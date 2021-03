RTVE, respecto a la sanción a un periodista: "Se trata de su comportamiento y no hay nada más detrás"

Radio Televisión Española ha asegurado que la sanción de cinco días sin empleo o sueldo al periodista Juan Ballesteros se debe únicamente al comportamiento del profesional y no, como han acusado desde el sindicato CGT, a su papel como sindicalista o periodista "molesto" dentro de la cadena pública, ni tampoco por el llamado 'directo del calor'. "No tiene nada que ver. Se trata del comportamiento del trabajador y no hay nada más detrás", afirman.

"No hay buen trato por parte del trabajador hacia la directora [Cristina Bravo] o la directora de informativos [Nuria López]", aseguran desde RTVE. En este sentido, aseguran que no hay más que una "campaña" organizada por parte de CGT que se "detona" a raíz de la sanción, impuesta por una discusión con Nuria López tras una pieza preparada para las noticias exclusivas para la página web.

"Es él quien está agitando el tema, que se debe a sus actitudes, a una toma de rebeldía que es la que hace que se tome la decisión de imponer la sanción", señalan desde la cadena. Además, recuerdan que se ha seguido el proceso con normalidad y que, de hecho, se rebajó la sanción de la mínima, 16 días sin empleo o sueldo, a sólo cinco. De este modo, recalcan que fue el departamento de Recursos Humanos el que puso la sanción, pues sólo ellos tienen potestad.