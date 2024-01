La Generalitat pacta con CCOO y UGT recuperar los sexenios de los docentes y reducir las clases de los mayores

El Departamento de Educación de la Generalitat y los sindicatos CCOO y UGT han firmado un acuerdo que permitirá a los docentes cobrar el primer estadio –el plus de antigüedad– a los seis años y no a los nueve y reducir dos horas lectivas a los mayores de 55 años de forma gradual. El acuerdo, que no cuenta con el aval del sindicato mayoritario USTEC, supone según el Govern poner fin a una década de recortes y a un ciclo de movilizaciones del profesorado de los últimos dos años.

El pacto incluye también la equiparación salarial de los profesores de Formación Profesional (FP) con los de secundaria. En este aspecto beneficiará a más de 43.000 docentes, pero está condicionado a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat. Lo que ha quedado fuera del acuerdo es el reconocimiento de la deuda generada por haber cobrado los sexenios a los nueve años, pero los sindicatos han recalcado que no renuncian a ella.

El acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los profesores de los centros públicos se ha concretado en la mesa sectorial de este jueves después de dos años de negociaciones entre el Departamento de Educación y los sindicatos, si bien sólo tiene la firma de CCOO y UGT, mientras que las demás organizaciones, como USTEC o Intersindical o ASPEPC, lo consideran “insuficiente”. CCOO y UGT no tienen mayoría en la mesa, pero no era necesario llegar a un acuerdo en estos términos, puntualizan las partes.

El documento firmado se concreta en tres medidas: el reconocimiento del primer estadio docente a partir de los 6 años, después de que en los recortes quedara fijado a partir del noveno de carrera docente; la reducción calendarizada de dos horas lectivas para los mayores de 55 años y la equiparación salarial de los profesores técnicos de FP y del cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño.

De esta forma, se revierten los principales recortes del personal docente de la última década que quedaban por abordar, después de que en los dos cursos anteriores se redujera la hora lectiva para todos los docentes y se convirtiera el tercio de jornada en media jornada.

Este conjunto de medidas tienen un impacto económico de 67,5 millones de euros para 2024 y están condicionadas a la aprobación de los presupuestos de la Generalidad en el Parlamento. Por eso, la consellera de Educación, Anna Simó, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que hagan posible la aprobación de las cuentas.

El primer estadio docente volverá a cobrarse –si se aprueban las cuentas– a los seis años, con efectos a partir del 1 de enero de 2024. El documento recoge que los docentes que no hayan alcanzado el segundo estadio por no tener 15 años (9+6) de servicios prestados, pero tengan 12 o más (6+6) se les reconocerá de oficio el segundo estadio, y así también con el tercero.

Según CCOO, significará un aumento en la nómina de unos 120 euros netos al mes. La medida beneficia a unos 37.000 docentes, indicaron desde el departamento. El propio texto del acuerdo incluye que los sindicatos firmantes no renuncien a la negociación para el reconocimiento y retorno de las cantidades que los docentes han dejado de cobrar por el retraso de los estadios.

Los mayores de 60 harán dos horas lectivas menos

Sobre la reducción de dos horas lectivas para mayores de 55 años, se calendarizará en dos cursos: el próximo, 2024-2025, para los mayores de 60 y, en 2025-2026, para los mayores de 55 años.

También con efectos de enero de 2024 el personal docente del cuerpo de profesores técnicos de FP y del cuerpo de maestros de talleres de artes plásticas y diseño cobrarán lo mismo que los de secundaria a través de un complemento personal transitorio de 175,19 euros mensuales brutos para los funcionarios de carrera, funcionarios en prácticas y funcionarios interinos.

En rueda de prensa después de firmar el documento en el Departamento de Educación, Simó se ha mostrado muy satisfecha con un acuerdo que, ha recalcado, desde hace tiempo esperaba a mucha gente.

Marga Romartínez, responsable de personal docente no universitario de la Federación de Educación CCOO Catalunya, ha destacado que con el acuerdo revierten los recortes “más importantes”, que “afectan a más gente” y “tienen un impacto económico mayor”. A la salida de la mesa, delegados sindicales de la federación de CCOO han recibido a los dirigentes al grito de “Tenemos estadios!”.

En la comparecencia posterior, Romartínez también ha lamentado que después de dos años de camino con los demás sindicatos, con huelgas unitarias, este jueves sólo hayan sido dos los que se sentaron en la mesa a firmar el acuerdo.

Por parte de UGT, Lorena Martínez ha recalcado que han firmado el acuerdo “por responsabilidad de cerrar el ciclo de recortes” y ha dejado claro que esta firma no quiere decir “renunciar a pedir mejoras”.