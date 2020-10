Los concejales de Deportes de Castilla y León piden a Sanidad que la mascarilla no sea obligatoria en todos los deportes

Trece ayuntamientos piden por carta a la Junta de Castilla y León que la mascarilla no sea obligatoria en todos los deportes. Así lo ha anunciado este martes el concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos, que ha solicitado que se "reconsidere". "Será más sencillo adaptar los protocolos a cada modalidad deportiva, competiciones e instalaciones. En un momento tan complejo, es imprescindible no hacer tabla rasa si no adaptarse a las circunstancias para mejorar la salud de la ciudadanía", ha instado Bustos.

Los concejales de deportes de las nueve capitales de provincia, Miranda de Ebro, Benavente, Ponferrada y Toro han remitido una carta de las consejerías de Cultura y Sanidad para pedir que se reconsidere. "La falta de una planificación detallada y rigurosa hace que se pongan en marcha medidas que pueden incluso perjudicar la salud de los deportistas y que impiden la práctica de ejercicio físico", ha planteado esta mañana Bustos, que se ha referido a que algunos médicos de clubes deportivos han cuestionado esta medida.

Además, ha recordado que el protocolo del Consejo Superior de Deportes "no se ajusta al o que plantea la Junta", lo que genera "confusión" sobre cómo actuar.

El concejal de Deportes de Valladolid ha aludido al partido de balonmano de la liga Asobal jugado este fin de semana en León, en el que por primera vez tuvieron que llevar mascarilla, aunque muchos se la retiraban o se movía. "Los jugadores apenas podían mantener la mascarilla en su sitio, los árbitros no podían pitar o incluso hubo mareos en varios jugadores", ha asegurado.

"Entendemos la dificultad del momento y todas las normativas se hacen para proteger la salud", ha insistido Bustos, que ha reiterado que los consistorios ofrecen "toda la colaboración necesaria". El concejal vallisoletano ha apostado por adaptar los protocolos a cada modalidad deportiva, competiciones e instalaciones.