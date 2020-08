Toledo, sin feria pero con un festejo taurino gratuito para niños que el Ayuntamiento "no puede prohibir"

Aunque la pandemia de COVID-19 ha suspendido este año la Feria y Fiestas de agosto en Toledo, que se celebran en honor a la Virgen del Sagrario, este viernes 14 de agosto la plaza de Toros de la capital regional acoge una novillada mixta con entrada gratuita para los menores de 13 años acompañados de un adulto.

Según se anuncia en el cartel del evento, la plaza de Toros acoge “después de 20 años las novilladas con picadores”, en concreto seis de la provincia: Abraham Reina, Ignacio Olmos, Villita, Luis Pasero (debut con picadores), Miguel Zazo (debut con picadores) y Estrella Magán (novillera sin picadores). La entrada general a la novillada, que lleva ocho años sin celebrarse en la feria de agosto en Toledo, es de 20 euros.

La cita se produce en plena polémica por las denuncias que han realizado colectivos antitaurinos del “incumplimiento” de las medidas de seguridad en festejos similares en otras ciudades del país, como el celebrado en Brihuega (Guadalajara) el pasado fin de semana. En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido suspender los festejos taurinos esta temporada ante el “elevado riesgo” de brotes de COVID-19.

"El Ayuntamiento no ha autorizado ninguna corrida de toros"

El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino, ha explicado que el Ayuntamiento de Toledo “no ha autorizado ninguna corrida de toros” en referencia a la mencionada novillada con picadores, que ha levantado la polémica entre la ciudadanía en las redes sociales por las restricciones que sí tienen otro tipo de actos culturales multitudinarios debido a la pandemia de la COVID-19.

“El Consistorio determinó que no iba a hacer actos durante la feria para combatir esta pandemia. Respecto a la corrida de toros, la Junta dio autorización y la empresa que ha organizado el acto dio traslado de que se iba llevar a cabo pero el Ayuntamiento no ha autorizado” pues, recalca el edil en una entrevista en la Cadena Ser, no está entre las competencias municipales permitir o no este tipo de eventos.

En este sentido, ha recordado que la plaza de Toros de Toledo es un recinto que pertenece a una propiedad privada que tiene autorizaciones para llevar a cabo esta actividad.“Gustará más o gustará menos pero si se cumplen con todas las medidas no tienen problema para celebrarla”, ha agregado el concejal, que ha señalado que hay sentencias del Tribunal Constitucional que “dejan claro que los ayuntamientos no pueden prohibir una corrida de toros”.

Entre las medidas establecidas por Castilla-La Mancha en la nueva normalidad, se acordó que, en recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas, se podrán desarrollar actividades siempre que el público permanezca sentado y no se supere el 75 por ciento del aforo permitido, con un límite máximo de 300 personas para lugares cerrados y 1.000 personas para actividades al aire libre.

Asimismo, según la Resolución publicada el pasado mes de junio por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y por la que se aprueba la guía para la celebración de espectáculos y festejos taurinos populares en Castilla-La Mancha para evitar la transmisión de la COVID-19, todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas podrán desarrollar su actividad siempre que cuenten con localidades pre-asignadas y numeradas, y no se supere el 75% del aforo autorizado, manteniendo una distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio.

Así, la plaza de Toros de Toledo, que cuenta con un aforo de 8.244 plazas, podría contar con 6.183 espectadores en el evento que va a celebrarse este viernes.