Castilla y León remite al Gobierno un plan de 'Recuperación y Resiliencia' sin una sola iniciativa concreta y con propuestas programáticas de hace años que no ha sacado adelante

El documento lleva por título 'Iniciativas de Recuperación y Resiliencia en Castilla y León', y se ha remitido al Gobierno de España para obtener los fondos de la Unión Europea para superar la crisis económica que ha provocado la pandemia. Aparentemente es prometedor, pero no pasa de ahí. El título habla de iniciativas pero no se ha presentado ni una sola. A lo largo de 75 páginas, la Junta de Castilla y León hace un análisis de los antecedentes, del contexto socioeconómico, de los objetivos para la recuperación y de los componentes e iniciativas estratégicas.

Es en este último punto donde se abordan las supuestas iniciativas, un cúmulo de generalidades en las que no se concreta nada. Propone como primer componente "invertir en empleo y talento para una economía digital y sostenible', y cita como "iniciativas" una mejora de la gestión del empleo desde la transición digital, el apoyo al empleo, la inclusión y la y formación de personas con discapacidad o riesgo de exclusión social (algo obvio en política de empleo y que está en cualquier programa electoral), o el "fomento de fórmulas de realización de actividades empresariales de la Economía Social (Cooperativas y Sociedades Laborales), y digitalización como herramientas de crecimiento económico y empleabilidad", entre otras.

Respecto al componente "transformar el medio rural desde la transición ecológica, la digitalización y la innovación", algo que se repite legislatura tras legislatura, menciona el impulso de la enseñanza agraria y forestal, el impulso a la modernización del sector y una vez más la "digitalización". La iniciativa no deja de ser tan manida como inútil. El PP promete la extensión de la banda ancha en el medio rural desde 2005, con nulos resultados desde hace 15 años. La digitalización es, como poco, complicada.

No podía faltar el componente que hace referencia a la sanidad: "Fortalecer y modernizar el sistema sanitario público en garantía de la salud". Con "iniciativas" como el refuerzo de las infraestructuras, la investigación o, una vez más, la digitalización y la telemedicina. Que no se haya trabajado en un proyecto en concreto en una Comunidad golpeada duramente por el virus y con un sistema hospitalario colapsado en casi todas las provincias, especialmente en Soria y Segovia. Respecto a la telemedicina, era ya un objetivo al inicio de la legislatura. La consejera de Sanidad había abordado ya una reforma de la Atención Primaria en el medio rural que levantó ampollas: los consultorios de los pueblos quedaban como algo testimonial para afrontar consultas on line si era necesario. Y una vez más, no se resolvía cómo si en muchas zonas no hay banda ancha o cobertura de móvil.

Párrafos copiados de un plan que la Junta aprobó en 2017

También hay componentes de educación, compromiso con entidades locales, inversión e innovación digital, sostenibilidad y eficiencia energética, infraestructuras y urbanismo, aprovechamiento de recursos naturales y culturales, igualdad, inclusión y protección social... En el desarrollo de ese último apartado incluso se copia literalmente parte del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades Para las Personas con Discapacidad aprobado por la Junta en 2017 y con vigencia hasta 2020. Así, parece que la pretensión del Gobierno autonómico es desarrollar políticas comprometidas desde hace años, pero con fondos europeos y con la crisis como excusa.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha sido crítico con un documento que recibió una vez que la Junta lo había remitido al Gobierno. "Lo primero que falta es proyecto de Comunidad que no lo hay", ha señalado. También ha apuntado que "lo único que pretende el Gobierno autonómico es recibir más dinero para el ejercicio de sus propias competencias".

A su juicio, esto es el reflejo del "fracaso" de las políticas del PP en 30 años y ha incidido en que en el documento se hable "ahora" de cuestiones como la despoblación. "Aleluya", ha exclamado el líder de los socialistas, quien ha criticado que igualmente se haga referencia a la digitalización y la banda ancha, la brecha digital o la política forestal, entre otras.

El portavoz socialista ha censurado que hayan tenido que esperar a un plan europeo para que "la derecha se haya dado cuenta de que en 30 años no ha sido capaz de solucionar los problemas de la Comunidad" y ahora quiera, con el dinero que le dan, gestionar sus propias competencias "y solucionar su incompetencia" intentando convencer de que se va a resolver lo que no han hecho en tres décadas, informa Europa Press.

Tudanca, quien ha pedido que el documento se abra a otras instituciones y órganos de participación para culminar en las Cortes con debates que permitan aprovechar "esta oportunidad", cree que con este gobierno es "imposible" porque no tiene "ni rumbo, ni proyecto ni liderazgo", un "gravísimo problema" al que se enfrentan.

Además ha calificado de "absolutamente decepcionante" tanto la reunión como el documento que ha elaborado el Gobierno autonómico y de "tomadura de pelo" que se pidan propuestas y un consenso para algo que ya se ha enviado al Ejecutivo central el día 11 de octubre, dos días antes de hacérselo llegar a los grupos, incluido Cs, que forma parte de la Junta.

"La intención de consenso es una farsa, ni quería ni quiere consenso, ya había enviado y elaborado el documento sobre el que pide consenso", ha aseverado Tudanca, quien ha incidido en que la posición ya estaba "fijada" antes de la reunión que han mantenido este miércoles.

A este respecto, ha recomendado a Fernández Mañueco que antes de pedir consenso a los grupos parlamentarios lo forje primero en el propio PP porque, ha criticado, "no puede ser" que el presidente de su partido, Pablo Casado, esté "haciendo todo lo posible" para que plan de recuperación europea "fracase" y España no reciba fondos, al tiempo que los dirigentes autonómicos del PP están en una "carrera enloquecida" para pedir más fondos al Gobierno. "Que deje de poner palos en las ruedas porque este fondo vital para el futuro", ha aseverado.

A pesar de que la posición del Gobierno de Castilla y León estuviera fijada antes de la reunión, Tudanca ha explicado que el PSOE, dado que se habían pedido propuestas, ha presentado más de 200 que se corresponden con las que ha llevado a las Cortes y "en su mayoría" ha rechazado el PP.