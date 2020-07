Puente recuerda que los ayuntamientos son quienes deciden cómo usar los recursos municipales y no la ministra Montero

"Yo lo tengo claro, primero soy alcalde y luego socialista. Le pese a quien le pese". Así ha cerrado este martes el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, su intervención en el Pleno municipal antes de que se procediese a la votación de una moción del PP en apoyo a las declaraciones del regidor, cuando dijo que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda le hacían sentir "ninguneado" al no permitir que su Ayuntamiento utilizase el superávit para luchar contra las consecuencias de la crisis de la COVID-19. En el pleno, Puente ha lanzado un mensaje claro a la ministra de Hacienda: "El mejor criterio para utilizar los recursos municipales le corresponde a los representantes municipales. No a María Jesús Montero o a la Junta de Castilla y León". La moción original presentada por el PP, respaldaba las declaraciones del alcalde socialista, aunque esta ha sido enmendada por los grupos Valladolid Toma la Palabra, para transformarla en una petición al Gobierno para que permita a los consistorios utilizar sus recursos sin necesidad de cumplir con la regla de gasto.

"Buscamos recabar el apoyo de toda la corporación contra el ninguneo y el maltrato que el Gobierno de España realiza al alcalde, porque afecta a todos los que vivimos en Valladolid", ha explicado la presidenta del PP de Valladolid y portavoz del Grupo 'popular', Pilar del Olmo en su primera intervención. Del Olmo ha sido la encargada de presentar y defender una moción para respaldar a su rival en las urnas, el socialista Óscar Puente. La edil ha asegurado que, aunque la intención era respaldar al alcalde como representante de los vallisoletanos, apoyan "el fondo" de sus declaraciones. "En una situación como la actual no es de recibo que no se dejen gastar los remanentes y el superávit", ha sentenciado.

Puente, como en otras ocasiones, ha reivindicado su papel como alcalde de Valladolid y ha recordado que antes que socialista es alcalde de Valladolid. Sin embargo, y a pesar de las críticas que ha lanzado hacia el Ministerio de Hacienda a cuenta de la financiación local, ha puntualizado que el problema de los consistorios no ha sido provocado por el Gobierno de Pedro Sánchez, como tampoco se trata de un "maltrato" exclusivo a la ciudad de Valladolid. "Esta es una situación afecta a todos los ayuntamientos de España", ha dicho antes de pedir al PP un cambio en el texto de la moción para hacerla extensiva a toda España. El texto ha incluido, además, una modificación propuesta por Valladolid Toma la Palabra, los socios de gobierno de Puente, para pedir que los Ayuntamientos no tengan que estar supeditados a mantener el equilibrio presupuestarios mientras la ciudadanía necesita apoyo.

La edil de Valladolid Toma la Palabra y concejala de Medioambiente, María Sánchez, ha defendido este cambio para que, "de manera permanente", las entidades locales puedan atender a sus ciudadanos mediante el uso del superávit. La concejala ha defendido que desde su formación -VTLP es una confluencia de Izquierda Unida- siempre han defendido "que el equilibrio presupuestario no puede estar por encima de las necesidades de la ciudadanía". A pesar de la buena sintonía con el PP municipal, tanto Sánchez como el alcalde han mostrado su sorpresa por la actitud de los 'populares'. "Jamás habíamos visto un apoyo tan explicito. No sé si es el abrazo del oso para sustentar el relato contra el pérfido del Gobierno de Pedro Sánchez", ha espetado Sánchez tras agradecer que el PP se sume a su reivindicación. En ese mismo sentido se ha expresado Óscar Puente, quien ha relatado que cuando leyó la moción tuvo dudas de si se trataba de un "intento sincero de apoyar una posición política" o si buscaba "meter el dedo" en el ojo al Gobierno de coalición. "Como hasta ahora no tengo motivos para dudar de la buena fe, me quedo con lo primero", ha expresado.

Del Olmo ha salido al paso de las acusaciones veladas de los dos grupos del gobierno municipal y ha explicado que su vocación era presentar una moción que beneficia a todos los ciudadanos de la ciudad. Según la presidenta del PP, los tres partidos comparten que en una situación como la actual de crisis, los ayuntamientos deberían poder gastar los remanentes o los superávits. Del Olmo, como ha hecho el alcalde, ha reivindicado su propia autonomía como concejala y ha agradecido al Puente su "defensa del municipalismo". "Yo no soy Pablo Casado. Aquí soy una representante de Valladolid". La edil ha defendido que, a lo largo de su trayectoria -fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León- se opuso a medidas del Gobierno de Mariano Rajoy que limitaban la autonomía financiera local. "Cuando se defienden los intereses uno debe estar por encima de lo que decida su partido o el Gobierno de España".

Antes de la votación de la moción, que se ha aprobado con los votos a favor del PSOE, PP, Valladolid Toma la Palabra, con la abstención de Ciudadanos y Vox, Puente ha hecho una última reivindicación del papel de los ayuntamientos y ha lanzado un mensaje indirecto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "No hay mejor criterio que el del Ayuntamiento de Valladolid para saber lo que le conviene a los vallisoletanos. El que crea desde otras instancias que tiene un criterio superior, lo que está haciendo es faltar el respeto a los representantes de la ciudadanía. No hay un criterio mejor: ni el de la ministra de Hacienda, ni el de la Junta de Castilla y León. El mejor criterio para utilizar los recursos municipales le corresponde a los representantes municipales de la ciudad de Valladolid".