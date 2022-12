La rocambolesca historia del barco que el PP mandó construir para navegar en Toledo y que nadie quiere comprar

Una vez más, nadie quiso comprar el barco que el PP adquirió para la Diputación de Toledo en 2015. Se mandó construir en 2014 para fomentar las visitas al yacimiento islámico de Ciudad de Vascos, a orillas del río Huso, afluente del Tajo. Pero la embarcación nunca llegó a surcar las aguas.

La Diputación de Toledo venderá el barco que compró el PP para un río no navegable

Cuando el PSOE asumió la Presidencia de la Diputación consideró no navegable el río Huso, aunque ahora el equipo de Gobierno se abre a esta posibilidad, a sugerencia de Ciudadanos, para darle salida a la embarcación.

El cambio de postura se produce después de que la sexta subasta del buque haya vuelto a quedar desierta. Esta vez, el mínimo de la subasta era de 264.543,06 euros, casi 100.000 euros menos de lo que costó y lo mismo que en la anterior puja.

El presidente de la Diputación toledana Álvaro Gutiérrez ha explicado hoy que volverá a subasta de nuevo ya que, según recoge Europa Press, hay “alguna empresa” interesada. Será la séptima y con una “rebaja importante” respecto al último precio, pero además se ha mostrado abierto a ceder o establecer un convenio con el Ayuntamiento de Toledo que permita impulsar una nueva iniciativa turística aprovechando el paso del Tajo por la ciudad: que el barco navegue por el río.

La propuesta la trasladó el diputado y portavoz de Ciudadanos en la Diputación Julio Comendador quien aseguró que “según los expertos”, el Tajo es “navegable entre Safont, el Polígono y Azucaica”, tres de los puntos de la ciudad por los que discurre el río.

Gutiérrez ha señalado que no tiene “ningún inconveniente en ello” y “es una de las posibilidades” para darle salida. “Estoy dispuesto a llegar un acuerdo, cederles el barco, no tengo ningún inconveniente en colaborar, si es interesante y viable. A veces hay gente que tiene ocurrencias, pero no siempre son proyectos viables”, reconocía, añadiendo que por el momento no hay ninguna administración pública interesada.

“Desazón” por el elevado coste mensual: más de 4.000 euros

Se trata, reconoce el presidente de la Institución provincial, de un asunto que provoca “desazón” en el Gobierno provincial, pues este barco se encuentra varado en Ribadeo (Lugo) por un coste de 4.128 euros al año, después de que hace siete años se adquiriera para un proyecto turístico “en un río que no es navegable” –el río Huso–, ha agregado.

Astilleros Gondán, S.A. fue la empresa adjudicataria (se llegaron a presentar siete propuestas) para la construcción de un barco monocasco, fabricado en fibra de vidrio, con 14,75 metros de eslora y capacidad para 60 pasajeros y con un coste de 344.850 euros.

En 2017 la Diputación de Toledo anunció que vendería el buque, que fue parte de una serie de propuestas para la zona de Ciudad de Vascos, proyecto que Álvaro Gutiérrez tachó entonces de “inviable y rocambolesco”. Sin comprador, la mirada se vuelve ahora de nuevo hacia el Tajo.