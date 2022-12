Medios aéreos y terrestres buscan a un agente medioambiental desaparecido en la zona de Guadramiro, en Salamanca

Medios aéreos y terrestres han iniciado un operativo de búsqueda para dar con el paradero de un agente medioambiental de 55 años en la zona de Guadramiro (Salamanca), del que no se tiene noticia desde la tarde de este pasado martes.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, un compañero de trabajo le vio por última vez en torno a las 17.00 horas, cuando conducía un vehículo de trabajo y se cruzó con él, que iba en otro coche.

Tras no tener conocimiento después de dónde estaba y al no recibir respuesta a las llamadas, además de no haber cogido su coche personal, que permanece aparcado en la base de trabajo, se dio la alerta a las 23.26 horas de su desaparición.

En ese momento se ha iniciado el operativo de búsqueda en la zona que afecta a los términos municipales de Masueco, Pereña de la Ribera y Villarino de los Aires, tal y como también han confirmado desde el servicio de emergencias de Castilla y León 112.