De las “locas” al negacionismo: crece la tensión entre feministas y el Gobierno de PP y Vox en Toledo a cuatro días del 25N

Faltan solo cuatro días para el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y en Toledo, donde gobiernan PP y Vox desde las últimas elecciones municipales, la tensión ha crecido (aun más) entre el colectivo feminista de la ciudad y el Ayuntamiento. Como también hacía el PSOE, el Ayuntamiento ha organizado su propia manifestación “institucional” a las 11 horas desde el Paseo de la Vega de la ciudad, promovida por el Consejo Local de la Mujer, una hora antes que la convocada por la Plataforma 8M de Toledo, que será a las 12 horas desde el mismo punto.

La diferencia en esta ocasión es que hay “fugas” de la marcha institucional a la del colectivo feminista. Miembros del Consejo Local de la Mujer, el órgano local en el que están representados el Ayuntamiento de Toledo, los partidos políticos, sindicatos y diferentes organizaciones, han manifestado su intención de no participar en la marcha del Consistorio municipal y acudir a la de la Plataforma 8M.

Según ha podido confirmar elDiarioclm.es, CCOO, que está representada en este órgano, no acudirá a la “marcha institucional” del Ayuntamiento, mientras que otros colectivos sociales y vecinales lo están valorando. El origen: el negacionismo de la violencia de género que promulga Vox y del que ha hecho gala la propia vicealcaldesa, Inés Cañizares.

A ello se suma la polémica por las quejas de la Plataforma 8M de Toledo, quien esta mañana todavía no tenía autorización para el uso de material municipal de cara a la movilización. Según apunta el colectivo, el Ayuntamiento no les había comunicado oficialmente la cesión de la tarima y del punto de luz que necesitan para leer el manifiesto en la plaza de Zocodover, donde finaliza la manifestación. Fuentes municipales del Ayuntamiento, no obstante, han facilitado a este periódico el documento que autoriza la manifestación y que confirma el uso de esos medios municipales.

El PP tuvo que rectificar a Vox

Esta cuestión provocó un enfrentamiento hace unos días entre las derechas que gobiernan en la ciudad. La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas (PP), se vio obligada a rectificar la decisión que previamente había adoptado la Concejalía de Promoción Económica, gestionada por Vox, y que negaba a las feministas el uso de estos elementos públicos.

“Esperamos que todo esto no sea una estratagema para dilatar los tiempos y malograr la organización y realización del acto, más aun sabiendo que Vox ha ordenado a sus concejales boicotear los actos del 25N en contra de la violencia patriarcal y en defensa de las víctimas de violencia machista”, afirmó la Plataforma 8M.

También han criticado que el acto previsto para el viernes, víspera del 25N, por la Asociación María de Padilla de la ciudad se haya desplazado desde Zocodover hasta la plaza del Salvador, debido a que en esta céntrica plaza se van inaugurar ya las luces de Navidad.

Mientras los colectivos feministas preparan sus actos, el equipo de Gobierno de PP y Vox desplegaba hoy un lazo “contra la violencia de género” en el balcón de la fachada del Ayuntamiento. En este acto ha estado presente el alcalde, Carlos Velázquez (PP), y también la vicealcaldesa, Inés Cañizares, de Vox, la misma que hace unas semanas atribuía la violencia de género a “culturas importadas” y que también tachó de “locas” a las representantes de determinados colectivos feministas de la ciudad, aunque después matizó que se refería a una “hipotética situación”.

Curiosamente, la presencia de la edil de extrema derecha en el acto de despliegue del lazo se produce el mismo día en que Vox ha ordenado a sus concejales boicotear los actos oficiales del 25N.

Ausencias en la colocación del lazo

Pese a todo ello, fuentes municipales han mostrado su extrañeza de que la Plataforma 8M no haya acudido a este acto, al que, según afirman, habían sido invitadas. Tampoco ha acudido el PSOE, ni Izquierda Unida-Podemos ni ninguna otra asociación feminista. Sí han acudido algunas representantes del Consejo Local de la Mujer.

A las crecientes diferencias entre el Ayuntamiento y el colectivo feminista se ha sumado también la concejala del Grupo Municipal Socialista Ana Abellán quien ha pedido a Carlos Velázquez, alcalde de Toledo, que condene “de una vez” los asesinatos machistas y ha denunciado que, como presidente del PP en la provincia, “invisibiliza y silencia las campañas que denuncian la violencia machista, dando alas y blanqueando a los ultras negacionistas que lo mantienen como alcalde de Toledo”.

Se refiere con ello a los ayuntamientos donde han llegado gobiernos de ultraderecha y donde se “invisibiliza” la violencia de género“, en referencia a la decisión de los ayuntamientos de Torrijos y Quintanar de la Orden de eliminar del cartel del 25N la referencia a la ”violencia de género“.

Ana Abellán ha señalado que estas actitudes confirman que Vox y Velázquez “son lo mismo en materia de igualdad” y se ha referido a otras medidas tomadas desde su toma de posesión como la eliminación de la Concejalía de Igualdad, impedir la colocación de la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento, censurar una obra de teatro programada para los actos del Día Contra la Violencia Machista, votar en contra de las mociones a favor de la igualdad, eliminar los cursos de fútbol femenino de iniciación o mantener un silencio cómplice mientras “su vicealcaldesa insulta a las representantes de la Plataforma 8M”.

Por su parte, la Plataforma 8M de Toledo recuerda que, pese a todas las desavenencias, llevarán a cabo la misma labor que todos los años. El 24 de noviembre, a las 19 horas, se celebrará en la Sinagoga de Santa María La Blanca (antiguo beaterio) el evento 'El Develó de las Luciérnagas'. El objetivo es “dar luz a las que ya no están”, recorriendo la distancia de la sinagoga hasta el Puente de San Martín. Recordarán el asesinato de una toledana en 1690 y también el de Gemma Rodríguez en 1983 en el mismo puente.

El 25 de noviembre, sábado, a las 12 horas le sacarán “Tarjeta Roja” al patriarcado para gritar #SeAcabó. “Invitamos a toda la ciudadanía de Toledo a manifestar su repulsa y su denuncia contra la violencia patriarcal y los asesinatos machistas”. Empezarán su recorrido en el paseo de la Vega (una hora después que la “marcha institucional”) terminará en Zocodover. Realizarán una 'performance' durante la manifestación.

-----------------

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla–La Mancha. Te necesitamos. Puedes apoyarnos desde 1 euro al mes.