Gemma Villarroel (Cs): “La gestión del Gobierno de Castilla y León de la pandemia es de 8, aunque errores se han cometido seguro”

Gemma Villarroel es desde el pasado mes de septiembre la 'lideresa' de Ciudadanos en Castilla y León al asumir el cargo de portavoz autonómica. Eso la convierte en la principal cara de la formación que lidera Inés Arrimadas en la Comunidad junto al omnipresente vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y el resto de consejeros de su partido en el Gobierno de coalición con el Partido Popular. Sus nueva labores las une a las de concejala en el Ayuntamiento de León y diputada provincial leonesa, en plena efervescencia autonomista. Contesta a las preguntas formuladas en una entrevista que se hizo de forma presencial después del día de Navidad y que se dejó parte de la actualidad de su partido de fin de año, como la huida al PP de su excandidata en Cataluña Lorena Roldán o la dimisión de un miembro de Cs en Salamanca por ser sancionado saltándose las normas Covid.

¿Qué balance hace del Gobierno de coalición autonómico de PP y Ciudadanos? ¿Y del presupuesto?

El balance lo hemos hecho desde el Ejecutivo de PP y Cs, tenemos un equipo bastante bueno, muy solvente y muy responsable. Se ha actuado primero dando estabilidad a la Comunidad, que creo que es imprescindible para asentar inversiones y de hacer una Comunidad atractiva e interesante para cualquier tipo de cuestión. La estabilidad hoy en día la valoramos como algo importante aunque yo debería ser lo normal. Creo que este gobierno conjunto, aunque tenga criterios diferentes y seamos dos partidos muy distintos, hemos aprendido a dialogar y llegar a acuerdos y una vez que se llega pues empujar en común por los interés de los castellanos y los leoneses. Y eso es algo bueno y positivo.

En cuanto al presupuesto propuesto creo que es adecuado a la situación que estamos viviendo, con un fuerte impulso en la sanidad, un 54% más de inversión en cuanto al año 2018, se destinan muchísimos recursos al bienestar social y también al empleo con el fondo de reconstrucción para intentar llegar a los sectores más castigados, y también a educación.

Del resto, es verdad que no tiene todo lo que nos gustaría que tuviera, hay muchas inversiones en deudas del Partido Popular pendientes que hay que ir sacando poco a poco, y que nosotros nos hemos encontrado. Pero creo que ahora los recursos están bien destinados a estas cuatro patas que son tan importantes en una pandemia mundial.

¿Cuáles son esas deudas del PP? ¿No se las han recriminado?

Si, siempre históricamente estamos reivindicando las infraestructuras, los compromisos que han ido adquiriendo tanto la Junta como el Estado y eso hay que irlo sacando. El problema es que tanto el PP como el PSOE son dos partidos clásicos de toda la vida cuyo modus operandi es prometer en campaña absolutamente todo para luego cumplir lo que cumplen. No es nuestra forma de ser y trabajar, y desde luego no la compartimos, pero entendemos que los compromisos adquiridos en la medida en que podamos debemos ir sacándolos adelante. Al final son 40 años de promesas de absolutamente todo y es difícil, pero creo que este año no es el año, el ladrillo y la inversión puede esperar.

Habla de cumplimiento de promesas electorales, la primera que tenía Ciudadanos era la regeneración, ¿Ha llegado esa regeneración con su gobierno conjunto con el PP?

Si, yo creo que se nota cambio. Nuestro compromiso fue, es y sigue siendo que se note el cambio de la llegada de Ciudadanos a las instituciones y yo creo que eso ha llegado en muchos factores. Somos un referente en transparencia a nivel nacional, en la consejería de Turismo y Cultura el vuelco que se ha dado es bastante importante de modernidad e innovación… La llegada de profesionales que llegamos de la sociedad civil a ocupar cargos políticos y nuestra forma de trabajar y entender la política también se ha notado en todas las consejerías. Esa fiscalización de nuestro partido ha hecho mucho bien a la Junta de Castilla y León y también las propuestas más modernas e innovadoras y otra forma de hacer política. No es sencillo cambiar 40 años de la política clásica en ninguno de los ámbitos, pero nosotros desde luego creo que donde llegamos a gobernar se nota.

Pero los llamados ‘chiringuitos’ de la Junta de Castilla y León siguen en su sitio, no se ha removido ninguno…

Ahora mismo somos el único partido que ha puesto en cuestión los órganos paralelos a la Administración. Y para eso hemos reunido a un comité de expertos que está evaluando esos órganos para ver si cumplen los objetivos y saber si realmente está duplicando contenidos o realizando labores paralelas y en función de los que nos digan este grupo de expertos que están evaluando estos organismos tomaremos medidas y realizaremos actuaciones.

Es cierto que muchos habrá que reconducirlos o incluso cerrarlos y otros quizás no pudimos evaluarlos por no estar dentro de la Junta de Castilla y León y por tanto tengan un desarrollo de su trabajo que sí que merece la pena conservar. Vamos a evaluar qué están haciendo y los que funcionen seguirán adelante y los que no, habrá que actuar en ellos.

¿Si el comité de expertos pone en duda algún ‘chiringuito’ exigirá al PP eliminarlo?

Como digo estamos en la comisión que está evaluando esos organismos y en función del informe y conclusiones tomaremos decisiones.

¿Pero es 'eliminarlos' si se dice que alguno hace funciones duplicadas?

Habrá que sentarse a negociar con el PP y ver qué se hace con cada organismo

Son ustedes socios del PP y le pueden obligar a tomar decisiones

Las decisiones se tienen que tomar en conjunto y ahora mismo en la política hay que llegar a acuerdos. Las mayorías absolutas no van a existir. Hay que sentarse y en base a unos criterios y opiniones objetivas se tomarán decisiones pero en conjunto. No creo que ahora mismo sea sano imponer nada a nadie. Es mejor persuadir y convencer con datos, no creo que tengamos que imponer absolutamente nada porque igual tanto el PP como Cs en su conjunto están de acuerdo con las conclusiones.

Hablando de acuerdos y desacuerdos en las últimas semanas se han producido divergencias en el seno del Gobierno autonómico a cuenta de las medidas de Navidad ¿Cómo las valora?

Creo que en Castilla y León hemos sido muy estrictos en las medidas, en algún momento precisamente se nos ha achacado esa dureza en cuanto a las medidas. Primamos la salud y a la vez también hemos conseguido mantener un equilibro con salvar la economía. Es verdad que nuestra consejería, la de Sanidad, tanto Verónica Casado como Francisco Igea tienen muy claro que hay que proteger las vidas humanas. Teniendo eso como una máxima hay que conjugarlo para hacer el menor daño al tejido empresarial. Somos partidos diferentes y tenemos criterios distintos, pero eso no es algo malo. Nos sentamos a la mesa, hablamos y salimos con una opinión conjunta y esto es lo que ha pasado. De cara a las navidades las restricciones son duras, son difíciles, todas las familias lo estamos pasando mal pero creo que son totalmente necesarias para intentar no llegar a enero con una tercera ola que nos haga mucho más daño y vulnerables.

Pero los representantes de su partido en el Gobierno autonómico piden que se tomen medidas muy estrictas, aunque cuando les toca tomar decisiones a ellos no lo han hecho, aunque podrían... ¿Ha habido ahí una fricción con el PP?

Aquí el que ha estado echando balones fuera es el Gobierno central. No podemos tener 17 planes para las navidades, 17 planes para todo. Ha faltado un mando único al menos en lo que es la guía, el gobierno no puede eludir sus responsabilidades. Se está demostrando un gobierno irresponsable, populista, que solo se dedica a dar las buenas noticias y en las responsabilidad que tiene que son de su competencia no ha puesto ni siquiera unas directrices a las comunidades y les ha dejado la patata caliente. Que las comunidades pedíamos tomar las decisiones, sí, pero en la gestión. Es verdad que el Gobierno al tener las competencias delegadas no está preparado, ya pasó con el estado de alarma, que su capacidad de gestión de la sanidad era mínima. Hay que aprovechar las estructuras de las comunidades para que la gestión vaya por ellas pero las decisiones sobre lo que tenemos que hacer debía partir del Gobierno, No parece muy justo que si pasas de comunidad cambies horarios y aforos, no parece muy lógico.

Lo que parece es que nadie quiere adoptar una decisión difícil, ni el Gobierno central ni las comunidades ¿qué ejemplo se les da a los ciudadanos con eso?

Pues muy mal ejemplo, pero sobre todo desde el Gobierno.

¿Y las comunidades no?

En una pandemia mundial cómo van a ser las comunidades las que tengan que tomar las decisiones. Tiene que ser el Gobierno el que se haga cargo de resolver este problema, con el apoyo de todos. Esta comunidad ya habéis visto que está de la mano del Gobierno en casi todos los aspectos. No es el momento de hacer política, ni oposición, es el momento de salir adelante con el menor daño posible tanto en vidas humanas como en tejido empresarial y social. Y eso es lo que nos ha faltado. Esto no pasa en el resto de países de Europa, es una irresponsabilidad por parte del Gobierno de Sánchez, así lo veo yo.

Ponga una nota al Gobierno de Castilla y León en la gestión de la pandemia

Un 8. A ver la perfección no existe, errores se han cometido seguro. Tenemos mucha suerte de tener a personas dirigiendo el barco en estos momentos que saben de lo que hablan, que están reconocidas como Verónica Casado, y creo que eso ayuda mucho a la hora de tomar las decisiones. Es cierto que las decisiones son difíciles, en un momento de pandemia mundial nos costaría a todos, pero creo que siempre las que han tomado son en base a datos de contagios, serológicas y que se han basado en datos objetivos. Yo creo que eso se ha hecho bien.

¿Fue una decisión de '8' no trasladar a los ancianos de las residencias a los hospitales al inicio de la pandemia?

Este tema lo mismo, tendría que haber sido una única medida a nivel nacional

Pero en Castilla y León se hizo su propio protocolo de actuación en residencias, como hemos publicado en elDiario.es, que al principio de la pandemia no llevaban a las personas mayores a los hospitales, ¿Fue una buena decisión?

Ese protocolo, por supuesto, lo tendrá que evaluar la consejera oportuna del área. Si ese protocolo fue en un inicio, como dices, y luego se cambió de opinión, sería porque se entendía que era la mejor decisión para proteger a nuestros mayores, porque tanto hospitales como consultorios son sitios donde puede haber una probabilidad de contagio más elevado. No es fácil tomar decisiones y las que se toman, desde luego, y yo creo que el piense lo contrario se está equivocando, se toman buscando el bien de las personas y buscando solucionar el problema, y más en una pandemia mundial.

Pide que se evalúe, ¿cómo lo hacemos si no hay una comisión de investigación en las Cortes autonómicas sobre lo que pasó en la residencias? Vetada por su partido.

Lo que no puede ser es que se utilice políticamente la pandemia. Es lo que yo nunca defenderé, y es lo que está haciendo el PSOE en este caso. Nosotros no estamos cerrados a que se investigue toda la pandemia, como hemos pedido también en el Gobierno central. Inés Arrimadas ha pedido, y se ha aprobado en el Senado, realizar una investigación sobre la pandemia. Nosotros pedimos lo mismo en Castilla y León, y eso incluye todo.

¿Estarían abiertos a una comisión de investigación general en las Cortes de Castilla y León sobre la gestión de la pandemia?

Por supuesto. Y lo ha dicho Inés Arrimadas incluso que nosotros, las comunidades que gobernamos, que por supuesto que también. Creemos que la transparencia y la claridad tiene que ser una máxima, ahora tiene que ser una máxima y algo positivo, no negativo. Lo que no se puede es dedicarse solo, por hacer política, a algo que en algún momento pudo ser una buena decisión o mala, intentar echar fuego en la herida , focalizar en ese aspecto. Es toda la gestión de la pandemia la que tiene que ser sometida a ese análisis.

¿Entonces usted cree que es una decisión política hacer una comisión de investigación sobre la pandemia en las residencias pero en cambio no el hacerla general?

Sí, porque es algo concreto que quieres utilizar políticamente con una demagogia y una hipocresía tremendas. Tendrás que mirar en su conjunto porque se toman las decisiones de todas las áreas, que la Sanidad nos influye absolutamente en todas las facetas de la vida, no solo en las residencias. La sanidad no entiende de corrillos, esto tiene que ser una cuestión general.

Habla de transparencia, que el gobierno autonómico ha recibido muchos elogios por su portal de datos abiertos de Covid, pero por otro lado se niega a dar los datos concretos de las residencias privadas, pese a que el Comisionado de Transparencia dice que son de “interés público”, ¿No le parece que eso es un poco contradictorio?

No creo que se haya negado a esto. Habrá una normativa.

Hay otras comunidades autónomas que sí han dado esos datos sin problema, Castilla y León no

No sé hasta qué punto las residencias privadas deben de facilitar, yo creo que debieran y si no tendrá que haber una legislación que efectivamente haga públicos esos datos. Y la ley de protección de datos y privacidad es muy exigente en ese aspecto. A nadie se le escapa que desde que está Ciudadanos la transparencia ha aumentado en tramos exponenciales. Hacemos públicas las reuniones de consejeros, datos de la pandemia a un nivel casi minucioso de contagios y camas ocupadas, yo creo que eso es un ejemplo. Mejorable, estoy segura que mejorable pero gracias a Ciudadanos la Junta de Castilla y León es mucho más transparente. Y vamos a seguir en esa línea.

¿Y no cree que esos datos deben hacerse públicos para conocer realmente lo que ocurrió en las residencias?

Estoy convencida de que si la ley y la legislación lo permiten, la consejería de Transparencia los dará.

De momento se niegan pese a la orientación favorable del Comisionado de Transparencia

Sería una buena pregunta para hacerle al consejero de Transparencia (Francisco Igea) que sin duda tiene mayor conocimiento de esto que me preguntas y que tendrá una explicación.

¿Sería conveniente cambios en el Gobierno autonómico al hilo de la nueva etapa de la pandemia que parece tendremos con la llegada de las vacunas?

Creo que no estamos en ese momento, ni evaluando absolutamente nada. Seguimos inmersos en la pandemia, llegan las vacunas que han sido como el regalo de estas navidades pero nos queda mucho recorrido por hacer. No podemos relajarnos, a ver qué pasa en enero después de ser un poco más o menos estrictos en las restricciones y a ver si llega o no llega esa tercera ola. Luego el proceso de vacunación va a ser largo y tedioso. Creo que hablar ahora mismo de cambio de caras no toca

¿Y para la primavera?

Como dicen, cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río.

Este lunes se cumplió un año de la moción pro autonomía leonesista en el Ayuntamiento de León, donde es usted concejal. La han aprobado municipios que suponen casi la mitad de la población de la provincia… ¿Qué opina de este proceso?

Me parece un proceso democrático y abierto y cada uno puede manifestarse como crea conveniente. Yo desde luego nunca escuché desde lo que llevo en política al alcalde de León enarbolando ni defendiendo la autonomía leonesa, más bien todo lo contrario. Ni está reflejado en su programa electoral, no entiendo ahora este ánimo exacerbado.

Para mi UPL es un partido que no tiene credibilidad ninguna, lleva 35 años existiendo y son parte del problema y se tiene que repartir la culpa con el PP y el PSOE, porque han sido partícipes de la situación y la decadencia de esta provincia. Ciudadanos lo que quiere y por lo que nacimos, y será en nuestro ADN, no es ninguna sorpresa, es equilibrar los territorios a nivel nacional y de comunidad. A nivel nacional eliminando la esclavitud a las que nos tienen sometido los independentismos y los nacionalismos. Pensamos que divide y vencerás, y que no es el momento con la pandemia. Igual incluso nos demuestra esta situación tan dura que es mejor estar unidos y fuertes porque hemos podido compartir recursos que quizás de otra manera no hubiéramos tenido.

Respeto las opiniones de todos pero credibilidad de la vieja política, cero. Nosotros hemos venido a trabajar por nuestra provincia y se nota que muchas cosas van llegando, poco a poco. Si la gente nos respalda y confía en nosotros y nos hace ser más relevantes en las instituciones van a ver como esta provincia y esta ciudad van a dar un giro y progresar. Mientras sigan los que han estado siempre y nos han intentado vender el huno de que con su solución mágica nos va a ir mejor, yo para mi, no tienen credibilidad.

La moción ha sido apoyada incluso por varios concejales de Ciudadanos en algunos ayuntamientos.

Nosotros nunca hemos tenido represalias en ese aspecto. Siempre hemos defendido que nuestros cargos públicos tienen independencia porque son los que conocen el territorio, y confiamos en ellos porque son personas muy responsables y nos han demostrado siempre un gran trabajo para tener confianza. Ellos conocen la opinión de Ciudasanos y el sentido del partido y está claro que no pasa por hacer una autonomía y por la división, sino todo lo contrario.

No le parece que alguien debería tomar nota de lo sucedido con el proceso pro autonomía, no obstante.

Desde luego nosotros tomamos nota, pero antes de que esto sucediera. Si nos metimos en política es para eso, para equilibrar los territorios y que todos tengamos los mismo derechos. Y como siempre ese punto ha sido el que nos ha dado dar el paso adelante en la política para nosotros es lo razonable.

A finales de año se conocen las cifras demográficas definitivas del censo del INE, cuyas cifras provisionales ya indican un descenso más de la población en la provincia y la comunidad. ¿Qué va a hacer Ciudadanos ante esto? Las anteriores políticas de la Junta han sido fallidas… es más, políticas prácticas no hay ninguna.

Si, es verdad. Y a todo el mundo se le llena la boca del éxito de las Highlands en Escocia pero no han leído ni un informe sobre la estructura y cómo funcionan. Hasta ahora lo que se ha hecho es tirar los recursos públicos porque no se ha conseguido nada. La población en esta comunidad desciende desde el año 1900 y en una proporcionalidad muy constante. La pérdida de población no se ha conseguido parar, pero la Junta en esta legislatura va a hacer algo clave, llevar la conectividad a los municipios de Castilla y León. Cosa que debería estar hecha, no lo voy a negar, pero que por fin esta legislatura se va a hacer con el esfuerzo de la Junta, del Gobierno y de la Diputación.

Hace falta hacer un acuerdo nacional, apolítico, de Estado, que creara una agencia independiente, no política, formada por profesionales, que rindiera cuentas anualmente ante el Congreso, con una inyección de presupuesto y que bajara a los territorios. Las Highlands tiene a sus propias personas en los territorios para fomentar el autoempleo. Allí se ha conseguido que aumente la población, pero la primera es que sin conectividad no tomes ninguna otra actuación, la infraestructura crítica no es el ladrillo, no son las comunicaciones. También tiene que haber unas buenas infraestructuras ferroviarias y de carretera pero la primera es la tecnología, y nos lo está demostrando el teletrabajo. Propuesta y diferencias entre Ciudadanos y el resto de partidos, yo propuse en la Diputación una idea que guardaron en un cajón y que se rieron prácticamente de mi, que era sacar una línea de subvenciones de teletrabajo para la empresa cubriendo costes como conexión a internet, equipo informático y traslados que sean para reuniones puntuales. Si eso no es fijar población.... Son propuestas que hay que aprovechar y que la mentalidad de la vieja política nunca llevará a cabo.

Hablando de las Highlands, también se han puesto como ejemplo para ese modelo de la Mesa por León. ¿Cree que va a llevar a algo?

Pues mira, nosotros vamos a trabajar de manera independiente por León porque al menos yo personalmente me muevo mucho y doy mucha guerra para intentar sacar todos los proyectos. Que en campaña yo no me comprometo porque se que no son cuestiones que no dependan del ámbito municipal y no hay que engañar a la gente.

La Mesa por León para empezar ya nace con un sesgo político. La representante igual ahora no está enlazada políticamente, pero lleva mucho tiempo enlazada. Yo no podré ser el día de mañana una persona independiente que trabaja para una agencia de este tipo.

Si nuestro modelo son las Highlands, que me parece lo correcto, y sería el primer paso a 40 años vista, o 20 para tener algún resultado. No puedo empezar con una amalgama de personas relacionadas con la política y sin presupuesto alguno ni ninguna guía. Ojalá consigan algo pero lo veo difícil.

¿Considera que es una decisión mal hecha?

Creo que ha sido una decisión precipitada, porque ha sido en contestación a las mociones de la autonomía leonesa y creo que las cosas se deberían hacer de manera más profesional. Debería haber una agencia nacional que contemple la despoblación en todo el territorio nacional, que la hay en más comunidades que Castilla y León y que sea algo profesional con su CEO, grupo de técnicos que generen su propio equipo y que se distribuyan a las zonas, previa conectividad, porque sin ello no puedes hacer nada. Y luego implantándose en el territorio y generando el autoempleo y el emprendimiento dentro del territorio, que va unido con la formación y poco a poco generando las sinergias. Así funcionan las Highlands.

En algunos sitios Ciudadanos ha tirado a la izquierda para centrarse, como en Valladolid apoyando los presupuestos del alcalde socialista Óscar Puente, ¿Por qué eso no ha ocurrido en León con el alcalde José Antonio Diez?

Porque el señor Puente ha tenido a bien en una época de pandemia mundial tener altura de miras y contar con la oposición y escuchar. Nosotros aquí con el señor Díez ha sido una imposición total, ellos tienen el apoyo de la UPL y nos encontramos con la puerta en las narices constantemente. Y mira que somos pesados y ponemos propuestas y le tendemos la mano, pero es que ha desoído todas. Con la oposición no cuenta para nada, hay una autocracia en el Ayuntamiento de León y cuenta con el apoyo de la UPL y el resto de cuestiones no solo no le gustan ni las tiene en cuenta, sino que las critica y nos trata por locos, cosa que me parece de una mala educación tremenda. Algo de lo que opinamos desde Ciudadanos lo compartirán los leoneses, esa forma de tratar a la oposición no es sana y perjudica a todos. Hay bastantes barbaridades en los presupuestos de la UPL que ahora mismo en una pandemia ni viene a cuento ni ayudan, son un despilfarro. Los interlocutores son distintos, el PSOE es distinto y la situación de Valladolid no es la misma que la de León, como no es la misma que la Diputación.

¿Apoyará los presupuestos de la Diputación de León?

Estamos valorando todavía, hemos presentado nuestras enmiendas muy responsables, sensatas, sabemos que los recursos son limitados y que mucho deben destinarse al apoyo de las personas y estamos en negociaciones. Desde luego la actitud es activa y positiva por ambas partes, luego podemos llegar a un acuerdo o no, pero la actitud es muy diferente.