en el eje museístico de la ciudad”.

“Es un sueño conjunto, que son los mejores sueños. Me he unido en la última fase, pero no quiero dejar de agradecer su trabajo a Gregorio Marañón, Jesús Carrobles y Eduardo Sánchez Butragueño”, ha zanjado su intervención.

Gregorio Marañón también ha asistido a la presentación institucional del acto para certificar que “Toledo le debía este reconocimiento” a Rafael Canogar, “y se lo debía a sí mismo”. “El hecho de que estés aquí a través de esta selección es, en sí mismo, un enriquecimiento importantísimo para esta ciudad”, ha aseverado Marañón. A esto ha sumado el recordatorio de cómo Fernando Zóbel quiso montar su museo en Toledo y tuvo que marcharse a Cuenca porque “Toledo no supo recibirle”, algo que está cambiando con la mano de Emiliano García-Page, “cuando fue alcalde y ahora que es presidente”.

El propio Rafael Canogar ha tomado la palabra en el acto para poner en valor la puesta en marcha de este espacio y reclamar que el proyecto “esté abierto” a recibir más obras. Así, espera que, quizá más adelante, puedan llegar más obras de su propia colección y hacer de este espacio “un centro con cierta agilidad para exponer más cosas y hacer actividades”. También ha aludido a los “elogios desmesurados” que ha recibido estos días al tiempo que ha agradecido al Gobierno de Castilla-La Mancha por hacer realidad este nuevo espacio expositivo.