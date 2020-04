Lucía Martín: "El decreto de ayudas al alquiler del Gobierno ha sido poco exigente con los grandes propietarios"

El Gobierno central ha aprobado esta semana un decreto para los inquilinos en situación vulnerable que prevé, dentro de una larga batería de medidas, moratorias en los pagos –si el propietario es un gran tenedor– y microcréditos y ayudas para afrontar la mensualidad –si se trata de un casero con 10 pisos o menos–. Para la concejal de Vivienda de Barcelona, Lucía Martín, es un logro que se haya aprobado un paquete como este, acompañado además de la suspensión de los desahucios en los próximos seis meses, pero a la vez es muy crítica con algunos de sus puntos. Sobre todo, que no se haya obligado a fondos de inversión y grandes empresas a asumir directamente impagos de muchas familias que si ya tenían problemas para llegar a fin de mes, durante esta epidemia todavía más.

Solo en Barcelona hay 132.677 viviendas en manos de los considerados grandes tenedores. El 17% del parque de alquiler.

¿Qué le parece el decreto que ha aprobado el Gobierno para apoyar a los inquilinos vulnerables y perjudicados por la epidemia?

El decreto tiene cosas muy importantes en materia de vivienda que serían impensables si hubiese otro gobierno y no viniésemos de años de movilizaciones por el derecho a la vivienda. Estamos contentos porque se aumenta la protección y se demuestra que hay voluntad, al menos de una parte del gobierno, de poner en el centro a las personas que están peor. Pero también somos críticos con otros aspectos del decreto, como que es poco exigente con los grandes propietarios y las grandes empresas que llevan años haciendo mucho dinero gracias el mercado del alquiler. En un momento de crisis excepcional y durante un período que no debería ser muy largo, deberían ser capaces de asumir impagos. Han hecho grandes beneficios y deberían poder permitirse estar unos meses sin cobrar lo que cobraban.

¿A qué empresas se refiere? El gobierno considera los grandes tenedores a partir de 10 viviendas. ¿Cree que deberían ser menos?

Hablo de las personas jurídicas. Puede haber fondos, socimi... Se ha dicho poco que las empresas públicas que tienen parque de vivienda, como el Ayuntamiento con el Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), tenemos las mismas exigencias que se le plantean a un fondo buitre. Estamos considerados de la misma forma a la hora de haber de dar respuesta a esta crisis, es incomprensible. Nosotros tenemos un precio medio de alquiler de 200 euros al mes. ¿Debemos tener las mismas exigencias que Lazora o Cerverus? Es absurdo. Y no digo que debamos tener nosotras menos, sino que ciertas empresas deberían tener más.

¿Defienden ustedes directamente la suspensión de los pagos a los grandes tenedores, tal como se ha planteado desde el Sindicato de Inquilinos?

Hicimos esta propuesta, sí. Barcelona es la ciudad donde más gente vive de alquiler, casi medio millón de personas. Y 30% de las viviendas de alquiler están en manos de personas jurídicas. Los inquilinos en situación de dificultad sobrevenida, muchos de los cuales ya no lo tenían fácil antes, deberían poder no pagar. Y que las ayudas sean para los propietarios que sí necesitan los ingresos, estableciendo qué es un pequeño tenedor. Aliviar al máximo de burocracia y dificultades a los inquilinos, que son los más vulnerables, y dar las ayudas a los propietarios si lo necesitan.

Lo que sí recoge el decreto es que, pasada la moratoria de tres o cuatro meses en el caso de grandes propietarios, estos deberán negociar una quita del 50% de la deuda de sus inquilinos o conceder tres años para su pago.

La cuestión es quién decide esto. Este es un aspecto a mejorar, aunque quiero valorar positivamente que al principio no se recogiese esta distinción entre grandes y pequeños propietarios. No quiero denostar el decreto porque tiene cosas muy buenas, pero también las hay que no lo son. Y una de ellas es que en este caso, sería interesante que quien escogiese entre una opción o la otra fuese la parte más vulnerable, el inquilino, pero será la parte fuerte, el arrendador.

Pese a celebrar algunas partes del decreto de alquileres, ha sido muy crítica con otras. El vicepresidente Iglesias defendió que se podía sentir orgullo por el nivel de protección alcanzado. ¿Usted lo ve así? ¿O cree que Unidas Podemos cedió demasiado?

Desde la perspectiva de alguien que están en el Gobierno del Estado, y conociendo las correlaciones de fuerzas, lo entiendo. Desde el Ayuntamiento de una ciudad con un 40% de alquiler, no usaría esta expresión. Aun así, y para dar perspectiva, tenemos interlocución con mucha gente de fuera de España que ven el decreto y dicen que no está nada mal. Lo que pasa es que te lo dicen desde la perspectiva de algunos entornos europeos con un parque público muy potente. El paquete de ayudas aprobado en España sería brutal si tuviésemos una mochila histórica en políticas de vivienda que hoy no tenemos.

Las entidades denuncian que con las moratorias se endeudará a los inquilinos, pero el Gobierno defiende que, más allá de los microcréditos del ICO para hacer frente a los pagos, habrá ayudas de hasta 900 euros para los más vulnerables. ¿Cómo lo valoran ustedes?

Para nosotros, a la parte más vulnerable es a la que se tendría que poner menos complicaciones. Ir a pedir un crédito supone hacer los trámites trámite, que te lo concedan, sabiendo que no lo tendrás este mes... Lo que hay detrás de todo esto es intentar evitar al máximo que haya impagos. Si vas mal de ingresos y encima te has de endeudar, es absurdo. Una solución más justa hubiese sido la de las ayudas a los propietarios, que además tendrían que venir a justificar cuáles son sus viviendas y permitiría poner un poco más de luz a la distribución de la propiedad.

¿Prevé el Ayuntamiento algún tipo de ayuda adicional para los inquilinos que se queden fuera de las ayudas? ¿O los que no tengan suficiente?

Ahora mismo trabajamos para conseguir mejorar algunas cuestiones que salen en el decreto, y que quiero resaltar que tiene aspectos muy positivos. Sobre todo la suspensión de los desahucios y la prórroga de los contratos durante los próximos seis meses, que hace que los precios queden congelados. Para nuestro parque público de vivienda, hasta julio no enviaremos recibos y durante estos meses miraremos los que hayan tenido problemas sobrevenidos para que sigan pagando entre un 20 y un 30% de sus ingresos. Y exigiremos al gobierno central un convenio con la ciudad de Barcelona para hacer frente a la emergencia habitacional que tendremos. Si la situación era complicada, ahora lo será todavía más.

Uno de los grandes problemas de Barcelona era la falta de pisos precisamente para la mesa de emergencia habitacional, con cientos de familias en espera. Algunos casos hasta 9 meses. ¿Va a ir a peor?

Tenemos a muchas personas en situación complicada que hace meses no lo estaban, con bajadas de ingresos, paro... Se generará una precariedad no sabemos hasta qué punto. Habrá más situaciones de vulneración del derecho a la vivienda y más necesidad de darle respuesta. Es evidente. Tras la crisis sanitaria viene la social y económica, y esto tiene un impacto en la vivienda.

La alcaldesa Ada Colau y los sindicatos mandaron una carta a las principales asociaciones de propietarios pidiéndoles que no se cobraran los alquileres. ¿Les han contestado?

Sí. Hemos tenido algunas respuestas, pero como no las han hecho públicas, prefiero no contestar. Lo que estamos haciendo es llamar a los propietarios privados de la ciudad para que pongan sus pisos en la bolsa de alquiler del Ayuntamiento. Hemos recibido ya alguna respuesta de una decena de pisos.