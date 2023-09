La violencia contra las mujeres ya nunca es machista en la Talavera de PP y Vox: es “intrafamiliar”, “insana” o general

El Ayuntamiento ha vuelto realizar un minuto de silencio, en esta ocasión para denunciar la “violencia” a secas y ha culpado a los menores, tras lo que el PSOE ha anunciado que ya no se colocará más al lado de los concejales de las derechas en estos actos

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina realiza auténticos malabares para no calificar nunca de “machista” la violencia contra las mujeres. Desde que PP y Vox gobiernan en esta ciudad, los comunicados oficiales o declaraciones de sus concejales evitan a toda costa este calificativo, utilizando otros como “intrafamiliar”, “insana” o simplemente sin ninguna etiqueta, como sucedía en el último comunicado del Consistorio.

“Víctimas de violencia”

El pasado jueves 31 de agosto la Corporación Municipal ha vuelto a guardar un minuto de silencio en homenaje a las mujeres “víctimas de violencia”, a secas, y se ha limitado a denunciar el creciente número de denuncias por agresiones sexuales en grupo en España. De hecho, ha alertado sobre la necesidad de poner sobre la mesa este problema desde los distintos ámbitos sociales como son la educación y las familias, y ha puesto en el foco a los menores:

“No sólo ha aumentado el número de abusos en los que las víctimas son menores de edad, sino que últimamente también son estos menores los que más agresiones sexuales cometen. Desde que comenzó el año, la cantidad de denuncias en las que los menores de edad eran los agresores ha sufrido un aumento significativo. Muchos expertos han llegado a la conclusión de que el principal motivo que ha llevado a esta situación es la falta de educación sexo-afectiva y el uso cada vez más creciente de la pornografía por los adolescentes”, argumenta PP y Vox.

No es la primera vez. Ya a finales de junio, se enviaba un comunicado en el que se hablaba de un minuto de silencio en “señal de repulsa por las dos mujeres víctimas en el mes de junio”. ¿De qué violencia? “Violencia insana, sin sentido que ha truncado la vida de mujeres que se merecen seguir viviendo con sus sueños”. En el comunicado del Consistorio, tampoco culpaban a hombres y recalcaban que estarían “siempre” al lado de las víctimas y “jamás del de las personas que se hayan convertido en verdugos, que deben pagar por unos hechos que condenamos como sociedad y también desde esta institución”.

Las víctimas mortales de violencia de género en el mes de junio de este año fueron una mujer de 35 años, de Barcelona, y una mujer de 36 años, de Madrid. Ambas fueron agredidas por su pareja y sólo había denuncias previas contra el agresor en el caso de la víctima madrileña.

“Pantomima” del “Gobierno de PP+Vox”

El PSOE advirtió en esta ocasión de que se negaban a continuar “participando en la pantomima en la que el Gobierno de PP+Vox han convertido el minuto de silencio”. Precisamente, por no condenar abiertamente la violencia machista ni utilizar “los términos correctos”. “No es más que otra excusa del alcalde para hacerse una foto y blanquear a la ultraderecha”. Por eso, han señalado que a partir del mes de septiembre, en los minutos de silencio, el Grupo Municipal Socialista estará frente al Gobierno, en la Plaza del Plan de la localidad, junto a las asociaciones feministas.

Además, los concejales socialistas presentaron una moción de urgencia en el Pleno del Ayuntamiento de Talavera para que las Ferias de la ciudad cuenten con un punto violeta y evitar que se quite el espacio, “como ya han hecho en localidades como Guadalajara”. Finalmente, la capital alcarreña instaló puntos contra las agresiones sexuales en sus ferias y fiestas, pero no los llama 'violetas'. Hace años que en la Ciudad de la Cerámica se instalan este tipo de puntos, y aunque el alcalde de la localidad, José Julián Gregorio (PP) anunció en un pleno que se mantendrían, David Moreno, primer teniente de alcalde de Vox, ha afirmado que el evento contará con 'puntos de seguridad', no violeta.

Al igual que ocurrió en Guadalajara, el PSOE presentó dicha moción de urgencia para que se estableciesen estos puntos, ya que la concejala de Festejos, la 'popular' María Pilar Guerrero, afirmó que sólo se instalarían en el caso de que alguien lo solicitase. La moción del grupo socialista se rechazó porque el Ayuntamiento “ya tenía planteado” instalar los puntos. El concejal de Vox, que también es diputado regional, aseveraba a Castilla-La Mancha Media en una entrevista que “nunca había escuchado” al alcalde hablar sobre los puntos violeta.

“Violencia intrafamiliar”

En julio de este año, el grupo municipal de extrema derecha llegó a capitalizar el minuto de silencio, y la concejal de Familia, Josefina Blázquez, leyó un manifiesto en el que se hablaba de violencia “intrafamiliar”. Esto llevó a la Plataforma Feminista de la localidad a retirarse de la concentración como señal de protesta. “Siempre hemos estado al lado de las instituciones en esta concentración, hoy nos hemos situado enfrente. Es una manera de visibilizar que no estamos conformes. No apoyaremos lo que nos invisibiliza o nos ataca”, explica Ángela Zarzoso que forma parte de la plataforma.

Desde la plataforma criticaban igualmente que “por muy buenas palabras” que ofreciese la edil de Vox, no defendía los objetivos que persigue la plataforma: “la prevención, la protección y la atención a las mujeres”. Se trata, incidía entonces en declaraciones con elDiarioclm.es, “de estar frente a las violencias específicas contra las mujeres”.

La exalcaldesa Tita García, que también fue la primera de la historia de la localidad, advertía en el acto del Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de 2022: “Quienes no reconocen la violencia de género son cómplices de los maltratadores por encubrimiento”. Además, resaltaba que hay que “dar la cara por las víctimas” e instaba a cambiar de postura a quienes “dan la espalda y maquillan su actitud con excusas y medias verdades”.

