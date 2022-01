La Junta de Castilla y León vuelve a excluir a los periódicos digitales de la comisión de debates electorales regulados por la Ley Electoral autonómica. Lo hace basándose en una orden del 18 de marzo de 2019 firmada por el entonces consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, en la que se determina quienes forman parte de esa comisión. En concreto, la orden precisa que la comisión estará presidida por un "un periodista de reconocido prestigio designado por el titular de la consejería competente en materia de gestión de procesos electorales", que en este caso vuelve a ser Luis Miguel Torres Chico porque la Junta ha decidido mantener otra orden de 2019 del anterior titular de la Consejería. En cuanto a los vocales, según la orden que se mantiene, serán una persona en representación del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, un representante de cada uno de los periódicos diarios de ámbito provincial o autonómico de Castilla y León que cuenten con sección de Castilla y León, o de ámbito nacional que cuenten con edición o sección de Castilla y León, un representante por cada emisora de radio de información general de ámbito autonómico o de ámbito nacional con programación autonómica, un representante de cada televisión de ámbito autonómico o de ámbito nacional con programación autonómica un representante de cada una de las agencias de noticias de ámbito autonómico y de ámbito nacional con delegación en Castilla y León.

Pese a que la orden habla de "periódicos diarios", fuentes de la Junta insisten, aunque no se menciona expresamente, que se refiere a "periódicos de papel" y no "a nativos digitales". Además, justifican que se mantenga una orden de 2019 y a no haber dictado una nueva "a la premura con la que se han convocado las elecciones".

En 2019, la misma comisión que organizará los dos debates obligatorios, decidió que el primero de ellos, que se celebró el 14 de mayo de 2019, fuese a las 19,00 horas, fuera del prime time, para atender a la petición de las radios, que querían conectar en directo pero no tenían desconexión territorial que lo posibilitase si se celebraba por la noche. Para el segundo debate, que se celebró el 21 de mayo de 2019, la comisión dio una vuelta de tuerca más y tomando una decisión inédita en el histórico de debates electorales en España, impuso que el debate se grabase a primera hora de la tarde para contentar a algunos periódicos que lo exigieron para "llegar al cierre". Así, no se facilitó streaming a todos los medios que querían informar en directo hasta las 21,30 horas, momento en el que se emitió. La comisión de debate advirtió en ese momento que el "compromiso de los medios" - los que sí formaron parte de la comisión- era "no dar nada ni en redes sociales ni en las páginas digitales" hasta que el debate se emitiese el falso directo. De ese modo, los periódicos digitales como elDiario.es, conocieron el "compromiso" sin haber tomado parte en él.

Por otro lado, la comisión no tomó decisión alguna respecto a la moderación del debate, que recayó en dos presentadoras de Castilla y León Televisión, un medio privado financiado íntegramente por la Junta de Castilla y León.