El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea: "No me voy a afiliar al Partido Popular"

"No me voy a afiliar al Partido Popular, punto". Así de categórico se ha mostrado este jueves el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Igea ha sido especialmente crítico con el líder socialista, Luis Tudanca, a quien ha calificado de cobarde por no revelar con quién ha hablado para afianzar la moción de censura que se desarrollará en un Pleno el próximo lunes y ha asegurado que "no ha hablado ni con la dirección nacional del partido, ni con el comité territorial ni con los procuradores del grupo". "Es posible que haya hablado con alguien, no digo que no, pero también es posible que ese alguien no sea nadie", ha afirmado.

Además, el vicepresidente ha criticado la "compra de voluntades" por parte del PSOE pero no ha querido pronunciarse sobre el papel de su excompañero en Ciudadanos, el exsecretario de Organización, Fran Hervías, ahora en las filas del PP y que se ocupa de atraer cargos del partido de Inés Arrimadas para el Partido Popular. "No tengo nada que comentar sobre lo que haga un militante del PP", ha aseverado.

Igea sí ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en el Congreso de los Diputados que "el transfuguismo es corrupción" y que el PSOE de Castilla y León, "si quiere comprar voluntades" estaría en ese caso. "Lo que estamos viviendo es bochornoso" ha comentado. El vicepresidente ha lamentado que no se esté "hablando de política, sino de otra cosa", que en los últimos días se viva "en un culebrón" y que las negociaciones del PSOE se lleven a cabo en un "cuarto oscuro" a la vez que ha instado a Tudanca a que dé nombres.