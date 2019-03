La CUP descarta concurrir a las elecciones generales del 28A

La CUP no concurrirá a las elecciones generales. El Consejo Político de los anticapitalistas ha decidido finalmente no romper con la línea histórica del partido, según la cual no se han presentado nunca a los comicios al Congreso, pese a que por primera vez la posibilidad de hacerlo estuvo sobre la mesa de la formación. El rechazo al 28A se ha impuesto por 37 votos a 20 (se han abstenido 4).

Tras reunir a sus asambleas locales y territoriales, la CUP ha celebrado este domingo un Consejo Político Extraordinario para decidir su papel el 28A. Este mismo sábado una de las organizaciones de mayor peso en el partido, Poble Lliure, manifestó su voluntad de que los anticapitalistas acudieran a la llamada electoral para facilitar a los catalanes "un voto útil y sólido para la ruptura".

Por contra, otra de las corrientes clave del partido, Endavant-OSAN, había votado esta semana por todo lo contrario: instar a la CUP a decir 'no' al 28A al entender que el papel de la izquierda independentista en Madrid "no sirve para acelerar el proceso de ruptura".

Al final, el partido ha descartado ir a las generales en base a esta última tesis. "No se dan las condiciones necesarias para convertirse en una candidatura auténticamente rupturista y transformadora en el Estado español", han manifestado en un comunicado. Han añadido que seguirán trabajando para llegar a ser "un agente político activo" y han decidido centrar sus fuerzas en las municipales, puesto que tampoco se presentan a las elecciones al Parlamento Europeo.