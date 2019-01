Calvo reivindica el diálogo con el Govern: "Hablo con los independentistas porque soy demócrata"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, han reivindicado el diálogo con los independentistas después de que este viernes las negociaciones entre el Ejecutivo central y la Generalitat para formar una mesa de partidos quedaran encalladas. "Hablo con los independentistas porque soy demócrata, con la ley y el diálogo vamos a encontrar una solución para Catalunya, porque no hay otra", ha afirmado Calvo.

La vicepresidenta ha retado a las fuerzas independentistas, cuyo voto es clave y se decantan de momento por no aprobar las cuentas, a explicar "en todos los rincones" de Catalunya y España los motivos que les lleven a tumbar los presupuestos. A juicio de Calvo, no hay causas para rechazar unas cuentas que, ha destacado, dedican seis de cada diez euros a pensiones, Salario Mínimo Interprofesional (SMI), becas y políticas sociales.

"No vamos a abandonar Catalunya ni vamos a utilizarla contra el resto de España ni al resto de España contra Catalunya", ha aseverado, tras proclamar su amor "por Catalunya, amando España". "Amar una tierra significa respetarla y eso lo tienen que entender todos", ha agregado. Frente a los que, según Calvo, "enredan desde las radicalidades y construyen trincheras", el Gobierno de Pedro Sánchez "construye madurez y equilibrio".

Por su lado, Iceta ha abogado por "dar la oportunidad a Torra de volver a hacer lo que le gustaba hacer" antes de ser president porque, a su juicio, ha demostrado que la política "no es lo suyo". "Lo ha probado pero en muy poco tiempo ha demostrado no es lo suyo. ¡A otra cosa, mariposa, no pasa nada!", ha apostillado Iceta, que ha criticado a Torra por "poner cara de susto cuando oye una opinión diferente" y preocuparse solo por la mitad de los catalanes.

Durante un acto de precampaña para apoyar la reelección del alcalde de Mataró, David Bote (PSC), Iceta ha ensalzado a su partido por ser, a su juicio, el que ha mostrado más "empatía" en la crisis catalana con el resto de formaciones. "Creemos que los independentistas se equivocaron y fracasaron, pero queremos contar con todo el mundo para hacer una sociedad más cohesionada", ha aseverado.

Para lograr este objetivo, Iceta ha pedido apoyos a los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, advertido de que los partidos soberanistas "se tendrán que retratar uno a uno" ya que, ha sostenido, si dan luz verde a la cuentas demostrarán estar con el "progreso", pero si las rechazan apoyarán el "retroceso".