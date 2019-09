Albert Rivera acusa a Francisco de la Torre de "utilizar la muerte de su padre" para atacar a Ciudadanos

La bronca en el seno de Ciudadanos ha alcanzado esta semana el terreno personal. Albert Rivera ha acusado este viernes al exdiputado Francisco de la Torre de "utilizar la muerte de su padre" para atacar a sus excompañeros y al partido. El jefe de Ciudadanos ha tratado así de rebatir las acusaciones lanzadas el jueves por el propio De la Torre en una entrevista en la Cadena Ser, en la que afirmó que ni Rivera ni la dirección del partido le habían dado el pésame tras el fallecimiento de su padre, en julio pasado.

"Yo he visto muchas cosas en política pero hay determinadas líneas rojas que nunca había visto cómo se sobrepasaban", ha asegurado Rivera, que ha reaparecido ante los medios en Barcelona este viernes. "Además es justo al contrario de como lo ha dicho", ha añadido, "lo que yo hice fue enviarle un pésame y además como presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos le enviamos una corona de flores al entierro. Creo que no vale todo en política".

La polémica se desató tras la intervención del exdiputado de Ciudadanos, quien aseguró que no hablaba con Rivera desde el pasado mes de junio. De la Torre subrayó que esa falta de diálogo con la dirección de su partido se había mantenido durante todo el verano, pese a encontrarse con Rivera varias veces en el Congreso y pese a las "circunstancias personales difíciles " por la que había pasado, en referencia al fallecimiento de su padre. El inspector de Hacienda aseguró entonces que la dirección de Ciudadanos no le había dado el pésame.

Me han pedido de @ciudadanoscs que aclare, lo hago: Albert Rivera no me llamó, pero sí me envió una línea de whattsapp (otros miembros de la ejecutiva no lo hicieron), dándome el pésame. Simplemente quería explicar que no hablo personalmente ni por teléfono con Albert desde junio https://t.co/MV9uZV5AIw