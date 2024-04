Detenido por sextorsión en Guadalajara

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en la capital a una persona como presunta autora de un delito de sextorsión.

Fue el pasado mes julio cuando una mujer denunció en dependencias de la Policía Nacional de Coslada, haber recibido un correo electrónico por parte de un tercero al que no podía identificar, en el email se adjuntaba una foto suya de contenido sexual.

El presunto autor utilizó una cuenta de correo electrónico temporal y anónima para evitar ser localizado, en el que coaccionaba a la víctima para que le enviara más material de índole pornográfico, a cambio de no difundir la fotografía.

La Comandancia de Guadalajara se hizo cargo de la investigación e inició la operación Parloy y tras un exhaustivo análisis de los metadatos de la foto, lograron averiguar la marca y el modelo del teléfono móvil utilizado. De esta forma pudieron precisar la ubicación exacta, fecha y hora en la que se envió el correo, logrando así identificar y detener al presunto autor de los hechos.

La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de un varón, de 40 años de edad, de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de sextorsión.

Consejos para evitar ser víctima de sextorsión

Es aconsejable no hacerse fotos, videos o audios de contenido sexual. Si no existen este tipo contenido no te pueden extorsionar. Cambie periódicamente sus contraseñas y no utilice la misma en sus cuentas de correo electrónico o redes sociales.

No tenga este tipo de contenido en su teléfono móvil, en caso de extravío robo, terceras personas pueden tener acceso a este tipo de material o datos íntimos.

Si es víctima de una suplantación de identidad, de amenazas o coacciones, no ceda a peticiones o extorsiones y póngalo en conocimiento en cualquier dependencia policial.