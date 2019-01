Colau pide a los taxistas "que no colapsen la ciudad" en su quinto día de movilizaciones contra las VTC

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este martes a los taxistas "que no colapsen la ciudad", ya que ha dicho que una cosa es manifestarse y otra paralizar Barcelona. En declaraciones a TV3, les ha pedido responsabilidad y que su protesta, que este martes alcanza los cinco días de huelga, no cause "un daño generalizado a la ciudad que les da de comer y que está defendiendo también sus derechos".

"Entiendo que mantengan una presencia simbólica de protesta en la calle, pero no entiendo que paralicen y colapsen la ciudad", ha expresado, especialmente mientras se mantiene abierta una mesa de diálogo en la que les ha pedido que se centren. Además, ha considerado inadmisible que se produzcan episodios de violencia o agresiones: "No hay ninguna protesta que justifique estos episodios y por tanto no se pueden repetir".

La alcaldesa ha afirmado que hay soluciones sobre la mesa para que se pueda desconvocar la protesta, y ha apuntado a "un término medio de sentido común", como fijar una antelación mínima de una hora para contratar un VTC. En ese sentido, ha considerado que una antelación de 15 minutos "no sirve para distinguir un servicio del otro", por lo que ha dicho no entender que el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, anunciara el viernes esa propuesta sabiendo que incendiaría al sector del taxi, ha opinado.

La Generalitat ha abierto la puerta en los últimos días a que sea Colau, como presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la que amplíe el tiempo de contratación por encima de los 15 minutos, de acuerdo con la cesión de competencias que su decreto ley prevé para este ente supramunicipal. Pero hasta ahora los 'comuns' se han negado al asegurar que es el Govern quien está llevando a cabo la regulación y quien, por lo tanto, debe asumir esta responsabilidad.

Marcha de los taxistas hasta la conselleria

Los taxistas afrontan su quinta jornada de movilizaciones como un día clave para el futuro de su protesta. Este martes se reúnen con el conseller de Territorio y Sostenibilidad y con representantes del AMB para desencallar el conflicto. Para ejercer presión sobre la negociación, los conductores harán una marcha a las 12h. desde plaza Catalunya hasta la sede de la conselleria, una movilización más modesta que la de este lunes, cuando enfundados en chalecos amarillos colapsaron distintas avenidas clave de la ciudad y los accesos al puerto.