ERC pide al Gobierno que negocie “mejoras” a la reforma laboral con la mayoría de la investidura

ERC no se da por vencida con la reforma laboral aprobada la semana pasada pese a sus votos en contra y considera que el Gobierno debería estar abierto a modificarla. Este lunes la portavoz republicana, Marta Vilalta, ha exigido una nueva negociación entre el Ejecutivo y los partidos que forman la llamada mayoría de la investidura para poder introducir "mejoras" en el texto. "Tenemos que hacer posible lo que no ha sido posible incluir en esta reforma laboral, ya sea a través de otras reformas legislativas u otros acuerdos", ha reclamado, tras asegurar que no están satisfechos con lo aprobado porque "se queda muy corto" respecto a la promesa de la derogación.

Aún en plena resaca de la sesión parlamentaria de la semana pasada, cuando tanto ERC como el PNV, EH Bildu y BNG votaron de forma opuesta a los partidos del Gobierno con los que suelen coincidir, los republicanos han querido enviar un mensaje de mano tendida. "Creemos que otra reforma aún es posible y nos seguiremos ofreciendo para negociarla, de la mano de todos los sindicatos y el resto de formaciones políticas", ha dicho Vilalta, que ha tratado de disipar la sensación de que su formación ha dado un portazo al Gobierno.

Al contrario, Vilalta ha insistido en que la colaboración debe seguir e intensificarse. "Estaría bien hacer valer la actual mayoría para introducir las mejoras que no han sido posibles en esta reforma laboral por estar secuestrada por las derechas y posiciones mucho más conservadoras", ha remachado Vilalta. En esa línea, la portavoz ha considerado que la votación que tuvo lugar la semana pasada en el Congreso, en la que se aprobó el texto con el nuevo marco laboral por un solo voto, pone de manifiesto que "no hay una mayoría alternativa". "La única mayoría posible en el Congreso es la de la investidura y, por tanto, ERC tiene un papel clave, al igual que otras formaciones soberanistas de izquierdas", ha subrayado la portavoz.

Dada esa posición de prevalencia en la coalición que ha descrito para ERC, Vilalta ha añadido a los deberes del Gobierno centrarse en trabajar en la mesa de diálogo con la Generalitat. "Que cumplan con lo que se comprometieron", ha reclamado, tras indicar que "el conflicto político no ha acabado, sobre todo en su vertiente represiva". En ese ámbito, Vilalta ha citado la retirada del escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà, cuya salida se resolvió la semana pasada y contra el criterio del pleno del Parlament.

Sobre el caso de Juvillà y la actuación de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la portavoz de ERC ha asegurado que su partido apuesta por la máxima unidad independentista. Algo que, según ha reprochado, no han visto de forma recíproca en casos anteriores, ha dicho, en referencia a las críticas recibidas por el que era jefe de la Cámara, Roger Torrent, cuando se inhabilitó al president Quim Torra. "Más vale evitar los reproches y las palabras vacías", ha dicho. Vilalta además se ha mostrado convencida de que Borràs dará explicaciones sobre su actuación en el caso del escaño de Juvillà. Sobre la propuesta que la presidenta del Parlament hizo al president Aragonès para implicarlo en la desobediencia, Vilalta ha considerado que es Borràs quien lo debe explicar.

En un tono similar, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, este lunes se había referido al mismo episodio en Catalunya Ràdio, donde ha reclamado "recomponer la unidad independentista" y "siempre plantar cara, propositivamente, y aprender de lo que hemos vivido". Este mismo lunes por la tarde el grupo de Junts tiene previsto acudir a la ronda de consultas que ha convocado Pere Aragonès con los independentistas para volver a impulsar su agenda en el ámbito nacional.