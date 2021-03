Laura Borràs anuncia el pleno de investidura para el viernes

Arranca una semana decisiva para la investidura del futuro president de la Generalitat. La presidenta del Parlament, Laurà Borràs, ha confirmado este lunes que el pleno de investidura en la Cámara catalana será el próximo viernes, 26 de marzo. “El viernes habrá candidato y habrá pleno”, ha asegurado en una entrevista en Els Matins de TV3.

Borràs no ha querido adelantar cuál será el candidato que propondrá, aunque todo apunta a que será Pere Aragonès, de ERC, cuya formación anunció este domingo que ha llegado a un preacuerdo con la CUP que le garantiza ya 42 escaños. Ahora les falta sumar a Junts para hacerse con la mayoría necesaria.

Borràs, que empezará la ronda de consultas con los partidos este martes, se ha resistido a hablar de Aragonès, aunque ya dejó entrever que no postularía al otro candidato en liza, el socialista Salvaror Illa, mientras no contase con los apoyos suficientes. “Yo he de proponer al más viable”, ha insistido.

Esta mañana, el equipo de Borràs ya está enviando a los grupos parlamentarios las cartas de convocatoria de las reuniones para explorar qué candidato cuenta "con más posibilidades". A partir del, ha añadido, Borràs empezará a reunirse con los líderes parlamentarios catalanes, empezando por los grupos con menos escaños, en este caso el PP.

Aragonès, el aspirante de ERC, tiene casi en el bolsillo el aval de la CUP –cuyas asambleas deberán ratificar este próximo miércoles el preacuerdo anunciado– y en los próximos días tratará de atar también el apoyo de JxCat, aunque la negociación con el partido que preside Carles Puigdemont podría alargarse hasta el último día.

En relación a una posible reforma del reglamento del Parlament, ha asegurado que no está en su mano cambiarlo, por lo que no se siente interpelada por la "polémica" que se ha generado por los partidos que le acusan de hacerlo por la investigación que tiene abierta por el supuesto fraccionamiento de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

"Yo no he cometido ningún delito. Toda esta polémica que ha habido malintencionada de que yo he propuesto reformar el reglamento del Parlament es absolutamente inventada. No puedo proponer una reforma del reglamento. Son los grupos los que deciden o no tramitar dicho reglamento", ha zanjado.