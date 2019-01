Los taxistas de Barcelona van a la huelga indefinida contra la nueva regulación de Uber y Cabify

Los taxistas ha estallado contra el nuevo decreto que prepara el Govern para regular la actividad de las licencias VTC, con las que operan los coches de Uber o Cabify. La Generalitat tiene previsto obligar a estas empresas a que sus vehículos tengan que reservarse con un mínimo de 15 minutos de antelación –ahora la contratación es inmediata–, pero los taxistas pedían que esta precontratación fuera de entre seis y doce horas.

Concentrados a las puertas del Departamento de Territorio y Sostenibilidad mientras sus representantes estaban reunidos en el Consell del Taxi, decenas de taxistas han empezado a cortar calles al conocerse la noticia y han anunciado una huelga indefinida (técnicamente, un cierre patronal). Se han dirigido en marcha lenta hacia el Aeropuerto del Prat, para celebrar una asamblea en la que deberán decidir los detalles del paro.

La Generalitat está elaborando el decreto que ha de regular las VTC en Catalunya en colaboración con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), un ente regional presidido por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y que ha tratado de limitar la presencia de estos vehículos en la ciudad. Lo hizo con un reglamento en el que se atribuía la potestad de conceder licencias adicionales a las vigentes, pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) lo ha suspendido cautelarmente.

Prohibir la geolocalización

El decreto, que todavía no está aprobado, no es tampoco favorable para Uber o Cabify. No solo pierden la inmediatez en la contratación –un pilar de su modelo de negocio– sino que el Govern prevé prohibir la geolocalización que permite a los clientes ubicar en el mapa el coche que van a pedir.

De hecho, la patronal del sector de las VTC, Unauto, ha emitido un comunicado urgente en el que anuncia que recurrirá el decreto al Tribunal Constitucional, al entender que "supone fin del sector". Advierten asimismo que pedirán indemnizaciones millonarias a la Generalitat si perjudica su actividad.

En Barcelona operan en la actualidad 2.280 coches con licencia VTC, uno por cada cinco taxis aproximadamente, aunque en la ley se prevé que deberían ser uno por cada treinta. Entre las principales empresas que los mantienen en circulación están Uber y Cabify, las empresas de transporte que funcionan a través de 'app'. Esta última, por ejemplo, asegura dar trabajo a 1.000 personas en la ciudad.