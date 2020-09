Junqueras avisa a Puigdemont: "Si iniciamos una confrontación con el Estado en las condiciones actuales iremos a perder"

El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha calificado de muy etérea la propuesta del expresidente Carles Puigdemont de iniciar una confrontación inteligente con el Estado y ha advertido: "Si iniciamos una confrontación con el Estado en las condiciones actuales iremos a perder. Y nosotros lo que queremos es ganar". "Si queremos resultados diferentes deberemos prepararnos mejor", ha valorado en una entrevista de Europa Press, donde ha concretado que lo más inteligente es internacionalizar más el objetivo, sentarse en todas las mesas para dialogar y ganar elecciones.

ERC tiende la mano a Sánchez para apartarle de Ciudadanos

Saber más

Junqueras asegura que respeta la propuesta de Puigdemont y que está dispuesto a debatirla, pero ve imprescindible concretar lo que se plantea: "¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo se hará?". El dirigente de ERC ha defendido aprovechar la actual mesa entre Gobierno y Generalitat para apostar por el diálogo y para constatar ante el mundo que existe un conflicto: "Nuestros conciudadanos y conciudadanas reclamaban diálogo y 'sit and talk', ¿no?".

Pero reclama ir más allá: "Tienen que pasar cosas y el PSOE se tiene que mover porque la paciencia no es infinita". Además, advierte de que no apoyarían los Presupuestos (PGE) si el Gobierno de PSOE y de Podemos -concreta- "se siente cómodo haciendo sólo propuestas a la derecha. Si es así, seguro que no encontrará a ERC. Los votos de ERC nunca serán gratis", aunque dice que habrá que valorar todos los escenarios.

Convocatoria de elecciones catalanas

Junqueras ha reiterado que el president Quim Torra es quien debe convocar elecciones, pero que deberían acordarlo los socios del Govern, ya que, con la situación judicial y política, "puede ser que no dependa de la voluntad única del Govern convocar o no". "Por eso es tan importante sentarse y consensuar los escenarios que vendrán, teniendo en cuenta la pandemia y la decisión del Supremo" sobre la posible inhabilitación de Torra. "En todo caso, visto con perspectiva, parece evidente que no fue la mejor decisión anunciar unas elecciones en enero", afirma, porque considera que no haberlas convocado aún tras anunciarlo Torra debilita a las instituciones, al independentismo y a Catalunya.

Junqueras ve como candidato al vicepresidente y 'número 3' de ERC, Pere Aragonès, aunque recuerda que lo decidirán unas primarias, y está "convencido de que el independentismo volverá a sacar un gran resultado". Considera positivo que no haya candidaturas independentistas unitarias, porque "está demostrado que una única candidatura independentista sumaría menos que candidaturas diversas".

Sí ha defendido compartir estrategias, y también conseguir votantes a los que no se ha llegado, logro que asegura que puede conseguir ERC, "el único que aún es permeable a ganar simpatías por personas que aún no son independentistas".

El exvicepresident considera que todo el proyecto independenista se debilitará "si alguien trata de ganar una carrera electoral atacando" a otros independentistas; y no ha querido valorar la tensión PDeCAT-JxCat, pero desea que el centroderecha se reorganice cuanto antes, porque no sobra ningún voto.

Junqueras desea también sumar al máximo en el próximo Ejecutivo tras las elecciones: "Nos gustaría un Govern amplio. Contar con todos en la medida de lo posible. JxCat, comuns y CUP. Pero la realidad es que habrá que ver cómo queda el espacio después", y ha repetido que nunca será con el PSC, mientras que ve contradicciones en los comuns.