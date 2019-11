Junqueras denuncia ante la justicia europea que el presidente de le Eurocámara se declarara "no competente" para reconocerle la inmunidad

Oriol Junqueras entiende que el presidente del Parlamento Europeo no podía declararse "no competente" en su caso. El exvicepresidente catalán aspiraba a pasar de eurodiputado electo a eurodiputado de pleno derecho en el sentido de ver reconocida su inmunidad parlamentaria desde el momento en el que obtuvo los votos suficientes para acceder al cargo. Pero David Sassoli le respondió que el caso excedía de sus competencias y se remitió a la comunicación de la Junta Electoral Central, en cuya lista de eurodiputados no incluía a Junqueras (ni a Carles Puigdemont ni Toni Comín) por no haber podido jurar el cargo por la negativa del Supremo a darle el permiso.

Así, Junqueras ha elevado la causa a Luxemburgo, al Tribunal de Justicia de la UE, y sus abogados han presentado este lunes un "recurso contra la decisión del presidente del Parlamento Europeo, de fecha 22 de agosto de 2019, declarándose incompetente para proteger la inmunidad del diputado electo del Parlamento Europeo Oriol Junqueras i Vies".

El 22 de agosto la eurodiputada Diana Riba (ERC/Verdes/ALE) recibió la respuesta escrita de Sassoli a su petición de amparo para Junqueras. El presidente de la Eurocámara le comunicaba que no admitía la petición que la eurodiputada le había hecho a principios de julio, tras ser elegido Sassoli, para que el presidente del Parlamento Europeo activara el procedimiento de intervención urgente para garantizar la inmunidad parlamentaria de Junqueras.

Junqueras no pudo acceder al cargo tras las elecciones en aquel momento porque el Supremo le negó el permiso penitenciario para jurar el cargo a mediados de junio en el Congreso de los Diputados.

Una decisión de impedirle acceder al escaño de Estrasburgo, que ha llevado el propio Tribunal Supremo a la justicia europea como cuestión prejudicial y cuya vista se celebró el pasado 14 de octubre, el mismo día que se conoció la sentencia del procés que condenaba a Junqueras a 13 años de cárcel por malversación y sedición. El próximo 12 de noviembre el abogado general del caso leerá sus primeras conclusiones y un mes más tarde se conocerá el fallo de Luxemburgo.

Los abogados de Junqueras entienden que ahora tiene derecho a elevar a Luxemburgo la inadmisión por parte de Sassoli, "por ser el destinatario directo del acto impugnado y le afecta directamente al negarse el Presidente del Parlamento Europeo a activar el procedimiento del artículo 8 del Reglamento Interno del Parlamento a los efectos de proteger su inmunidad parlamentaria".