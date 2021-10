Castilla y León instará al Gobierno central a incluir la tauromaquia en el bono cultural

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles una Proposición No de Ley de Ciudadanos para instar al Gobierno central a incluir "de forma explícita" la tauromaquia en el Bono Cultural para jóvenes de 18 años. La iniciativa ha salido adelante con los votos de PP, Ciudadanos, Vox, Por Ávila y el de la procuradora no adscrita, María Montero, mientras que PSOE y Podemos han votado en contra y Unión del Pueblo Leonés (UPL) se ha abstenido.

La procuradora de Ciudadanos, María Teresa Gago, que ha defendido la iniciativa, considera que el bono cultural es "una imposición ideológica" y un "bandazo surrealista" que esta vez va "contra la tauromaquia". La medida, ha dicho, "ataca" los intereses de Castilla y León y de su medio rural. "La nueva ocurrencia del ilusionista Sánchez ha sido sacarse de la chistera el bono cultural y del abracadabra resulta difícil creer que esta medida no es electoral ni es idológica", ha criticado. A Gago le resulta "paradójico" que un bono cultural deje fuera "a un Bien de Interés Cultural desde 2014 en Castilla y León". Además, ha recordado que el impacto económico es de 1.600 millones y que genera 60.000 empleos.

Para la procuradora de Vox, "los toros sí son cultura" por lo que ha votado a favor, mientras que Pablo Fernández, de Podemos, ha afirmado que "la tortura no es cultura" y que "quien quiera fomentar la barbarie que lo haga de su bolsillo", por lo que ha votado en contra.

"No vamos a decir a cada joven en qué sala gastar el dinero pero sí en qué, dejen que los jóvenes decidan en libertad qué quieren conocer y qué quieren ver", ha argumentado la procuradora del PP, María José Ortega, quien ha dejado clara su postura con una argumentación llena de expresiones taurinas e incluso sacando un pañuelo verde para mandar "el bono voto a toriles".

El socialista José Ignacio Martín Benito ha reprochado tanto a PP como a Ciudadanos que su defensa de la tauromaquia no lleve aparejadas ayudas para el sector por parte de la Junta y ha recordado que la Consejería de Cultura no ha invertido "ni un euro" en el mantenimiento de las plazas de toros declaradas Bien de Interés Cultural. También ha criticado que la Junta no ponga en marcha un bono cultural, una enmienda que proponían los socialistas y que no se ha admitido.

La procuradora no adscrita, María Montero, originaria de Ciudad Rodrigo, un municipio con gran tradición taurina, ha votado a favor de la iniciativa de Ciudadanos.