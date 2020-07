La vicepresidenta Carmen Calvo sobre los escándalos del rey Juan Carlos: "No estamos hablando de Felipe VI, la actual jefatura del Estado funciona de forma plena y correcta"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha visitado este miércoles Valladolid, para homenajear a cuatro víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. En la sede de la subdelegación del Gobierno, se ha reunido con los descendientes de cuatro represaliados, a los que ha hecho entrega de las declaraciones de reparación y reconocimiento personal. Calvo ha explicado que desde su Gobierno se va a seguir trabajando para recuperar la dignidad de las víctimas de la contienda, una actitud que "engrandece y mejora la democracia". "No puede haber justicia sin verdad y no puede haber paz sin justicia para los familiares de estas víctimas", ha señalado. En un encuentro previo con los medios, Calvo se ha referido a las informaciones que apuntan a que el rey emérito, Juan Carlos I, habría recibido más de 100 millones de euros procedentes del régimen saudí. La vicepresidenta ha separado la figura del actual monarca y la de su padre. "Estamos hablando del rey emérito, que está fuera de las actividades públicas, en una situación al margen total de lo que representa la jefatura del Estado".

Para la ministra, se trata de una situación pasada que no afecta a la actual jefatura. "No estamos hablando de Felipe VI ni de la actual jefatura del Estado, que funciona en su papel constitucional de manera absolutamente plena y correcta". Con todo, Calvo ha preferido no entrar a comentar una posible causa judicial contra Juan Carlos I: "El Gobierno no habla de lo que hace la Justicia ni lo que hace la Justicia de otro país y sí hablamos de la plenitud de funciones y del cumplimiento garante del papel del rey Felipe VI".

Sobre la concesión del reconocimiento personal a los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, la también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha asegurado que estos cuatro castellanos y leoneses "pagaron con sus vidas la defensa pacífica de la convivencia, la paz, la crítica a los totalitarismos y la defensa de la democracia de la que ahora podemos disfrutar". Según ha recordado, el Gobierno trabaja ya en una nueva ley para complementar la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, que aunque "ha dado frutos importantísimos, en el camino de cerrar heridas, "tiene lagunas", sobre todo en materia de financiación.

La nueva norma reforzará y avanzará en dotar de recursos públicos un plan de exhumaciones por todo el territorio, compartido con las Comunidades autónomas y las entidades locales. Calvo ha avanzado que trabajan en la creación de un banco de ADN que permita la identificación de estas personas. Además, se va a trabajar en restituir "la ignominia" de los juicios sin garantías a los que fueron sometidos muchas de las víctimas, que fueron sometidas, en muchas ocasiones a la muerte, en juicios sin garantías, sino también en el franquismo.

El ejecutivo de coalición trabaja en otras medidas como la ya anunciada resignificación del Valle de los Caídos, una vez exhumado el dictador y desestimados los recursos ante el Supremo, se buscará convertir el mausoleo "en un lugar de paz, respeto y de silencio". Sobre la recuperación del pazo de Meirás, en A Coruña, Calvo ha recordado que el Estado ha iniciado el proceso de reclamación de la titularidad pública del complejo, que fue parte del expolio de muchos bienes a particulares y "también a partidos políticos y sindicatos". En definitiva, el proyecto de ley viene a cubrir "espacios que no están cubiertos". "No podemos tener desaparecidos ni construir nuestro futuro sobre la ignominia de estas víctimas y el dolor de sus familias", ha sentenciado.

Calvo pide a Feijóo garantías sanitarias durante la jornada electoral

La vicepresidenta se ha referido también a la situación de rebrotes sanitarios en varias Comunidades Autónomas, una situación ante la que el Gobierno va a mantener una actitud de apoyo, y no como la del Partido Popular "cuando se negó a aceptar la extensión del estado de alarma". "Nosotros no vamos a hacer lo que nos hicieron a notros. El PP se empleó a fondo en discutir e incluso en votar en contra y fuimos sometidos a una crítica injustificada como se ha visto". Así, el ejecutivo no va hacer lo mismo a las Comunidades, a las que brindará su apoyo si es necesario.

"Las Comunidades disponen de instrumentos sanitarios y jurídicos suficientes para tomar decisiones sobre los brotes aislados que aparecen. El Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad estamos en la posición de siempre: de colaboración, coordinación, ayuda y unidad frente al virus". Sin embargo, la presidenta sí ha hecho una petición a Feijóo, tras mantener la convocatoria electoral para el día 12 de junio a pesar del rebrote de la localidad lucense de A Mariña. "Lo que le pedimos a Feijóo, dado que ha utilizado competencias que tiene, es que la Xunta, que es quien convoca estas elecciones, es quien debe tomar toda y cada una de las garantías precisas para que el derecho al sufragio se produzca en las condiciones idóneas. Esa es una responsabilidad del presidente Feijóo", ha asegurado.

"El Gobierno respeta a los medios de comunicación tanto cuando son proclives como cuando no"

Calvo ha quitado peso a las declaraciones de este martes del vicepresidente Pablo Iglesias, que aseguró que era "bastante evidente" que dessde los medios se había atacado a Podemos para evitar que entrase en el Gobierno. "Esa es su opinión", ha dicho su compañera de Gobierno. Según Calvo, el ejecutivo "respeta" el trabajo de los medios de comunicación, "que forma parte de un derecho fundamental de la estructura de las libertades de nuestro país". Según la vicepresidenta primera, "el Gobierno respeta a los medios de comunicación, tanto cuando nos son proclives como cuando no lo son".