El Parlamento autonómico de Castilla y León incumple la Ley de Transparencia y deja pasar 2 años sin contestar los requerimientos de elDiario.es

El Parlamento autonómico de Castilla y León incumple la Ley de Transparencia y no responde a los requerimientos de información realizados por elDiario.es, desde hace, en alguno de los casos, dos años, cuando el plazo legal para contestar es de un mes, "ampliable por otro mes adicional si el volumen o complejidad de la información así lo hiciera necesario", según recuerdan desde el propio Parlamento en la respuesta automática que se genera en el portal cuando se realiza una petición.

El 25 de septiembre de 2019, este medio requirió el coste del patrocinio del ciclo de charlas 'La defensa de los intereses generales por encima de los generales' organizada por un diario local y en las que participaba, indefectiblemente, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes (Ciudadanos) así como el coste de un suplemento sobre la actividad parlamentaria que se publica en ese mismo periódico. La respuesta, tres días después y a través de correo electrónico, fue la siguiente: "en el momento actual se está elaborando la información relativa a la contratación menor de las Cortes de Castilla y León, entre la que se incluye el patrocinio al que usted se refiere, para su posterior publicación en la página web de estas Cortes y que sea accesible a todos los ciudadanos de manera clara, estructurada y entendible. Cuando esa información esté elaborada, procederemos a comunicárselo para dar respuesta a su solicitud". Además de obviar que se estaba preguntando también lo que costaba el suplemento, la oficina de información de las Cortes no cumplió con lo que decía: nunca comunicó que los datos se habían publicado.

No es el único requerimiento que no ha resuelto las Cortes a través de Transparencia. El 25 de diciembre de 2020 este diario solicitó la relación de todos los asesores que están al servicio de presidencia, vicepresidencias y grupos parlamentarios, así como sus salarios y curriculum. Desde la Oficina de Información se dio por recibida la petición y se informó del mes del que disponían para responder ampliable a dos. Nueve meses después no hay respuesta. Los nombres de los asesores aparecen en el portal pinchando en un enlace que remite a los respectivos pdf con los nombramientos que se realizaron entre 2019 y 2020. Hay 14 asesores en un total de 23 puestos de libre designación, de los que se han cubierto 22. Nada se dice del currículum o la experiencia profesional de todos ellos, y tampoco cuánto cobra cada uno. En algunos casos se puede rastrear: hay periodistas y abogados, de otros no se conoce apenas nada más que su nombre. Desde las Cortes aseguraron este jueves que se daría respuesta "entre hoy y mañana" a esa falta de información que incumple claramente la Ley de Transparencia.