Mujeres referentes castellanomanchegas en un nuevo calendario para promover la igualdad y romper estereotipos

Con el objetivo de reconocer el trabajo de diversas mujeres, de todos los tiempos y de distintos campos, la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) ha diseñado un nuevo calendario de 'Castellanomanchegas. Mujeres transformando el mundo' para “promover la igualdad y la erradicación de estereotipos”.

Aunque su lanzamiento se enmarca en una campaña dirigida al alumnado de 5º y 6º de Primaria, este calendario se ha elaborado también para visibilizar el aporte de las mujeres que lo protagonizan a toda la sociedad castellanomanchega, según ha trasladado la coordinadora regional de AIETI, Angélica Mattías, en la presentación del mismo.

“Es un pequeño tributo a muchas mujeres anónimas que se distribuye gratuitamente entre los centros de la región que lo soliciten”, ha añadido en un acto que ha contado con la presencia de la consejera de Igualdad, Sara Simón, y tres de las mujeres que protagonizan el almanaque: la parakarateca Isabel Fernández, la escultura Pilar V. de Foronda y la cantante María Toledo.

Cada mes del próximo año cuenta con una ilustración de las mujeres referentes, realizadas por Mar Azabal, y un texto elaborado por AIETI y Araceli Martínez Esteban. La maquetación es trabajo de Natalia Antuñano y la impresión de Beatriz con B.

Además de las mencionadas, también se incluye en el calendario a Isabel Torres Salas, María Massip, Tomasa Cuevas, Mari Carmen y sus muñecos, Alicia Giménez Bartlett, Isabel María Parreño Arce y Valdés, María Francisca Díaz Carralero, Antonio Roldán Fernández y Carmen de Burgos Seguí.

“Cada vez es más necesario visibilizar ese aporte de las mujeres que han sido invisibilizadas, que no aparecen en libros de texto o en los informativos. Y, sobre todo, mostrar a la infancia y la adolescencia que es posible la erradicación de estereotipos y contribuir a la igualdad de género”, ha agregado Mattías,

Referentes femeninos “cruciales”

“Es un placer formar parte de un calendario mágico. Muchas veces me pregunto si habré aportado o transformado algo, pero lo que sí sé es que siempre confié muchísimo en mí”, ha trasladado María Toledo, que ha recordado cómo decidió hacer en público “lo que siempre hacía en la habitación: cantar y tocar el piano”, en un género como el flamenco “siempre muy ligado a hombres”.

Por su parte, Pilar V. de Foronda ha reconocido que le conmueve “profundamente” formar parte del almanaque. “Cuando me planteé ser escultora no tenía ni una sola referencia femenina. Estudié Bellas Artes y nunca oí mencionar a ninguna mujer escultora. Hasta los 35 no supe quién era Camille Claudel... No tener referentes te impide de algún modo crear tu proyecto vital”.

De su lado, Isabel Fernández ha destacado que el calendario y las ilustraciones le parecen “una pasada”. “Siempre me he visto como una más de la sociedad haciendo lo que me apasiona. Luego, escuchando a la gente hablar sobre lo que hacemos, ves que gracias a actos como estos hay mujeres que salen a la luz y pueden llegar a inspirar y a sentirse poderosas”.

“Hoy es de esos días que merecen la pena”, ha manifestado por su parte Sara Simón, que valora la visibilidad que da este calendario a “referentes femeninos cruciales” que promueven “una sociedad más igualitaria”. “Cuando las nuevas generaciones crecen sin referentes se perpetúan barreras que tenemos la obligación de romper”.