Catalunya aplaza la vuelta al colegio al 11 de enero y la Generalitat no descarta "un paso atrás" en la desescalada

El curso escolar tras las vacaciones de Navidad se reanudará en Catalunya el lunes 11 de enero y no el viernes 8 como estaba inicialmente previsto, según ha avanzado el sindicato CCOO. El último día lectivo será el próximo lunes 21 de enero y el calendario escolar anunciado preveía que la reanudación fuera el viernes 8 de enero. Finalmente, sin embargo, los alumnos permanecerán tres días más en casa, aquel viernes y el fin de semana del 9 y 10 de enero, y volverán a la escuela el lunes 11. Según ha explicado CCOO, Educación les ha comunicado que el 8 contará como festivo y que se publicará un decreto ley ya que el Departamento de Salud "recomienda más días de distancia entre las fiestas familiares y la vuelta a la escuela".

La decisión, comunicada este miércoles a los sindicados –y que ha hecho público CCOO–, conllevará solo la pérdida de un día de clase. El 8, cuando estaba previsto el inicio del segundo trimestre, cae es viernes. Al contarse ahora este día como festivo, de acuerdo con un decreto que se aprobará en breve, simplemente se aplaza al lunes, día 11, el regreso a las clases.

Esta medida sirve para aumentar las precauciones casi a un mes vista y viendo como la epidemia coge velocidad en Catalunya poco después de que se haya iniciado la desescalada. En estos momentos, la Generalitat está evaluando si debe endurecer las medidas, algo que ya han dejado claro que harán si la curva de contagios sigue en ascenso.

"No vamos bien. Nada bien. La evolución de la pandemia en los últimos días es extremadamente preocupante". Con estas palabras y sin paños calientes ha expuesto el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, la situación de la COVID-19 en Catalunya, después de que el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, revelase en este diario que la velocidad de los contagios es mucho peor de lo que se creía. Con los nuevos datos la alarma ha saltado en el Govern, que ya ha abierto la puerta a volver a las restricciones más duras. "Hoy no está en duda avanzar o no de tramo. Si no hay mejoras de los datos, habrá un paso atrás", ha advertido Aragonès en su comparecencia ante el Parlament.

Catalunya lleva varios días observando una rápida evolución negativa de la pandemia. Este martes los datos oficiales mostraban que la velocidad de los contagios se había acelerado en Catalunya y la Rt se había situado por encima del 1, superando así uno de los criterios para endurecer las restricciones. Sin embargo, el secretario de Salut Pública ha explicado en una entrevista a eldiario.es que la Generalitat había implementado otro método de análisis más exacto gracias a las pruebas de antígenos. Con esta nueva medición, las cifras de Catalunya son mucho peores de lo que se pensaba y, este miércoles, la velocidad de transmisión del virus se situaba por encima del 1,4, con casi un 30% más de contagios de los detectados. A esto se suman los 345 pacientes que hay en este momento en las UCI catalanas.

Las autoridades sanitarias se han reunido este miércoles a primera hora, un encuentro en el que han analizado el empeoramiento de la situación. Una de las primeras medidas ha sido el retraso de un día en la vuelta a la escuela tras las vacaciones navideñas, una decisión que abre el camino del Govern en la posible marcha atrás sobre la que Aragonès ha advertido, pero en las próximas horas podría haber nuevos anuncios. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado en el Congreso la opción de endurecer el plan de Navidad.

"Ya dijimos que no nos temblaría el pulso", ha asegurado Aragonès en una comparecencia con la que ha cerrado el año en el Parlament. En su discurso, el vicepresident ha hecho un balance positivo de la legislatura, que ha calificado como de "represión y acuerdos", a la vez que ha remarcado que el objetivo del Govern que ha acabado dirigiendo tras la inhabilitación de Quim Torra es la independencia de Catalunya. La oposición ha cargado contra el vicepresident por un balance, a su juicio, demasiado triunfalista, ya que Ciudadanos, PSC y los 'comuns' han coincidido en que Aragonès no ha hecho autocrítica.